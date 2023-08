Call of Duty: Modern Warfare 3, annunciata la data d’uscita!

Quel momento dell’anno è arrivato, Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato annunciato e insieme alla presentazione ufficiale è stata definita la data d’uscita. Scopriamo insieme i dettagli

Activision ha annunciato ufficialmente Call of Duty: Modern Warfare 3, la cui data d’uscita è fissata per il 10 novembre in tutto il mondo. Non ha fornito altri dettagli, come le piattaforme di lancio, ma ha pubblicato un breve teaser e una “minaccia finale” che attende il giocatore. Il teaser indica il ritorno del Capitano Price e del Capitano John “Soap” MacTavish. Price dice che tagliare le teste dei serpenti non è una “novità” e che non bisogna mai “seppellire vivi i nemici”. Visto come si è concluso Call of Duty: Modern Warfare 2 dell’anno scorso, sembra che i giocatori si scontreranno con la versione reboot di Vladimir Makarov. Ecco il teaser in cui poter assaporare tutti i dettagli e gli elementi presentati e forniti alla community:

Call of Duty: Modern Warfare 3, data d’uscita e modalità di gioco

Oltre alla campagna per giocatore singolo, il multiplayer è più o meno scontato. Tom Henderson, il noto insider e leaker del mondo videoludico ha riferito che anche gli zombie torneranno come modalità “Outbreak 2.0” che potrebbe essere standalone e free-to-play. Una nuova mappa battle royale basata su Las Almas del secondo gioco è in arrivo su Warzone 2.0 all’inizio di dicembre. Saranno tante, dunque, la novità apportate in questo capitolo della saga. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti che, sicuramente, verranno presentati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Intanto fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento nell’apposita sezione. Ad oggi sappiamo che la data d’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 3 è fissata per il 10 novembre 2023 e per ora, ci basta questo!

