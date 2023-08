Disney+, tutte le uscite e novità di agosto 2023

Scopriamo insieme tutte le prossime uscite e novità sulla piattaforma Disney+ di questo agosto 2023: un mese caratterizzato da film e serie tv elettrizzanti pronti ad impreziosire il ricco catalogo della piattaforma

Agosto è un mese di ferie per la maggior parte delle persone, in cui chi non ha generalmente tempo di godersi un film o una serie tv ha modo sedersi comodamente sul divano e gustarsi un buon programma. Al cinema si contendono il botteghino Barbie e Oppenheimer, ma in televisione? Vediamo dunque insieme cosa Disney+ ha da riservarci in questo torrido mese estivo.

Ultime uscite e novità Disney+ di agosto 2023 | Guardiani della Galassia Vol. 3

Si inizia il mese con il botto: dal 2 agosto Guardiani della Galassia: Volume 3 rimpolpa le file dei programmi Marvel della piattaforma. L’amato gruppo di improbabili Super Eroi si sta ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill (Chris Pratt), ancora provato dalla perdita di Gamora (Zoe Saldana), deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita del procione umanizzato, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Ultime uscite e novità Disney+ di agosto 2023 | Only Murders in the Building 3

La terza stagione di Only Murders in the Building comincerà a vedere la luce dall’8 agosto. La serie vede Charles, Oliver e Mabel (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) indagare su un omicidio dietro le quinte di uno spettacolo di Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) è una star di film d’azione di Hollywood il cui debutto a Broadway viene interrotto da una morte prematura. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (Meryl Streep), il trio si imbarca nel caso più difficile che abbia mai affrontato, mentre il regista Oliver tenta disperatamente di rimettere insieme il suo spettacolo.

Ultime uscite e novità Disney+ di agosto 2023 | The Bear 2

Il 16 agosto esce la seconda stagione della fortunata serie The Bear. Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro. La squadra deve destreggiarsi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Questo cambiamento porta anche una nuova attenzione all’ospitalità. Mentre i membri dello staff sono costretti a lavorare insieme in modi nuovi, sfidando i limiti delle loro capacità e relazioni, il team impara anche cosa significa essere al servizio, sia dei clienti che l’uno dell’altro.

Ultime uscite e novità Disney+ di agosto 2023 | Star Wars: Ahsoka

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka, distribuita dal 23 agosto, segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Nello show, insieme a Rosario Dawson, anche Hayden Christensen nei panni di Anakin dopo la sua rappresaglia in Obi-Wan, e Natasha Liu Bordizzo nei panni di Sabine Wren nella prima iterazione live-action del personaggio.

La lista completa

Ecco il catalogo completo con i titoli dei film edelle serie tv in arrivo da agosto 2023 sulla piattaforma di Disney+:

2 agosto: Guardiani della Galassia Vol. 3 (film), Farm Dreams, How Not to Draw Shorts, Kiff, Star Wars: Young Jedi Adventures;

4 agosto: Rio 2;

8 agosto: Only Murders in the Building 3 (serie tv);

9 agosto: High School Musical: The Musical – La serie S4, Cortometraggi Chibi Tiny Tales (S3, 11 episodi), Dino Ranch (S2, 9 episodi);

11 agosto: The Amazing Spider-Man 2, Barnyard Olympics, Donald’s Cousin Gus, Donald’s Nephews, Flying Jalopy, Goofy and Wilbur, Mickey’s Steam-Roller

16 agosto: The Bear 2, Disney Junior Wonderful World of Songs, Hamster & Gretel, The Villains of Valley View, Wicked Tuna;

17 agosto: The Wonder Years;

18 agosto: LEGO® Disney Princess: The Castle Quest;

23 agosto: Star Wars: Ahsoka;

25 agosto: Cenerentola, Gli amici delle vacanze 2, Explorer: Lost in the Arctic;

30 agosto: Kiya & the Kimoja Heroes, Pretty Freekin Scary, Star Wars: Ahsoka, Chip ‘n’ Dale: Park Life.

