Bend Studio: i creatori di Days Gone al lavoro su un titolo multiplayer

SIE Bend Studio, team già noto per la propria firma su Days Gone, sarebbe attualmente al lavoro su una nuova IP open world e con una forte componente multiplayer: a rivelarlo è stato un annuncio di lavoro

In base all’annuncio e ai rumor che si sono susseguiti nel corso dei mesi il team di Bend Studio non sembrerebbe essere al lavoro su un sequel di Days Gone, ma su un’IP completamente nuova e – a differenza della già citata esclusiva Sony action-adventure risalente al 2019 – molto incentrata sul multiplayer.

Bend Studio e i pochi dettagli sul nuovo titolo multiplayer

A rivelare il fulcro dell’attuale progetto mutiplayer firmato Bend Studio è stato un annuncio di lavoro che, pubblicato dal team stesso, riguarderebbe la posizione di Senior Network Programmer. A rafforzare ulteriormente il legame tra la posizione e la componente multiplayer è stata anche la descrizione dell’annuncio che, senza scendere nei dettagli, permette comunque di farsi un’idea riguardo al titolo.

Le poche righe scritte per approfondire il ruolo attualmente vacante menzionerebbero infatti capacità di risoluzione di problemi di rete a basso livello, progettazione/architettura del motore multiplayer, servizi collegati alla piattaforma PSN e altre responsabilità sempre collegate al mondo dell’online, tutte utili per un “prossimo titolo AAA per console”.

Al momento, purtroppo, non sono state forniti dettagli o ulteriori informazioni riguardo alla nuova IP attualmente in lavorazione presso il team di Bend Studio, probabilmente a causa del suo stadio ancora embrionale. Un annuncio simile, unito ad una descrizione così definita, permette però di mostrare una certa sicurezza riguardo alla parte online e multigiocatore del futuro titolo. A far inclinare la bilancia a favore della componente multiplayer potrebbe anche essere stato il desiderio del team di inserire, in un ipotetico sequel del precedentemente citato Days Gone, una maggiore enfasi anche sulle funzionalità co-op, unite alle vaste possibilità offerte dal sistema open world.

