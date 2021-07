Marty Stratton, produttore esecutivo di id Software, ha sfruttato la piattaforma Twitter per annunciare l’arrivo, previsto entro la fine dell’anno, di DOOM Eternal: The Ancient Gods parte 2, seconda parte dell’espansione per Nintendo Switch

Stando a quanto riportato all’interno del documento pubblicato sul social DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2, la seconda parte dell’omonima espansione di DOOM Eternal disponibile anche per Nintendo Switch, approderà sulla piattaforma entro la fine dell’anno. Stratton ha sfruttato l’occasione anche per spiegare nel dettaglio alcune delle caratteristiche della seconda parte e del nuovo Update 6.

Oltre ai chiarimenti riguardanti la sostituzione della modalità Invasion con una Horde Mode, su cui potrete trovare tutti i dettagli a questo link, il produttore esecutivo Marty Stratton ha voluto sfruttare l’occasione anche per annunciare l’arrivo proprio della nuova componente – su console Nintendo Switch – entro la fine del 2021.

Oltre alle attuali energie investite per la modalità Orda id Software sarebbe all’opera, stando al documento, su un rinnovamento della modalità multiplayer BATTLEMODE. Il desiderio del team sarebbe infatti quello di renderla molto più organizzata, tramite un gameplay basato sul ranking, ottimizzazioni, bilanciamenti e aggiunta di una nuova mappa.

An important update on the development of DOOM Eternal from id Software Executive Producer Marty Stratton. pic.twitter.com/RPfhek2crI — id Software (@idSoftware) July 2, 2021

Al momento, purtroppo, il team dietro a DOOM Eternal non ha potuto rilasciare ulteriori dettagli riguardo alla seconda parte dell’espansione, così come ha lasciato indefinita la data d’uscita, mantenendo un generico “entro la fine del 2021”. L’unica certezza, stando alle parole del produttore esecutivo, riguarderà l’arrivo di maggiori informazioni durante la conferenza annuale QuakeCon.

