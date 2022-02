Babylon’s Fall: trailer per i combattimenti e info per la Season 1

Square Enix ha diffuso un nuovo trailer dedicato ai combattimenti di Babylon’s Fall, oltre a svelare i piani per la Season 1 e la collaborazione con Nier: Automata

Mancano poche ore al rilascio della demo per PlayStation di Babylon’s Fall (come vi avevamo già anticipato), che sarà disponibile a partire da domani, 25 di Febbraio. E per festeggiare l’evento, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai combattimenti che caratterizzeranno la produzione targata Platinum Games. Sono stati, inoltre, diffusi i dettagli relativi alla Season 1 del gioco, oltre alla conferma di una collaborazione con l’apprezzatissimo e celebrato Nier: Automata, non a caso figlio di una collaborazione tra il publisher ed il team.

Babylon’s Fall: video per i combattimenti e dettagli su Season 1

Il filmato in questione, che come sempre trovate all’interno della news, mette in mostra alcune delle meccaniche di gioco, che permettono di brandire armi in entrambe le mani e utilizzare allo stesso tempo il Gideon Coffin per equipaggiare due armi spettrali aggiuntive. Il sistema a quattro armi garantisce una infinità di modi per quanto riguarda al personalizzazione dell’esperienza di lotta.

Il trailer è stato anche accompagnato dal piano d’azione relativo alla Season 1 di Babylon’s Fall. La stagione in questione avrà il via al lancio del titolo, e ci terrà compagnia fino al 31 Maggio, grazie a nuove modalità di gioco, una nuova fazione, un nuovo tipo di arma, dei nuovi contenuti della storia, nuovi boss, nuove armature, nuove missioni e altro ancora. Ricordiamo che il Premium Battle Pass sarà gratuito per tutti i giocatori durante la Season 1. Inoltre è stata confermata anche una collaborazione con Nier: Automata.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che da domani 25 febbraio sarà possibile scaricare la demo gratuita del titolo Platinum Games, che darà accesso alla sezione iniziale del gioco, giocabile sia in solitaria che in co-op cross-play per quattro giocatori. Tutti i progressi e gli achievement verranno trasferiti alla versione completa del gioco, dopo il lancio ufficiale del 3 Marzo.

