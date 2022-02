Halo, la serie Paramount+ sbarca in Italia su Sky e NOW: ecco la data!

Halo, la serie tratta dall’omonima saga videoludica, è in arrivo in Italia su Sky e NOW dal 24 marzo

In contemporanea con gli Stati Uniti, la serie Halo arriverà in Italia il prossimo 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky in versione originale sottotitolata e dal 28 marzo in italiano su Sky Atlantic. Il prodotto originale Paramount+ è tratto dall’omonima saga videoludica nata nel 2001. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Halo, partendo dal trailer ufficiale (qui vi lasciamo il link al teaser diffuso nel mese di dicembre).

Cosa sappiamo | Halo la serie

Halo è ambientata nell’universo narrativo che ha debuttato nel 2001 con il primo videogioco della saga. La serie ci trasporta nel 26esimo secolo, in un epico scontro tra gli esseri umani e una razza aliena chiamata Covenant. Halo rispetterà il canone della serie videoludica, raccontando tuttavia una storia originale. Il protagonista è Master Chief (interpretato da Pablo Schreiber), un soldato geneticamente modificato che, come possiamo capire dal trailer, è “la migliore arma dell’umanità”. Accanto a Schreiber troviamo Natascha McEhlone nei panni della dottoressa Halsey, la creatrice dei supersoldati Spartan (di cui Master Chief fa parte), e Jan Taylor in quelli di Cortana, un’avanzatissima Intelligenza Artificiale. Nel cast anche Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy e Danny Sapani.

Gli ideatori e sceneggiatori della serie Halo sono Kyle Killen e Steven Kane, mentre tra le case di produzione troviamo Amblin Television (la divisione televisiva della Amblin Entertainment, di proprietà di Steven Spielberg), 343 Industries, Showtime Networks, One Big Picture, Chapter Eleven e Paramount Television Studies. La distribuzione internazionale della serie è affidata a Paramount Global Distribution Group. Nelle scorse settimane Halo è stata rinnovata per una seconda stagione, a confermare la fiducia nel progetto. La serie conterà 10 episodi, ciascuno dalla durata di 60 minuti circa.

Ecco quindi un altro tassello che si aggiunge all’universo narrativo di Halo. Dopo i videogiochi, i romanzi e i fumetti, Master Chief trova la sua via per il piccolo schermo a partire dal 24 marzo. Cosa ne pensate di questa serie? Avete giocato almeno uno dei videogiochi? Fatecelo sapere nei commenti!

