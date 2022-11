Assassin’s Creed Valhalla: svelata la data d’uscita dell’epilogo

Finalmente è stata svelata la data d’uscita dell’ultimo aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla che comprende l’epilogo e molto altro

Ubisoft ha da poco annunciato la data d’uscita dell’ultimo aggiornamento dei contenuti per Assassin’s Creed Valhalla che comprende l’epilogo. Con l’aggiornamento 1.6.2 puoi aspettarti nuovi contenuti per il gioco, tra cui The Last Chapter, che forniranno una conclusione “toccante e intima” alla saga di Eivor. L’epilogo uscirà precisamente il 6 dicembre e parti chiave del gioco devono essere completate prima di potervi accedere. Questi includono la trama principale e il completamento dei mitici archi narrativi di Asgard e Jotunheim. Dovrete aggiornare il vostro insediamento al livello 5 e costruire la caserma Jomsviking. Dovrete anche uccidere tutti i bersagli dell’Ordine degli Antichi e svelare il suo capo.

Assassin’s Creed Valhalla si conclude con l’uscita del suo epilogo

Con l’uscita dell’epilogo di Assassin’s Creed Valhalla , il gioco non ospiterà più gli eventi del festival a tempo limitato a Ravensthorpe. Per coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare ai festival di Yule, Ostara, Sigrblot o Oskoreia, tutte le ricompense dei festival saranno disponibili presso tutti i mercanti in Inghilterra dopo aver completato la missione “La prima notte di Samhain (arco di Glowecestrescire)”. Ciò vi consentirà di acquisire premi che potreste aver perso in cambio di argento. Il team di sviluppo aggiungerà anche nuove ricompense con questo aggiornamento come i ringraziamenti ai giocatori.

Sfortunatamente, la tanto richiesta modalità New Game+ non verrà aggiunta al gioco. Una caratteristica molto richiesta dalla comunità che arriverà con l’aggiornamento è l’opzione per tenere il cappuccio alzato in qualsiasi momento. Troverete l’abilità elencata nel menu delle opzioni di gioco. È un’opzione puramente estetica in quanto non influirà sul gameplay o sul rilevamento. L’aggiornamento finale conterrà anche “qualche altra sorpresa” che Ubisoft condividerà in un altro momento.

