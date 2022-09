Ubisoft+: sarà gratis su PC fino ad inizio ottobre

Dopo le fantastiche rivelazioni di Forward, ecco un’altra fonte di gioia per i videogiocatori con il servizio Ubisoft+ che sarà gratis su PC fino all’inizio di ottobre

In questi giorni i videogiocatori hanno potuto fare davvero una gran bella scorpacciata di titoli ed annunci vari grazie all’evento Forward, e ce ne sono stati davvero per tutti i gusti dobbiamo dire, ma perché limitare la propria felicità? Ecco infatti che siamo qui per ricordarvi che, fino al 10 ottobre, il servizio di Ubisoft+ sarà gratis su PC con i suoi 100 e passa titoli! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Ubisoft+: ricordate di segnarvi il 10 ottobre

Il servizio in questione, di solito, costa 14,99 dollari americani, al cambio sono circa 15 Euro, al mese per gli utenti PC e Google Stadia e, grazie ad Ubisoft+ Classics, i titoli offerti sono usufruibili anche grazie al PS Plus Extra ed al Premium.

Anche se si tratta di una prova gratuita, vi ricordiamo fino al 10 ottobre su PC, sarà comunque una gran bella occasione per provare le edizioni Premium di alcuni giochi con tanto di DLC, espansioni ed abbonamenti ai pass stagionali per le migliore partite in multiplayer.

Tra i titoli interessati ci sono Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, The Division 2, Rainbow Six Siege Extraction, Riders Republic e tanti altri ancora. Per quanto riguarda l’evento Forwards, invece, vi rammentiamo che sono uscite delle autentiche “bombe” come Mario + Rabbids Sparks of Hope ed Assassin’s Creed Codename RED!

Comunque sia, mentre aspettate che i vari download abbiano termine, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!