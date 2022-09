Ubisoft Forward | Assassin’s Creed: Codename Red ci porterà in Giappone

Il Giappone feudale sta per conoscere la stirpe omicida biancorossa con Codename Red, ultimogenito di Assassin’s Creed all’Ubisoft Forward

L’ipotesi di accompagnare gli antenati di Desmond Miles in Giappone è stata ventilata per anni, e ora abbiamo la conferma dall’ultimo Ubisoft Forward che Assassin’s Creed: Codename Red mira a fare esattamente questo. Prima che ci facciamo prendere dall’euforia, è bene ribadire che no, probabilmente “nome in codice rosso” non è il titolo definitivo. Il nome attuale viene espressamente utilizzato come placeholder, contrariamente al confermato Mirage. Abbiamo solo un breve teaser di cui parlare, e il gioco non ha certo fretta di arrivare sugli scaffali. Si tratterà comunque di esperienze diverse.

Il Giappone di Assassin’s Creed: la conferma di Codename Red all’Ubisoft Forward

Durante la presentazione del Forward, Ubisoft ha infatti definito Codename Red “Il futuro della nostra serie di giochi di ruolo open-world”, alludendo alla direzione stealth più tradizionale di Mirage. Marc-Alexis Cote ha poi rincarato la dose per conto del publisher cisalpino: il gioco “permetterà ai giocatori di esplorare una delle ambientazioni più attese”, strizzando l’occhio ai leak confermati da questo annuncio. Naturalmente, questo “atteso fantasy Shinobi nel Giappone feudale” non va confuso con un altro gioco di ruolo parzialmente ambientato al termine del periodo Edo. Abbiamo solo l’illustrazione in alto di cui parlare, però.

Assassin’s Creed – Codename Red pic.twitter.com/Fdgkc488gi — Ubisoft Italia (@UbisoftItalia) September 10, 2022

In seguito, la presentazione ha delineato varie tappe di ciò che ci attende nel futuro della serie. Più avanti questo stesso anno ci attende un’espansione di Valhalla, per poi passare a Mirage nel 2023 e ad altri due “nomi in codice”, Hexe e Jade, più avanti. In altre parole, l’attesa potrebbe durare fino al 2024, se non oltre. È tutto chiaro e nebuloso al tempo stesso: per capire se un ramo dell’azienda si occuperà delle radici furtive della saga, lasciando ad altre divisioni la gestione dell’aspetto GdR, potremo solo attendere. Di certo, possiamo aspettarci che il gioco esca solo su console next-gen e PC. Non abbiamo altri dati (né date).

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della conferma? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.