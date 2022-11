Splinter Cell Remake: svelate le prime info sul gioco

Per festeggiare il ventesimo anniversario di Splinter Cell, Ubisoft ha svelato nuove info sul reamke del gioco con i primi concept art

Il team dietro Splinter Cell Remake ha festeggiato il ventesimo anniversario della saga con nuove info sullo sviluppo del gioco. In un’ultima sono stati svelati nuovi dettagli sul progetto discutendo alcuni dei cambiamenti tecnici da aspettarsi, mostrando i primi concept art del titolo. Secondo il direttore tecnico Christian Carriere, alcuni dei miglioramenti da aspettarsi sono l’intelligenza artificiale avanzata che consentirà ai soldati delle forze speciali di violare o entrare nelle stanze in maniere differenti con più possibilità a disposizione.

Le nuove info su Splinter Cell Remake svelate sul canale youtube di Ubisoft

Le nuove info su Splinter Cell Remake non finiscono qui perché Il team sta apportando miglioramenti alla meccanica di gioco del “gatto e topo” di Sam Fisher con i nemici. Ci saranno anche miglioramenti sia audio che grafici del titolo che lo renderanno moderno e al pari con i giochi odierni. L’anno scorso, Ubisoft ha annunciato che un remake dell’originale Splinter Cell è in fase di sviluppo ed è in lavorazione presso lo studio che ha sviluppato Far Cry 6. Fino ad oggi, da allora non si è ancora discusso di nulla, ma a settembre un annuncio di lavoro ha fornito alcune informazioni su cosa aspettarsi. Il team dietro il gioco sta riscrivendo e aggiornando la storia per un pubblico moderno mantenendo lo spirito e i temi del gioco originale. Inoltre, scoprendo piano piano i personaggi e il mondo di gioco risulteranno più autentici e credibili.

Ovviamente, poiché il gioco è nelle prime fasi di sviluppo, Ubisoft non è pronta a discutere molto del gioco. Tuttavia, quando è stato annunciato, il produttore Matt West ha dichiarato che il team vuole assicurarsi che lo spirito dei primi titoli rimanga intatto, in modo da mantenere intatta l’identità dei primi Splinter Cell. Inoltre, il gioco resterà così fedele agli originali che è stata esclusa l’idea di renderlo open world e resterà un’avventura lineare come i capitoli precedenti.

