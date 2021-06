Aliens Fireteam Elite: rivelata la data di uscita

Confermata la data di uscita di Aliens Fireteam Elite, il nuovo videogioco dedicato al noto franchise cinematografico survival horror

Aliens Fireteam Elite, il nuovo gioco dedicato al noto franchise survival horror di Alien, ha finalmente una data di uscita ufficiale. Nei giorni scorsi una fuga di informazioni aveva anticipato la notizia, ma la sua conferma è arrivata solamente oggi. L’ultimo gioco dedicato al temibile alieno Xenomorfo ad essere stato pubblicato è Alien Isolation, rilasciato per la prima volta nel 2014 per PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One.

Aliens Fireteam Elite: ecco la data di uscita del titolo

La data di uscita di Aliens Fireteam Elite è stata fissata per il prossimo 24 Agosto; questo significa che, per potere mettere le mani sul titolo, ci sarà da aspettare ancora un paio di mesi. Il gioco sarà uno sparatutto co op in terza persona, con al suo interno diversi elementi tipici del genere survival horror. I giocatori guideranno un team di soldati composto da tre personaggi e dovranno cercare di sopravvivere all’incontro con i terribili alieni protagonisti della saga. Il gioco prevede la presenza di 20 diverse tipologie di nemico e, in particolare, di 11 diversi tipi di Xenomorfo, di cui sarà possibile incontrare diversi stadi evolutivi.

Aliens Fireteam Elite è stato sviluppato da Cold Iron Studios e sarà distribuito da Focus Home Interactive. Oltre che nella versione standard, sarà acquistabile anche nella edizione digitale Deluxe, che garantisce l’accesso a quattro diversi pacchetti DLC di tipo estetico, che saranno resi disponibili dopo il lancio insieme con importanti aggiornamenti gratuiti. Il gioco sarà utilizzabile tramite PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC e sarà venduto al prezzo di 39.99 euro.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti i principali videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.