Abandoned: dei tweet cancellati suggeriscono un vero abbandono del progetto

Dei Tweet cancellati sull’account ufficiale del progetto videoludico Abandoned fanno pensare a dei problemi ancora più grossi per il controverso titolo

L’anno scorso Abandoned è stato travolto dalle polemiche dopo che il progetto videoludico non ha rispettato diverse promesse fatte e fuorviando gli utenti con dichiarazioni ambigue. A quanto pare però l’odissea del titolo non è ancora finita, dato che a quanto pare è stato scoperto che alcuni tweet dell’account ufficiale di Abandoned sarebbero stati misteriosamente cancellati. A rivelarlo è stato l’utente Lance McDonald, famoso insider che si è accorto della mancanza di alcuni vecchi tweet che riguardavano alcuni aspetti legati al gioco di Blue Box.

Abandoned e il caso dei tweet cancellati

Secondo quanto scoperto da Lance McDonald i tweet cancellati riguarderebbero alcune dichiarazioni riguardo i piani futuri del gioco. Ad esempio sono spariti alcuni messaggi riguardanti una patch che avrebbe dovuto risolvere alcuni problemi tecnici dell’app uscita su PS5. L’app al momento non è stata patchata dopo mesi dalla sua uscita e tutti i commenti riguardanti eventuali fix sono stati eliminati. Inoltre ci sarebbero dovuti essere importanti aggiornamenti durante I primi mesi del 2022 ma all’alba di aprile non c’è stata nessuna novità riguardo al progetto.

Dopo questa rivelazione molti utenti hanno iniziato a pensare che Abandoned sia stato realmente abbandonato dai suoi sviluppatori o persino che il gioco non sia mai realmente esistito in primo luogo. Il director del progetto Hasan Kahraman ha risposto a un utente che chiedeva riguardo l’uscita del prologo giocabile dicendo di essere ancora al lavoro in modo che sia il più stabile possibile, inoltre si è scusato per il ritardo. Resta dunque il dubbio su un progetto che ha fatto parlare di sé sin dal suo annuncio.

Continuate a seguirci su tuttoteK per non perdervi nessun aggiornamento, e visitate lo store di Instant Gaming per trovare giochi a buon prezzo.