Abandoned: svelato periodo d’uscita del prologo e della tech demo

Tra i momenti salienti del 2021, uno di quelli che ha fatto più scalpore all’interno della community videoludica è probabilmente la rivelazione di Abandoned. Si tratta di un titolo misterioso sotto ogni punto di vista, del quale non si conosce quasi nulla ma che nonostante ciò ha creato intorno a sé un enorme alone di curiosità da parte dei videogiocatori, i quali hanno dato vita ad aspettative e rumor di ogni genere.

Queste aspettative hanno portato però a far infuriare l’utenza, spinta anche da un marketing gestito in modo piuttosto disastroso che ha fatto sorgere numerose polemiche. Mentre sul proprio account Twitter Hasan Kahraman, il fondatore di Blue Box Studios, ha voluto fare un ultimo annuncio prima dell’arrivo dell’anno nuovo, parlando dell’atteggiamento degli utenti verso lo studio, sul sito ufficiale un nuovo post preannuncia una tech demo e un prologo in arrivo in un periodo d’uscita impostato per il 2022.

Il 2022 di Abandoned: subito l’uscita della tech demo e del prologo

All’interno del nuovo post pubblicato, si ripercorrono i passi mossi dallo studio nel corso del 2021. Lo sviluppo di Abandoned è stato annunciato solo ad aprile, e sin da allora il team ha dovuto affrontare un gran numero di difficoltà per quanto riguarda la realizzazione del titolo. Si tratta di un’opera in produzione dal 2017, che ha subito numerose e profonde variazioni, e lo studio ammette che trovarsi al lavoro su questo progetto oltre che ad altri giochi minori sia stata una scelta che non avrebbero dovuto compiere. A inizio 2021, è stato deciso di impiegare tutte le proprie forze su Abandoned, ma il teaser mostrato per la prima volta in primavera non rispettava la visione dei creatori, portandoli a rielaborare l’intero gioco.

Have a read at our first blog on our website, talking about the development of Abandoned and the plans for Q1 2022. https://t.co/KNoubfSPc9 Happy Holidays! — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) December 24, 2021

Sono seguiti poi altri passi falsi, con il caotico lancio e rinvio dell’applicazione Realtime Experience per PS5 che avrebbe dovuto mostrare Abandoned e la tecnologia del gioco. Lo studio dice di non voler ripetere questi sbagli, e si pone nuovi obiettivi già a partire dal 2022. Blue Box intende rilasciare una nuova tech demo che dimostri la tecnologia di Abandoned nel modo in cui avrebbe dovuto fare ad agosto, mostrandone non solo la grafica, ma anche il comparto audio e il feedback dato dai controller DualSense di PS5, che contribuiranno a dare un’ulteriore strato di realismo e immersione all’interno dell’esperienza horror. Oltre alla tech demo, poiché il rilascio del gioco pare essere “dietro l’angolo”, viene accennato anche ad un prologo di Abandoned, con un periodo d’uscita previsto per l’inizio del 2022.

