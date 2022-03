Disney Plus: tutte le uscite in arrivo ad aprile

Disney Plus: ad aprile il catalogo si arricchisce di tanti nuovi contenuti per grandi e piccini. Diamo un’occhiata a ciò che ci aspetta

Il mese di Aprile è in arrivo e con esso molte novità su Disney Plus. Sono tantissime le sorprese, a cominciare da quelle per i più piccoli, che troveranno sulla piattaforma l’ultimo film animato Red, i corti de L’Era glaciale: i racconti di Scrat e i nuovi episodi di The Owl House e Miraculus – Le storie di Ladybug e Chat Noir.

Anche i più grandi avranno delle piacevoli sorprese. Saranno disponibili infatti grandi titoli come Mr & Mrs. Smith (2005), Noah (2014), Le Mans ’66 – La grande sfida (2019) e Lucy in the Sky (2019). Proseguiranno poi le amate Grey’s Anatomy e Station 19, arrivate rispettivamente alla diciottesima e alla quinta stagione. Rincontreremo i Simpson e Star nella loro trentaduesima e seconda stagione, entrambe in arrivo dal 6 aprile.

Inoltre Disney Plus non dimentica che il 22 aprile sarà la Giornata mondiale della Terra e ha deciso di celebrarla attraverso uno spettacolare viaggio nel mondo della natura.

Vediamo più nel dettaglio quali altri contenuti ci aspettano sulla piattaforma.

Meglio Nate che niente [9+] – Film originale Disney Plus

Il tredicenne Nate Foster ha il grande sogno di Broadway nella testa. C’è solo un piccolo problema: non riesce ad ottenere una parte nemmeno nella recita scolastica. Con la sua migliore amica Libby decide allora di partire di nascosto verso la Grande Mela, per rincorrere il suo sogno e dimostrare a tutti il suo vero valore.

Disponibile dal 1°aprile.

Single drunk female [16+] – Serie Star Original

Dopo il licenziamento in una media Company, Samantha Fink, una ventenne alcolizzata, per evitare il carcere, è costretta a lasciare New York e fare ritorno a casa da sua madre. Rientrare negli ambienti che la ragazza si era lasciata alle spalle è però tutt’altro che facile, soprattutto se ad attenderla ritrova tutti i motivi che l’avevano spinta ad iniziare a bere. La madre è prepotente e quella che era stata la sua migliore amica, ora esce con il suo ex ragazzo. Sarà l’inizio di un percorso che permetterà a Samantha di riflettere sui suoi difetti e scoprire il suo lato migliore.

Disponibile dal 6 aprile.

Sex appeal [16+] – Film Star Original

Avery Hansen-White è una ragazza che si rifiuta di fare cose in cui sa di non eccellere. Per questo, quando il suo ragazzo a distanza le propone di fare un passo avanti, decide di non farsi trovare impreparata e di migliorare la sua sessualità con l’aiuto del suo amico Larson. Sarà un esperienza importante per Avery, che gli permetterà di comprendere come il sesso e l’amore non sono qualcosa di meccanico e che in una relazione forte è indispensabile metterci sia la testa, che il cuore.

Disponibile dall’8 aprile.

Le fate ignoranti – Serie Originale Disney Plus

Quando Massimo rimane ucciso in un incidente, una sconvolgente scoperta metterà la moglie Antonia a dura prova. Scoprirà infatti che il marito aveva una relazione con il giovane Michele. La donna, distrutta, deciderà allora di indagare sulla vita nascosta del marito, riuscendo ad entrare in contatto con la sua cerchia eccentrica di amici che le mostrerà un nuovo modo di vedere il mondo e di vivere la vita.

Disponibile dal 13 aprile.

The Kardashian [16+] – Serie Star Original

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie stanno per tornare con una nuova serie, che porterà lo spettatore dentro le vite di una delle famiglie più famose e amate. Dalla gestione degli affari, ai momenti di divertimento e tempo libero, la vita dei protagonisti viene mostrata in una storia avvincente di quotidianità, sotto i riflettori.

Disponibile dal 14 aprile in inglese, con sottotitoli in italiano.

Fresh [18+] – Film Star Original

Noa, insoddisfatta delle app di incontri che è solita utilizzare, decide di lasciare il suo numero ad uno sconosciuto, Steve, incontrato in un negozio di alimentari. Dopo il loro primo appuntamento, la ragazza invaghita dell’uomo, accetta l’invito di passare con lui un weekend romantico, dove scoprirà che il suo nuovo amante nasconde appetiti insoliti.

Disponibile dal 15 aprile.

The dropout [16+] – Serie Star Original

Come ha fatto la più giovane miliardaria, che si è costruita da sola, a perdere tutto? Lo racconta The Dropout, ridisegnando la storia vera di Elizabeth Holmes e della Theranos, la società da lei fondata, che prometteva una nuova tecnologia per effettuare esami del sangue. La serie farà luce sulla storia di grande ambizione di Elizabeth e su come questa si sia trasformata in una catastrofe.

Disponibile dal 20 aprile.

Grown-ish – quarta stagione [14+] – Serie tv

La quarta stagione di questa serie vedrà Zoey tornare alla Cal U per l’ultimo anno. Mentre il traguardo si avvicina, il gruppo dovrà affrontare nuove sfide che metteranno a dura prova le relazioni al suo interno. Riuscirà Zoey ad arrivare finalmente alla laurea?

Disponibile dal 20 aprile.

Sketchbook – Come nasce un disegno – Serie originale Disney

Una serie documentaristica, adatta a tutta la famiglia, che permetterà di conoscere l’arte dietro la realizzazione dei personaggi creati negli studi della Walt Disney Animation. In ognuna delle sei puntate, lo spettatore potrà incontrare uno degli animatori che, oltre ad insegnare le tecniche di disegno dei personaggi, avrà l’occasione di parlare di sé, del proprio talento e di come è arrivato a lavorare per uno dei più importanti Studios dell’animazione.

Disponibile dal 27 aprile.

Dollface – seconda stagione [16+] – Serie Star Original

Nella seconda stagione di questa serie, Jules, ormai trentenne, dopo aver superato la pandemia e le sofferenze in amore, si è riunita con le sue amiche. Per la ragazza sarà un’occasione per indagare di più su se stessa e cercare di mantenere insieme il gruppo.

Disponibile dal 27 aprile.

La vita nascosta – Hidden Life

Il film è basato su una storia realmente accaduta e narra di un eroe dimenticato. Franz Jägerstätter è un umile contadino austriaco che si rifiuta di combattere per i nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa scelta lo porta dritto ad una condanna a morte per tradimento, ma la sua fede incontrollabile e l’amore della sua famiglia lo manterranno saldo e vivo nello spirito.

Disponibile dal 29 aprile.

Disney Plus e la Giornata della Terra

Disney+ ha deciso di commemorare la Giornata della Terra, mettendo a disposizione nel proprio catalogo uno speciale di National Geographic, intitolato Last Tepui: Vette Inesplorate che porterà lo spettatore in un meraviglioso viaggio, attraverso la giungla amazzonica. Il documentario segue un team di arrampicata in azione, durante il tentativo di scalare una scogliera alta più di 300 metri, fino ad arrivare alla maestosa cima “isola nel cielo”, conosciuta come Tepui. Prima però, la squadra dovrà percorrere una via insidiosa, attraverso la giungla, per aiutare il Dott. Bruce Means a raggiungere la parete della scogliera, alla ricerca di specie sconosciute.

Disponibile dal 22 aprile.

Oltre a Last Tepui: Vette Inesplorate, la Giornata della Terra verrà celebrata anche da altre due pellicole. Si tratta di Ritorno alla fattoria dei nostri sogni e Polar Bear. Anche queste pellicole saranno disponibili dal 22 aprile.

