INNO3D: finalmente lanciata la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

INNO3D è lieto di annunciare le attesissime schede grafiche INVIDIA GeForce RTX 3090 Ti dotate di INNO3D X3 OC e raffreddamento Frostbite

Fondata nel 1998, INNO3D è andata avanti veloce fino a oggi. È ora ben consolidata nella comunità di gioco nota per l’approccio innovativo e audace al design e alla tecnologia. Sono brutali per natura in tutto ciò che fanno e si impegnano al 201% con l’utenza per la migliore esperienza di gioco al mondo. Le GeForce RTX 3090 Ti e 3090 sono le più feroci (BFGPU) con prestazioni di classe TITAN. Basati su Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, raddoppiano il ray-tracing e le prestazioni dell’IA con Ray Tracing Core, Tensor Core e nuovi multiprocessori di streaming migliorati. Inoltre, sono dotati di 24 GB di memoria G6X, il tutto per offrire la migliore esperienza a giocatori e creatori.

iCHILL Frostbite con RTX 3090 Ti

Uno degli aggiornamenti più richiesti, finalmente la RTX 3090 Ti ottiene il trattamento iCHILL Frostbite e si unisce al resto delle migliori GPU NVIDIA RTX in RTX 3090 / 3080 ma con miglioramenti significativi su questa versione in ogni campo. Per prestazioni migliori, il radiatore è posizionato più vicino ai singoli componenti riducendo lo spessore delle piastre termoconduttrici. È stato inoltre sviluppato un blocco di rame nichelato più sottile.

Il display Frostbite RGB è originato dai LED aRGB digitali che sono incorporati direttamente nel blocco di raffreddamento. Questo circonda i parametri dell’intero dispositivo di raffreddamento che proietta l’illuminazione attraverso l’intero blocco di raffreddamento. Il rame utilizzato nei suoi refrigeratori d’acqua è nichelato, ma è un tipo di nichelatura ancora migliorata, che ha notevolmente aumentato la resistenza agli acidi e che dovrebbe impedire lo sfaldamento della nichelatura stessa.

INNO3D RTX 3090 Ti X3 / OC

Il team di progettazione ha prodotto un nuovo dispositivo di raffreddamento da aggiungere all’arsenale INNO3D, ovvero INNO3D X3 / OC. Un mostro assoluto di scheda grafica per rendere giustizia alla potenza della GPU RTX 3090 Ti con un’altezza di 137 mm e una lunghezza di 328 mm che fa posto a tre grandi ventole a falce da 100 mm. Il gigantesco dispositivo di raffreddamento ha 8 tubi in rame per mantenere ottime temperature, soprattutto in overclock.

Ha anche un’enorme camera di vapore da 8500 mm2 che ha una conduttività termica 2 volte migliore rispetto alla base in rame e ha una copertura completa per GPU e memoria. La base in metallo pressofuso è migliore per la protezione del PCB prevenendone la piegatura involontaria. L’area della ventola supporta anche RGB programmabile tramite Aura Sync, Mystic Light e RGB Fusion.

INNO3D offre anche funzionalità eccellenti come Ray Tracing e DLSS. Queste danno un aumento incredibile della frequenza dei fotogrammi fornendo al contempo una qualità dell’immagine superiore con i tuoi titoli preferiti.

Cosa ne pensate di queste novità da INNO3D? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.