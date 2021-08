Abandoned: niente primo trailer, colossale il flop

Niente di fatto per il primo trailer di Abandoned: il flop dei problemi tecnici dell’app contribuisce ad un teatrino ai limiti del grottesco

L’hype per un gioco che campa di meriti non suoi non ci ha mai convinto del tutto, e prevedibilmente quello del primo trailer di Abandoned si è trasformato in un flop senza precedenti. L’esclusività ad un’app per il debutto del gameplay ha prevedibilmente contribuito ad un collo di bottiglia evitabile pubblicando il trailer su YouTube come BlueBox Game Studios aveva promesso di fare. Ora che i risultanti problemi tecnici dell’app hanno guastato la festa, l’unica cosa in cui si sono uniti ieri sera i fan di Sony, di Silent Hill e di Konami è stato solo lo sdegno più totale verso un senso di manipolazione.

Un flop (non) di Hideo Kojima: addio al primo trailer di Abandoned

In tutto questo, in seguito al flop del primo trailer i creatori di Abandoned hanno optato per una ritirata strategica. Il tweet più recente di BlueBox Game Studios risale a un’ora fa, e anche in questo caso i fan si sono divisi. Da una parte abbiamo la delusione di chi non vuole un’altra doccia fredda, e dall’altra (come vedete qui sotto) la strenua ostinazione di chi preferisce vedere qualcosa che, ora più che mai, fino a prova contraria non esiste. Stiamo riportando tutto questo per dovere di cronaca, ma trattandosi di una situazione che la stampa di settore ha contribuito a creare potete considerarlo un mea culpa.

Kojima says Thursday  https://t.co/5RuV1FNNHx — Joe Miller (@JoeMiller101) August 11, 2021

Va detto, perciò, che a prescindere dalla (non del tutto immeritata) gogna nata dalla gestione claudicante della faccenda il consiglio rimane quello di prendere con le pinze ogni congettura. Il silenzio totale di BlueBox si estende al canale YouTube dello studio olandese, che ha iniziato a rimuovere tutti i video caricati fino ad ora. Quando nemmeno l’esplicita smentita di una presunta correlazione con un game designer estraneo al progetto può bastare, può essere un buon momento per calare il sipario su una situazione che ormai rasenta il grottesco.

