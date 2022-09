Mario + Rabbids Kingdom Battle: il gioco è entrato in fase gold

Finalmente, dopo tanto attesa, a breve i giocatori potranno mettere le mani su Mario + Rabbids Kingdom Battle visto che è appena entrato in fase gold

Tra gli annunci più importanti di quest’ultimo Ubisoft Forward, Mario + Rabbids Kingdom Battle si era già mostrato a noi con un gameplay trailer e con l’annuncio di molti DLC gratuiti da parte degli stessi membri del team. A meno di un mese dall’uscita il titolo è già entrato in fase gold, o oro se volete, quindi cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione.

Mario + Rabbids Kingdom Battle: conto alla rovescia per il 20 ottobre

Come già si sa, questo titolo è il seguito del più che apprezzato Kingdom Battle del 2017 e sarà un’esclusiva per Nintendo Switch, firmata da Ubisoft Milan e Ubisoft Paris, in uscita il 20 ottobre. Sono già stati previsti tre DLC tra i quali uno di essi farà scendere in campo anche il buon Rayman.

Ulteriori news ed aggiornamenti arriveranno dunque entro la giornata di oggi come già annunciato ieri su Twitter, vi lasciamo qui sotto il post in questione, ma che vuol dire esattamente fase gold? Significa che lo sviluppo di Mario + Rabbids Kingdom Battle adesso è completo e può essere inviato alla stampa specializzata e messo su dischi, anzi su cartucce.

We are very happy to announce that Mario + Rabbids has gone Gold! Keep an eye out tomorrow for press’ first impressions of the game. pic.twitter.com/tsRgeqcd8l — Mario + Rabbids Sparks of Hope (@MarioRabbids) September 21, 2022

Ovviamente sono stati gli stessi sviluppatori, cioè Ubisoft Milan e Ubisoft Paris, a ricordare che ogni futura correzione di bug e glitch arriverà sotto forma di patch. Per il resto non vediamo l’ora di immergerci nuovamente in questo folle titolo pieno di assurdi conigli ed i principali abitanti del Regno dei Funghi, e non solo.

