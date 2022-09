Scorn: pubblicati 8 minuti di gameplay

Scorn è un titolo horror, e molto di più, in arrivo a fine ottobre e, proprio per questo, lo sviluppatore serbo Ebb Software ha pubblicato 8 minuti di gameplay

Di Scorn ne avevamo già parlato a suo tempo qui, ma oggi torniamo sull’argomento poiché, su YouTube, lo sviluppatore serbo Ebb Software ha pubblicato un video di gameplay di 8 minuti. Qui si sono potute ammirare tutte le atmosfere lugubri in equilibrio tra fantascienza, distopia ed horror. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine!

Scorn: diamo uno sguardo al gameplay

Come detto dall’editor del titolo, ovvero la Kepler Interactive, “in questa sequenza introduttiva, i giocatori conoscono il personaggio che guideranno attraverso il bio – labirinto. Senza assistenza, i giocatori si faranno strada nelle viscere del mondo di gioco, dotandosi di strani strumenti e risolvendo un puzzle grottesco che allude solo agli eventi futuri”.

L’editor ha poi proseguito affermando che il gioco “è progettato attorno all’idea di ‘essere gettato nel mondo’. Isolato e perso all’interno di questo mondo onirico, esplorerai diverse regioni interconnesse in modo non lineare. L’ambiente inquietante è un personaggio stesso”.

In ogni caso vi lasciamo il video di gameplay qui sopra e vi ricordiamo che Scorn è in uscita su PC (Steam, Epic Games Store e GoG) e Xbox Series X|S (già a partire dal day one grazie all’Xbox Game Pass) il 21 ottobre. Annunciato ancora nel 2020, e rinviato più volte, durante la presentazione dell’Xbox Series X, il titolo horror si ispira chiaramente alle opere di artisti del calibro di Hans Ruedi Giger (Alien) e Zdzisław Beksiński.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere quali orrori inenarrabili si celano dietro a questo titolo, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!