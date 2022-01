Leggende Pokémon Arceus: cosa sapere sul nuovo titolo Switch

In questo articolo vi diremo ogni cosa che c’è da sapere su Leggende Pokémon Arceus, il nuovo titolo di Game Freak e Nintendo

Se siete degli amanti dei Pokémon sarete certamente impazienti di mettere le mani su Leggende Pokémon: Arceus, il prossimo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch. All’uscita del gioco però alcuni fan di lunga data potrebbero trovarsi un po’ spaesati, dato che il titolo si differenzia davvero molto dai precedenti videogiochi targati Pokémon. Per aiutare i giocatori a comprendere appieno Leggende Pokémon: Arceus prima dell’acquisto abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove troverete ogni cosa che c’è da sapere sul nuovo titolo di Game Freak e Nintendo.

Una nuova direzione

Prima di iniziare a parlarvi di cosa sapere su Leggende Pokémon: Arceus, vogliamo introdurvi brevemente alla trama del titolo. Questo nuovo capitolo è ambientato in un’epoca passata che precede di moltissimi anni tutti gli altri giochi della serie e nello specifico la storia si svolgerà ad Hisui. Hisui è un’antica regione di cui ormai non si sente mai parlare, ma di sicuro molti giocatori la riconosceranno facilmente. Questo luogo infatti si trova nella stessa zona in cui in futuro sorgerà Sinnoh, la regione in cui sono ambientati Pokémon Diamante, Perla, Platino e ovviamente i relativi remake.

In questa epoca così remota, Pokémon ed esseri umani vivono delle vite ben distinte, e le persone non avevano ancora nemmeno iniziato a pensare alla possibilità di allenare queste misteriose creature. Per questo motivo in Leggende Pokémon: Arceus i giocatori non vestiranno i panni di un allenatore, ma bensì di un ricercatore. Il vostro scopo infatti sarà quello di esplorare in lungo e in largo la regione di Hisui per studiare le creature che la abitano e formare così il primo Pokédex della storia. Inoltre molto probabilmente durante la vostra avventura finirete con l’imbattervi in Arceus, il Pokémon leggendario che si dice abbia creato il mondo intero.

Esplorazione libera – Cosa sapere su Leggende Pokémon: Arceus

Tra le tante novità presenti in Leggende Pokémon: Arceus, una delle più importanti è certamente legata all’esplorazione. Nella quasi totalità dei precedenti giochi Pokémon i giocatori sono sempre stati costretti a percorrere dei percorsi ben definiti, ma in questo nuovo titolo la situazione è ben diversa. Infatti in Leggende Pokémon: Arceus sarete in grado di esplorare liberamente le diverse zone che caratterizzano la regione di Hisui.

Purtroppo però Leggende Pokémon: Arceus non sarà un gioco open world, ma bensì open map. I giocatori infatti avranno una propria base nel villaggio Giubilo e da qui potranno partire verso le aree della regione che vorranno visitare. Al momento non sappiamo ancora se tutte le zone di Hisui saranno esplorabili sin da subito, ma molto probabilmente per accedere ai luoghi più pericolosi sarà prima necessario completare abbastanza missioni.

Pronti a tutto – Cosa sapere su Leggende Pokémon: Arceus

Il villaggio Giubilo fungerà da punto di partenza per le vostre esplorazioni, ma ovviamente avrà anche molte altre funzioni. In questo luogo infatti troverete tutto ciò di cui avrete bisogno per prepararvi al meglio prima di una spedizione nella natura. Potrete far visita ai negozianti per acquistare oggetti, riposarvi nella vostra casetta, cucinare e addirittura craftare oggetti.

In particolare Game Freak ha dichiarato che imparare a sfruttare al meglio il sistema di crafting sarà fondamentale per affrontare Leggende Pokémon: Arceus nel migliore dei modi. Purtroppo al momento non sappiamo molto di questa nuova meccanica, ma probabilmente per creare nuovi oggetti dovrete prima raccogliere le risorse necessarie esplorando la regione e combattendo i Pokémon.

Nuovi stili di combattimento – Cosa sapere su Leggende Pokémon: Arceus

Di base i combattimenti di Leggende Pokémon: Arceus non sono molto diversi da quelli dei classici giochi della serie. Una volta che avrete approcciato un Pokémon selvatico dovrete infatti farlo scontrare con un membro della vostra squadra in una classica battaglia a turni. Game Freak però ha deciso di inserire un’interessante novità che aggiunge ulteriore spessore agli scontri del gioco: gli stili di combattimento.

Durante ogni battaglia i giocatori avranno infatti la possibilità di scegliere tra due differenti stili di combattimento che andranno ad influenzare il vostro Pokémon. Scegliendo lo stile forte i vostri attacchi diventeranno più potenti, ma la vostra velocità calerà. Al contrario invece con lo stile agile avrete un grande aumento della velocità al costo però di una diminuzione dei danni inflitti. Imparare a padroneggiare al meglio questi due stili sarà fondamentale per affrontare gli avversari più pericolosi, specialmente considerando che in Leggende Pokémon: Arceus alcuni Pokémon saranno addirittura in grado di giocare più di un turno per volta.

Tempi più semplici – Cosa sapere su Leggende Pokémon: Arceus

Anche se gli scontri sono rimasti pressoché invariati rispetto ai precedenti giochi della serie, in Leggende Pokémon: Arceus avrete davvero poche occasioni di scontrarvi contro altre persone. Questo accade perché nell’epoca in cui è ambientato il titolo non era ancora nato il concetto di allenatore, e di conseguenza ci sono ben pochi umani che viaggiano in compagnia dei Pokémon. Questo vuol dire che durante la vostra avventura non troverete alcuna palestra e, ovviamente, non troverete neanche l’iconica Lega Pokémon.

Da tutto ciò possiamo dedurre che gli scontri del gioco saranno quasi sempre contro dei semplici Pokémon selvatici, ma non possiamo escludere la possibilità di incontrare degli umani in grado di sfidarci. D’altra parte il nostro protagonista è in grado di catturare i Pokémon e farli combattere, quindi è possibile che ci siano altre persone come lui in giro per la regione.

Tante nuove forme – Cosa sapere su Leggende Pokémon: Arceus

Come accade già in altri titoli della serie, anche in Leggende Pokémon: Arceus saranno presenti delle forme regionali di Pokémon già noti. Per chi non lo sapesse, le forme regionali dei Pokémon sono delle loro versioni alternative che generalmente si trovano solamente in alcune regioni. Queste varianti non si differenziano solamente dal punto di vista estetico, ma molto spesso appartengono anche ad un tipo molto diverso da quello della loro forma originale. Per esempio la versione base di Zoroark è di tipo buio, mentre invece la sua forma Hisui è di tipo normale e spettro.

Oltre alle nuove forme regionali, nel gioco saranno presenti anche tante nuove evoluzioni di Pokémon già noti. Ad esempio Stantler, Pokémon della seconda generazione che normalmente non è in grado di evolversi, possiede una nuova evoluzione unica nella regione di Hisui.

Starter misti – Cosa sapere su Leggende Pokémon: Arceus

In ogni capitolo della serie di Pokémon gli starter coprono sempre un ruolo molto importante, dato che generalmente finiscono con l’accompagnare i giocatori per tutta la loro avventura. Di solito ogni gioco ha i propri starter esclusivi, ma questa volta sembra che Game Freak abbia voluto rompere la tradizione. I Pokémon iniziali di questo nuovo titolo infatti provengono da tre vecchi capitoli di Pokémon. I giocatori infatti potranno decidere di iniziare la propria avventura in compagnia di Cyndaquil, Oshawott oppure Rowlet.

Questi starter appartengono rispettivamente alla seconda, quinta e settima generazione, e a quanto pare sono stati catturati dal professor Laventon durante i suoi viaggi. Al momento non sappiamo perché Game Freak abbia voluto inserire proprio questi 3 Pokémon nel gioco, ma sicuramente ne sapremo di più esplorando Hisui. Inoltre, dato che nel gioco sono presenti numerose forme regionali, è probabile che anche questi starter vanteranno delle nuove evoluzioni.

Pronti a una nuova avventura!

Qui si conclude la nostra guida su cosa sapere prima di acquistare Leggende Pokémon: Arceus. Adesso di sicuro non avrete alcun problema ad ambientarvi nella nuova e misteriosa regione di Hisui.

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio in esclusiva per Nintendo Switch.