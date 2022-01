Horizon Forbidden West: nuovo trailer dedicato alla storia

L’ultimo trailer pubblicato da Guerrilla Games anticipa diversi elementi della storia del prossimo Horizon Forbidden West, come nuovi luoghi, personaggi e misteri

Horizon Forbidden West uscirà fra meno di un mese e Sony sta proseguendo il proprio piano marketing alla grande. Dopo diverse immagini, video e podcast, tocca alla componente narrativa mostrarsi al pubblico. Nelle ultime ore infatti, la casa di sviluppo ha pubblicato un nuovissimo trailer di Horizon Forbidden West dedicato esclusivamente alla storia. In quest’ultimo, vengono mostrati frammenti delle nuove location, dei nuovi personaggi e dei conflitti che Aloy incontrerà nella sua avventura verso l’ovest proibito.

Disponibile un nuovo trailer sulla storia di Horizon Forbidden West

Le immagini mostrate da Guerrilla Games si focalizzano questa volta, più che sulle novità di gameplay, sul conflitto centrale che guiderà l’intera narrativa del gioco. In questo nuovo capitolo infatti, Aloy dovrà imbarcarsi in un pericoloso viaggio verso l’ovest proibito in cerca di risposte al cataclisma che sta colpendo e uccidendo l’intero mondo. In quest’avventura Aloy rimarrà invischiata in una tragica faida tra tribù rivali, qui incontrerà volti nuovi e volti già noti. Personaggi quali Sylens, Erend e Varl ritorneranno, mentre faranno la loro comparsa Regalla, leader di un gruppo ribelle, Hekarro, capo della tribù Tenakth e Tilda, misterioso nuovo personaggio che sembra rivelare una speciale connessione con l’antico passato.

In questo nuovo trailer dedicato alla storia di Horizon Forbidden West, possiamo dunque assaporare le nuove sfide che Aloy dovrà fronteggiare. Inoltre, stando a quando rivelato da Game Informer, il personaggio di Regalla sarà interpretato da Angela Bassett, mentre Tilda sarà doppiata e animata dalla star di Matrix Carrie-Ann Moss. Possiamo ammirare infine in ulteriori screenshot le nuove macchine e location che daranno vita al mondo di gioco.

