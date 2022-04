Elden Ring: le migliori evocazioni

In questa nuova guida di Elden Ring vi spiegheremo dove trovare le migliori evocazioni spiritiche da utilizzare per affrontare i temibili boss dell’Interregno

Anche se ormai è passato un bel po’ di tempo dall’uscita dell’ultimo capolavoro targato FromSoftware, molte persone sono ancora indaffarate ad esplorare l’immenso mondo del gioco e ad affrontare i suoi innumerevoli pericoli. Nello specifico i più grandi ostacoli che i giocatori stanno trovando sul loro cammino sono ovviamente i boss, ma ci sono anche tante aree colme di nemici in grado di mettere chiunque in seria difficoltà. Per vostra fortuna però esistono diversi modi per semplificare gli scontri di Elden Ring, e uno di questi è evocare gli spiriti.

Gli spiriti sono degli NPC in grado di assistervi in battaglia in diversi modi e ne esistono di tantissimi tipi diversi. Per aiutarvi a capire quali di questi aiutanti è il migliore abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, in cui vi spiegheremo dove trovare le migliori evocazioni spiritiche di Elden Ring.

Come evocare gli spiriti

Prima di iniziare ad elencare i migliori spiriti di Elden Ring vogliamo spiegarvi come fare ad utilizzare le evocazioni. Questa meccanica infatti non sarà disponibile sin dall’inizio della vostra partita, ma andrà sbloccata ottenendo una particolare campana. Entrare in possesso di questo oggetto non è molto difficile e per vostra fortuna avrete a disposizione ben due metodi diversi per trovarla:

Questo primo metodo è davvero molto semplice, dato che per ottenere la campana vi basterà teletrasportarvi alla grazia della Chiesa di Elleh subito dopo aver ricevuto il potere di cavalcare Torrente da Melina. Una volta raggiunta questa zona sentirete immediatamente una voce che vi chiama e all’ingresso della struttura potrete trovare un NPC che vi donerà l’oggetto che cercate.

Se dovesse passare troppo tempo dall’ottenimento di Torrente il primo metodo potrebbe non funzionare più, ma per fortuna c’è una valida alternativa. In questo caso infatti potrete trovare la campana in vendita presso il negozio dei Resti delle vergini gemelle nella Rocca della Tavola Rotonda.

Una volta ottenuta la campana potrete finalmente sfruttare le vostre evocazioni, ma ricordate che non sarete in grado di farlo in ogni luogo. Infatti per evocare degli spiriti dovrete necessariamente essere nei pressi di alcuni specifici altari. Fortunatamente queste strutture sono molto presenti in tutto l’Interregno e, se vi trovate ad affrontare uno scontro ostico, di sicuro ce ne sarà una nei paraggi.

Lupi Solitari – Elden Ring: le migliori evocazioni

Inauguriamo il nostro articolo sulle migliori evocazioni di Elden Ring parlando delle ceneri dei Lupi Solitari. Questo oggetto vi permetterà di far combattere al vostro fianco ben tre lupi che attaccheranno gli avversari incessantemente. Questa evocazione non è particolarmente potente ma, dato che vi verrà consegnata insieme alla campana, è perfetta per chi si trova in difficoltà all’inizio della propria avventura.

Cavaliere Oleg – Elden Ring: le migliori evocazioni

Passiamo ora a qualcosa di più serio con il Cavaliere Oleg. Oleg è un valoroso cavaliere che brandisce due spadoni ed è sia molto resistente che potente. L’unico problema di questo spirito è il suo costo molto elevato, dato che per evocarlo dovrete spendere ben 100PA.

Oleg è il compagno perfetto per affrontare qualsiasi bossfight e potenzialmente potrete ottenerlo sin dall’inizio della vostra avventura. Purtroppo però queste ceneri si nascondono nei meandri della Tomba dell’eroe degli Acriti, un pericolosissimo dungeon situato all’interno del Cimitero Abbandonato e a cui potrete accedere solamente utilizzando due chiavi di pietra. Questo luogo è pieno di trappole, nemici insidiosi e, come se non bastasse, lo spirito di Oleg sarà protetto dal pericolosissimo boss che si nasconde in fondo alla tomba.

Lhutel il senza testa – Elden Ring: le migliori evocazioni

Se cercate una valida alternativa ad Oleg, allora Lhutel è quello che fa per voi. Questo possente cavaliere senza testa vanta una difesa elevatissima grazie al suo grande scudo e alla sua armatura pesante, ma è anche in grado di infliggere danni rispettabili. Lhutel infatti è in grado di utilizzare la sua lancia per eseguire sia attacchi ravvicinati che a distanza e oltretutto è in grado di infliggere morte, uno status in grado di uccidere istantaneamente la maggior parte dei nemici umanoidi.

Come Oleg anche Luthel ha un elevato costo, dato che per evocarlo avrete bisogno di ben 104PA, ma almeno è molto più facile da ottenere. Per trovare queste ceneri infatti vi basterà completare la catacomba che si trova a nord dell’Albero Madre minore della Penisola del Pianto. Certo, questo dungeon è più lontano rispetto alla Tomba dell’eroe degli Acriti, ma è anche molto meno pericoloso.

Rollo l’ammazza presagi – Elden Ring: le migliori evocazioni

Se amate avere al vostro fianco uno spirito in grado di infliggere ingenti danni e sbilanciare facilmente gli avversari, Rollo è la scelta perfetta per voi. Questo letale ammazza presagi è armato con due mannaie colossali che gli permettono di mettere in difficoltà anche i nemici più grandi e potenti.

Considerando l’estrema potenza di Rollo il costo di 113PA per evocarlo non rappresenta un problema, ma purtroppo non potrete ottenere facilmente questo spirito all’inizio della vostra avventura. Le ceneri dell’ammazza presagi infatti sono nascoste a Leyndell, una delle zone più avanzate di Elden Ring. Inoltre per ottenere lo spirito non vi basterà raggiungere questo luogo così remoto, ma dovrete anche affrontare due temibili boss sul ponte che conduce alle terre proibite.

Lacrima Riflessa – Elden Ring: le migliori evocazioni

Concludiamo infine la nostra guida alle migliori evocazioni di Elden Ring parlando della Lacrima Riflessa. Questo spirito è potenzialmente quello più potente di tutto il gioco, dato che vi permetterà di evocare un clone perfetto del vostro personaggio. Il doppelganger sfrutterà tutti gli equipaggiamenti che avrete indosso al momento dell’evocazione e sarà addirittura in grado di utilizzare i consumabili inseriti nella barra di scelta rapida.

Questo spirito è davvero potentissimo e da il meglio di se quando viene utilizzato da un personaggio con una build che ruota attorno a status come il veleno o il sanguinamento. Come se non bastasse poi l’evocazione non consumerà PA ma PV, permettendovi così di sfruttarla anche se non avete investito punti nella statistica della mente. L’unico lato negativo della Lacrima Riflessa è la sua posizione, dato che è nascosta nei meandri di Nokron, la Città Eterna. Nello specifico le ceneri sono all’interno di un forziere sigillato da un muro di nebbia che si trova nella cattedrale protetta da una grossa sfera di pietra animata.

Il compagno perfetto

Qui termina la nostra guida sulle migliori evocazioni di Elden Ring. Adesso non vi resta altro da fare che trovare il compagno di battaglia più adatto a voi e potenziarlo da Roderika alla Rocca della Tavola Rotonda fino a renderlo una vera e propria macchina da guerra. Se però siete interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche agli altri articoli dedicati presenti sul sito:

