Vediamo insieme, in questa veloce guida, la lista trofei completa di Elden Ring, il nuovo souls-like targato From Software e Hidetaka Miyazaki in arrivo proprio domani, venerdì 25 febbraio, su tutte le piattaforme

Ormai ci siamo: l’attesa è ufficialmente terminata. Domani, venerdì 25 febbraio, chiunque potrà mettere mano al pad e avventurarsi nell’Interregno, la nuova meta di tutti gli appassionati di souls-like e dintorni messa a punto da From Software e Hidetaka Miyazaki, con il supporto (sceneggiativo e nominativo) di un autore del calibro di George R. R. Martin. Un titolo dallo sviluppo misterioso, un po’ come sempre con l’azienda, e di cui si è scoperto tanto solo negli ultimi mesi, fra beta in CNT e vari tipi di coperture giornalistiche. Ormai ci siamo, Elden Ring c’è, e nelle scorse ore è stata anche divulgata la lista trofei completa.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Elden Ring consta di 42 statuette totali, di cui 24 di bronzo, 14 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di guide come questa, vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Elden Ring. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Elden Ring: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista trofei con la prima metà delle statuette di bronzo:

Rennala, Regina del plenilunio : Hai sconfitto Rennala, Regina del plenilunio.

: Hai sconfitto Rennala, Regina del plenilunio. Necrodrago Fortissax : Hai sconfitto il necrodrago Fortissax.

: Hai sconfitto il necrodrago Fortissax. Duo Sacriderma : Hai sconfitto il duo Sacriderma.

: Hai sconfitto il duo Sacriderma. Gigante di fuoco : Hai sconfitto il gigante di fuoco.

: Hai sconfitto il gigante di fuoco. Soldato draconide di Nokstella : Hai sconfitto il soldato draconide di Nokstella.

: Hai sconfitto il soldato draconide di Nokstella. Spirito ancestrale regale : Hai sconfitto lo spirito ancestrale regale.

: Hai sconfitto lo spirito ancestrale regale. Audaci gargoyle : Hai sconfitto gli audaci gargoyle.

: Hai sconfitto gli audaci gargoyle. Margit il Presagio implacabile : Hai sconfitto Margit il Presagio implacabile.

: Hai sconfitto Margit il Presagio implacabile. Lupo rosso di Radagon : Hai sconfitto il lupo rosso di Radagon.

: Hai sconfitto il lupo rosso di Radagon. Nobile Sacriderma : Hai sconfitto il nobile Sacriderma.

: Hai sconfitto il nobile Sacriderma. Drago di magma Makar : Hai sconfitto il drago di magma Makar.

: Hai sconfitto il drago di magma Makar. Godfrey il primo Lord: Hai sconfitto Godfrey il primo Lord.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Elden Ring: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Mohg il Presagio : Hai sconfitto Mohg il Presagio.

: Hai sconfitto Mohg il Presagio. Lacrima riflessa : Hai sconfitto la lacrima riflessa.

: Hai sconfitto la lacrima riflessa. Loretta, cavaliere del Sacro Albero : Hai sconfitto Loretta, cavaliere del Sacro Albero.

: Hai sconfitto Loretta, cavaliere del Sacro Albero. Astel, progenie del vuoto : Hai sconfitto Astel, progenie del vuoto.

: Hai sconfitto Astel, progenie del vuoto. Progenie leonina : Hai sconfitto la progenie leonina.

: Hai sconfitto la progenie leonina. Guardia reale Loretta : Hai sconfitto la guardia reale Loretta.

: Hai sconfitto la guardia reale Loretta. Elemer del Rovo : Hai sconfitto Elemer del Rovo.

: Hai sconfitto Elemer del Rovo. Spirito ancestrale : Hai sconfitto lo spirito ancestrale.

: Hai sconfitto lo spirito ancestrale. Comandante Niall : Hai sconfitto il comandante Niall.

: Hai sconfitto il comandante Niall. Rocca della Tavola rotonda : Hai raggiunto la Rocca della Tavola rotonda.

: Hai raggiunto la Rocca della Tavola rotonda. Runa maggiore : Recuperato il potere di una runa maggiore.

: Recuperato il potere di una runa maggiore. Albero Madre in fiamme: Hai usato il combustibile per dare fuoco all’Albero Madre.

I trofei d’argento | Elden Ring: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo dando un’occhiata ai trofei d’argento:

Araldo del frammento Godrick : Hai sconfitto l’araldo del frammento Godrick.

: Hai sconfitto l’araldo del frammento Godrick. Araldo del frammento Radahn : Hai sconfitto l’araldo del frammento Radahn.

: Hai sconfitto l’araldo del frammento Radahn. Araldo del frammento Morgott : Hai sconfitto l’araldo del frammento Morgott.

: Hai sconfitto l’araldo del frammento Morgott. Araldo del frammento Rykard : Hai sconfitto l’araldo del frammento Rykard.

: Hai sconfitto l’araldo del frammento Rykard. Araldo del frammento Malenia : Hai sconfitto l’araldo del frammento Malenia.

: Hai sconfitto l’araldo del frammento Malenia. Araldo del frammento Mohg : Hai sconfitto l’araldo del frammento Mohg.

: Hai sconfitto l’araldo del frammento Mohg. Maliketh la Lama nera : Hai sconfitto Maliketh la Lama nera.

: Hai sconfitto Maliketh la Lama nera. Hoarah Loux il Guerriero : Hai sconfitto Hoarah Loux il Guerriero.

: Hai sconfitto Hoarah Loux il Guerriero. Lord draconico Placidusax : Hai sconfitto il lord draconico Placidusax.

: Hai sconfitto il lord draconico Placidusax. Armamento deicida : Hai potenziato un armamento fino allo stadio massimo.

: Hai potenziato un armamento fino allo stadio massimo. Armamenti leggendari : Hai ottenuto tutti gli armamenti leggendari.

: Hai ottenuto tutti gli armamenti leggendari. Spiriti leggendari : Hai ottenuto tutti gli spiriti leggendari.

: Hai ottenuto tutti gli spiriti leggendari. Stregonerie e incantesimi leggendari : Hai ottenuto tutti gli incantesimi e le stregonerie leggendarie.

: Hai ottenuto tutti gli incantesimi e le stregonerie leggendarie. Talismani leggendari: Hai ottenuto tutti i talismani leggendari.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Elden Ring: svelata la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine con i trofei d’oro:

Lord ancestrale : Hai ottenuto il finale “Lord ancestrale”.

: Hai ottenuto il finale “Lord ancestrale”. Era delle stelle : Hai ottenuto il finale “Era delle stelle “.

: Hai ottenuto il finale “Era delle stelle “. Signore della Fiamma frenetica: Hai ottenuto il finale “Signore della Fiamma frenetica”.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Elden Ring:

Anello ancestrale: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Elden Ring. Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate del nuovo titolo di From Software, se lo acquisterete e se vi intriga, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!