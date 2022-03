Elden Ring: guida alle migliori armature

In Elden Ring, nulla potrà proteggerci dalla morte e dagli attacchi nemici, ma perlomeno avere con s’è le migliori armature aiuterà senz’altro ad attutire i colpi più devastanti

Sono passati diversi giorni dal rilascio di Elden Ring, ultima opera della rinomata software house capeggiata da Hidetaka Miyazaki, e che continua a mantenere alta la sua nomea di casa videoludica più stimata di sempre. Il loro nuovo gioco ha oltrepassato i 700mila utenti collegati contemporaneamente su Steam solo nel primo giorno d’uscita, e oltre alle invidiabili recensioni date dalla stampa specializzata, si è ritrovato ad occupare anche le prime posizioni nei siti di rivendita online, essendo uno dei giochi più richiesti nella sua settimana di lancio. Questo impressionante successo è stato senza dubbio frutto di anni di lavoro e grandissimo impegno, accompagnato della diffusione che hanno avuto i titoli souls negli ultimi anni. Anche per questo, Elden Ring appare come il titolo soulslike con il migliore lancio di sempre, e l’apprezzamento dato dalla critica e dal pubblico generale è dimostrazione di come il modo di fare dello studio videoludico sia quello vincente.

Sappiamo bene che Elden Ring presenta aspetti decisamente diversi rispetto ai titoli realizzati sinora dal team di Miyazaki, eppure i fan di lunga data sapranno comunque essere soddisfatti dal suo gameplay, decisamente improntato verso quello presente nei soulslike. Infatti, seppur Elden Ring sia stato pubblicizzato come un’esperienza più aperta ai novizi, questo non significa che la difficoltà che struttura il gioco sia meno incisiva rispetto ai souls, tutt’altro. Ad ogni modo, il gioco non è stato creato con l’intenzione di punire il giocatore, ma con quella d’invitarlo ad esplorare per bene il titolo, sperimentare con ciò che esso fornisce in modo da trovare lo stile e l’equipaggiamento più conforme al proprio carattere. Ci saranno inoltre vari modi per facilitare la propria esperienza di gioco, e in questa guida ci soffermeremo sulle migliori armature che potranno dare una svolta drastica alle proprie partite in Elden Ring.

Niente Gucci nell’Interregno

Il mondo di Elden Ring si presenta largamente più vasto delle opere che lo precedono, e di conseguenza anche il numero di loot ed equipaggiamento individuabile è di gran lunga maggiore. Durante il proprio viaggio nelle avverse lande del gioco, sarà possibile passare numerose ore esplorando dungeon, combattendo nemici e boss, ricercando oggetti e qualche curiosità inedita. Sin dall’inizio, la vita di un Senzaluce non apparirà mai semplice, dovendo districarsi tra le numerose avversità sulla propria strada. Ma per difendere le povere ossa e membra del nostro personaggio, si potrà perlomeno contare su alcune delle armature presenti in Elden Ring.

Ovviamente, non è semplice definire con esattezza quali siano le armature “migliori” in Elden Ring, poiché ognuna fornisce diversi generi di potenziamenti e abilità, diventando così difficili da comparare tra loro. Un set di armature può quindi differire di molto da un altro, rendendo il confronto molto complicato se non si sa ancora che genere di stile di gioco voler seguire con esattezza. Dunque, a seconda del modo in cui si vorrà costruire un personaggio e le rispettive statistiche, si potrà decidere a quale set di armatura puntare. In alternativa, anche voler inseguire quella che sembra più “tamarra” è una valida alternativa, se questo è ciò che desiderate davvero. Diamo allora un’occhiata ai migliori set che si potranno ottenere nel gioco.

Armatura di Mangiasterco – Elden Ring: guida alle migliori armature

La prima delle migliori armature di Elden Ring non ha un nome troppo lusinghiero. Tuttavia, è meglio non farsi ingannare dal nome che possedeva il suo precedente proprietario, poiché si tratta di una delle armature più pesanti del gioco, vantando anche un’eccellente resistenza e negazione del danno. Si potrà vedere quest’armatura sin dall’inizio del gioco, nella scena di apertura di Elden Ring, dove il suddetto “mangiatore di letame” viene impiccato. Per trovare quest’armatura si dovrà raggiungere la Città Capitale di Elden Ring, Leyndell, ed è lì che apparirà il “fantasma rosso” del Mangiasterco: precisamente, egli si troverà presso la Tavola Rotonda, nella stanza adiacente alle Twin Maiden.

Egli ignorerà la presenza del giocatore fino a quando quest’ultimo non otterrà la Seedbed Curse dalla sua proiezione presente nella Tavola Rotonda della città, che si trova presso il grosso cancello alla fine della strada, con l’avater dell’Albero Madre. Dopo aver ottenuto la maledizione, si dovrà tornare dal Mangiasterco per ricevere una chiave che aprirà le fogne di Leyndell, accessibili scendendo le scale dall’Avenue Balcony, saltando poi sul muro a sinistra trovando infine un pozzo in cui discendere. Attraversando i sotterranei, si troverà infine il Mangiasterco rinchiuso in una cella: uccidendolo, si avranno la sua spada e la sua armatura; tuttavia, si farà meglio a non sottovalutare l’avversario, poiché la sua aggressività e le sue skill ridurranno la negazione di danno.

Armatura di Siluria – Elden Ring: guida alle migliori armature

La seconda delle migliori armature di Elden Ring appartiene ad uno spettabile capo dei Cavalieri del Crogiolo, Siluria. Questo set possiede una difesa impeccabile, e rafforza anche le stregonerie Aspect of the Crucible. L’armatura sarà individuabile all’interno di un baule situato dietro il posto in cui si dovrà combattere il Cavaliere del Crogiolo Siluria, nelle Depproot Depths. Quando si avrà la possibilità di introdursi nella regione sotterranea, si troverà il boss nella sezione più a nord, mentre egli si troverà a sorvegliare un albero morto. Non sarà troppo complicato batterlo mentre si sarà a cavallo, anche se bisognerà essere prudenti per i suoi attacchi e le cariche che effettuerà verso il giocatore, oltre anche ai proiettili che andrò a sparare.

Armatura di Malenia – Elden Ring: guida alle migliori armature

Parliamo ora di una delle armature che sicuramente si riveleranno più utili in molte zone di Elden Ring. L’armatura di Malenia, appartenente ai Cavalieri di Cleanrot, dona le statistiche d’immunità più alte in tutto il gioco, e si rivelerà uno strumento prezioso quando si dovranno affrontare delle situazioni nella quale si potrà subire danno da putrefazione scarlatta o velenosa. Queste armature si ricevono dai cavalieri di Cleanrot, e c’è un posto vero e proprio in cui è possibile farmarle anche a inizio gioco: basterà andare verso la Shaded Citadel, dirigendosi poi a nord attraverso la valle partendo dal grande ascensore di Dectus. Si dovrà così proseguire fino a quando non si entrerà nella regione di Monte Gelmir, trovando così un castello affondato in una palude velenosa. Si potranno trovare i Cavalieri di Cleanrot nei piani superiori.

Armatura di Ensha – Elden Ring: guida alle migliori armature

La prossima tra le migliori armature in Elden Ring che si potranno avere, apparterrà al tizio che di solito bazzica nella zona al di fuori dello studio di Ofnir, Ensha. Il set in questione garantirà una ricarica di punti salute quando gli HP verranno ridotti, anche se ciò avverrà in modo piuttosto lento. Ottenere quest’armatura non richiederà una ricerca estenuante, poiché ben presto sarà un evento causato dal gioco stesso: infatti, ad un certo punto quando si tornerà alla Tavola Rotonda, essa avrà un aspetto diverso dal solito, e neanche il tempo di notare i cambiamenti che Ensha improvvisamente cercherà di attaccare il Senzaluce. Uccidendolo, si otterrà la sua arma e il resto dell’equipaggiamento.



Armatura di Radahn, Blaidd e Rennala – Elden Ring: guida alle migliori armature

Siamo quasi alla fine di questa carrellata di migliori armature in Elden Ring: proseguiamo con alcune delle armature non necessariamente troppo potenti, ma che comunque hanno potenziale per far parte della propria collezione. Innanzitutto, una volta sconfitto Radahn si potrà acquisire la sua armatura da Enia: essa si presenterà ottima per la difesa, e l’elmo darà un tono di suontuosità mai vista alla propria testa.

L’armatura da mezzolupo di Blaidd è molto appariscente e di sicuro rientrerà nelle corde di alcuni; tra le sue caratteristiche, vi è una difesa decente e una buona robustezza nonostante il poco peso. Si otterrà sconfiggendo Blaidd, l’uomo-lupo presente nella torre, e con essa si avrà anche il suo Spadone Reale. Poiché l’elmo da lupo è in realtà la sua faccia, esso sarà ottenibile in un altro luogo: dirigendosi a Seluvis’ Raise si dovrà saltare al muro di lato per raggiungere il retro, trovando così l’elmo.

Se combattendo Rennala avete in qualche modo provato invidia per l’incredibile vestito che essa sfoggiava, sarete felici di sapere che una volta sconfitta questa Regina della Luna Piena ci sarà la possibilità di averla per sempre indosso. Il set offre una gran quantità di magia, fuoco, lampi e resistenza sacra, oltre che all’epico cappello. Si può acquistare sempre da Enia, dopo aver battuto il boss nella Accademia di Raya Lucaria.

Armature varie – Elden Ring: guida alle migliori armature

Adesso daremo spazio ad alcuni set particolari per concludere l’elenco delle armature migliori in Elden Ring. Uno che si avvicina molto all’armatura del cavaliere cipolla di Dark Souls è il set di Lionel: la sua pesantezza garantirà anche un’eccelsa difesa e robustezza. Si può trovare presso la Città Capitale Leyndell: basterà scendere le scale partendo dal luogo di Grazia della Balconata, saltando poi sul muro alla sinistra e arrivando sul tetto. Guardando a sinistra si vedrà una piccola apertura; in seguito, scendendo nelle fogne sempre a sinistra, bisognerà salire una scala a pioli, per poi entrare e trovare l’armatura sul letto.

Anche dalla Compagna di Morte Fia si riceverà una sorta di “armatura”: essa appare tuttavia come un semplice vestitino leggero, che non garantirà in fin dei conti molta protezione ma perlomeno ci farà sentire incantevoli mentre lo indosseremo. Inoltre, possiede anche una buona vitalità, ed è ritrovabile nella stessa stanza dove si raccoglie il set di Lionel.

Se si sta cercando qualcosa di più sofisticato rispetto al vestito, c’è anche il Noble’s Travelling: si accompagna perfettamente con il Cappuccio Rosso di Roderika per aumentare la salute, o con quello blu che aumenta la mente. Questo può essere trovato nell‘Altus Plateau: bisognerà andare nella zona più a nord di East Windmill Pasture, dove s’incontreranno delle donne danzanti attorno a un cadavere. Qui ci sarà modo di raccogliere, oltre all’outfit, anche la Knight’s Twinblade. Ovviamente, facendo ciò si attireranno ben poche simpatie da parte delle signore.

Infine, l’armatura degli assassini del Coltello Nero è utile per coloro che basano le loro statistiche sull’evasione e la destrezza, avendo una difesa molto bilanciata. Essa può essere ritrovata addosso a un cadavere nella città di Ordina, raggiungibile mediante il Medaglione Hailgtree, usando il grande ascensore di Rold per arrivare nella regione dirigendosi poi a nord verso la cittadina.

L’avventura prosegue

