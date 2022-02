Elden Ring: trucchi e consigli per affrontare la vostra avventura

In questa guida condivideremo con voi diversi trucchi e consigli utili ad affrontare al meglio la vostra prima avventura su Elden Ring

Ormai l’uscita di Elden Ring è sempre più vicina e tantissimi giocatori in tutto il mondo non vedono l’ora di provarlo. I fan dei titoli FromSoftware di sicuro sapranno già come approcciarsi al gioco, ma ci sono anche tante persone interessate alla nuova opera di Miyazaki che non hanno mai provato prima un soulslike. Per aiutare questi giocatori abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove condivideremo con voi tanti trucchi e consigli utili ad affrontare al meglio la vostra prima avventura su Elden Ring.

Pronti a tutto

Per prima cosa vogliamo iniziare la nostra lista di trucchi e consigli dandovi un’indicazione generale su come intraprendere il vostro viaggio su Elden Ring. Il nuovo mondo creato da FromSoftware è davvero ampio e vario, quindi esplorandolo vi troverete di sicuro in ogni tipo di situazione pericolosa.

A volte una buona arma melee sarà tutto ciò di cui avrete bisogno per tirarvi fuori dai guai, ma spesso potreste sentire il bisogno di avere a disposizione qualche alternativa. Per questo motivo noi vi suggeriamo di non fossilizzarvi solo su uno stile di gioco e di creare un personaggio che possa contare su diverse opzioni. Ad esempio se utilizzate un guerriero specializzato nella forza potrebbe essere saggio utilizzare qualche livello per migliorare anche la destrezza o la fede, in modo da poter utilizzare strumenti situazionali come gli archi o i miracoli.

Esplorare con metodo – Elden Ring: trucchi e consigli

Elden Ring è un titolo open world e di conseguenza permetterà ai giocatori di esplorare senza limitazioni un mondo estremamente vasto. Negli ultimi anni i giochi di questo tipo ci hanno abituato a vedere su schermo un gran numero di indicatori per segnalare qualsivoglia attività, ma in questo gioco non sarà così. L’esplorazione infatti è uno degli elementi fondamentali di Elden Ring e per trovare dei punti d’interesse potrete fare affidamento solo su voi stessi.

Per alcune persone esplorare un mondo così vasto senza indicazioni potrebbe essere frustrante, ma per fortuna avrete diversi strumenti in grado di semplificarvi il lavoro. Ad esempio potrete sempre contare su una pratica bussola e, viaggiando un po’, potreste trovare anche delle vere e proprie mappe. In ogni regione del gioco infatti sono presenti delle steli che vi permetteranno di mappare tutta l’area in cui vi trovate.

La mappa è molto utile per farvi un’idea del luogo in cui vi trovate e possiede anche delle utili funzioni che vi permetteranno di esplorare il mondo di gioco più semplicemente. Dalla schermata della cartina è possibile infatti applicare diversi segnalini utili ad indicare vari punti di interesse e, come se non bastasse, potrete anche posizionare fino a 5 indicatori luminosi che saranno sempre visibili. Per riuscire ad esplorare efficacemente il mondo di Elden Ring noi vi suggeriamo quindi di non trascurare questa funzione e anzi utilizzarla intensivamente durante la vostra avventura.

L’importanza del fai da te – Elden Ring: trucchi e consigli

Un altro elemento tipico dei giochi open world che è presente anche in Elden Ring è il crafting. Esplorando il mondo potrete infatti trovare un gran numero di materiali che potrete poi combinare per creare tanti oggetti diversi. Spesso molte persone finiscono per trascurare il crafting nei videogiochi, ma in questo caso noi vi suggeriamo caldamente di non farlo. Con i giusti materiali infatti potrete creare oggetti davvero molto utili, come ad esempio cure aggiuntive, buff elementali e addirittura potentissime frecce soporifere. Inoltre ci sono alcune materie prime, come ad esempio i contenitori delle bombe, che non si consumano con l’uso, incentivando così i giocatori a sfruttarli maggiormente.

Chiedete spesso aiuto – Elden Ring: trucchi e consigli

Molti fan dei soulslike pensano che evocare altri personaggi per farsi aiutare sia “disonorevole”, ma ovviamente si sbagliano di grosso. La possibilità di giocare in coop è stata inserita da FromSoftware proprio per aiutare i giocatori in difficoltà e di conseguenza non dovrete sentirvi per nulla in colpa a sfruttare questa funzione.

In Elden Ring inoltre esiste anche una nuova meccanica in grado di semplificare ulteriormente alcuni scontri, cioè l’evocazione degli spiriti. Attraverso alcuni oggetti è possibile infatti evocare gli spettri di alcuni nemici e miniboss in modo che combattano al vostro fianco. Questa funzione non è sempre disponibile, ma rappresenta una buona alternativa alla coop online in caso non abbiate una connessione ad internet stabile.

Valutate bene ogni situazione – Elden Ring: trucchi e consigli

Gettarsi a capofitto in un’area che non si conosce è uno degli errori più gravi che un giocatore possa commettere in un titolo FromSoftware. Per riuscire a sopravvivere a lungo in questi titoli infatti è importante agire con calma e valutare bene ogni situazione prima di affrontarla. Fortunatamente, grazie alla sua struttura open world, Elden Ring vi permetterà di utilizzare un gran numero di approcci diversi per affrontare un pericolo.

Ad esempio se vi trovate davanti ad un accampamento di soldati non sarete costretti ad affrontarli alla cieca, ma potrete anche sfruttare il salto per raggiungere un punto elevato e farvi un’idea più accurata della situazione. Inoltre in Elden Ring è presente anche lo stealth, quindi potrete sfruttare i cespugli e gli ostacoli per muovervi furtivamente ed eliminare i nemici con calma uno dopo l’altro.

Sfruttate il vostro destriero – Elden Ring: trucchi e consigli

Col tempo viaggiare a lungo nelle vaste terre di Elden Ring potrebbe risultare stancante ma per fortuna potrete sempre contare su Torrente, il vostro fido destriero spiritico. Potrete evocare questo maestoso cavallo cornuto ogni volta che vi trovate in uno spazio aperto abbastanza grande e grazie a lui potrete spostarvi molto più velocemente del normale.

Torrente però non sarà utile solamente per viaggiare in fretta, ma anche per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Questa creatura è infatti in grado di eseguire un pratico doppio salto ed è addirittura capace di sfruttare le fonti spiritiche sparse nella mappa per spiccare dei balzi davvero enormi.

In groppa a Torrente sarete inoltre in grado di combattere. Dalla sella del vostro destriero potrete infatti usare oggetti, scagliare incantesimi e attaccare con qualsiasi arma. Purtroppo il combattimento a cavallo non sembra essere molto sviluppato, ma potrebbe comunque esservi utile per affrontare determinati nemici. Ad esempio durante una battaglia con un potente drago potrete sfruttare la velocità di Torrente per sfuggire ai suoi ampi soffi di fuoco e poi contrattaccare.

Non solo parry – Elden Ring: trucchi e consigli

Se avete un po’ di familiarità con i Souls, di sicuro conoscerete i parry. I parry sono delle particolari parate che, se eseguite al momento giusto, vi permetteranno di contrattaccare ed infliggere ingenti danni ad alcuni avversari. Questa deviazione è davvero molto potente ma è anche estremamente rischiosa e difficile da padroneggiare. Per fortuna però in Elden Ring è stata aggiunta una nuova tecnica più semplice ma non meno efficace.

Premendo il tasto dell’attacco pesante dopo aver bloccato con lo scudo un qualsiasi colpo nemico potrete attivare un contrattacco in difesa. Questa tecnica vi permette di contrattaccare immediatamente con un attacco molto potente che ha anche un’alta probabilità di sbilanciare l’avversario. Un avversario sbilanciato resterà stordito per qualche secondo e sarà anche vulnerabile ad una devastante esecuzione.

Questa nuova tecnica è davvero molto potente, ma ricordatevi di usarla solamente al momento giusto. Durante l’animazione di attacco infatti il vostro personaggio sarà completamente scoperto e in quel frangente i colpi dei nemici potrebbero addirittura interrompere il contrattacco.

Non fidatevi troppo – Elden Ring: trucchi e consigli

Per concludere la nostra lista di trucchi e consigli su Elden Ring vogliamo parlarvi brevemente di una meccanica iconica dei giochi FromSoftware: i messaggi. Esplorando il mondo di gioco infatti vi imbatterete sicuramente in tantissime incisioni lasciate a terra dagli altri giocatori. Questi messaggi in genere contengono dei suggerimenti sulla posizione di oggetti di valore o su come affrontare un pericolo imminente, ma spesso sono anche pieni di menzogne.

Ci sono tantissime persone che si divertono a lasciare messaggi dannosi per gli altri giocatori, spingendoli ad esempio a saltare giù da precipizi oppure ad attaccare poveri NPC. Per evitare di fare una brutta fine senza motivo vi consigliamo quindi di non fidarvi di ogni singolo suggerimento che trovate. Non sempre è facile distinguere i messaggi utili da quelli dannosi quindi, se avete dei dubbi, è sempre meglio non fidarsi.

Pronti all’avventura

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli su come affrontare Elden Ring. Grazie a questi suggerimenti di sicuro non avrete problemi ad affrontare le prime regioni che visiterete durante la vostra avventura. Se però volete saperne ancora di più su Elden Ring, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata agli altri articoli dedicati presenti qui sul sito:

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.