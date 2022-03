Elden Ring: guida ai migliori incantesimi

Come ogni buon RPG che si rispetti, in Elden Ring si possono sperimentare tanti incantesimi diversi gli uni dagli altri, e di conseguenza decidere su che cosa concentrarsi per creare la propria build preferita: ebbene, con questo articolo vi offriremo una guida ai migliori incantesimi, così che riusciate ad ottimizzare la build

Come ormai ci ha abituati From Software con i propri RPG, sviluppare correttamente la build del proprio personaggio è un aspetto fondamentale da prendere in considerazione per evitare di avere troppi problemi durante le fight. Tra spade, scudi e armi a distanza, uno degli aspetti fondamentali da saper gestire è la magia. Tra incantesimi di danno e altri di tipo curativi, in Elden Ring avrete la possibilità di partire da incantesimi minori (come Ciottolo di scintipietra e Cattura Fiamma) per poi arrivare a incantesimi ben più forti. Ebbene, in questa guida vedremo quali sono i migliori incantesimi in Elden Ring, così che possiate ottimizzare la vostra build.

Incantesimi e stregonerie

Prima di partire a elencare i migliori incantesimi su Elden Ring, c’è da fare una doverosa distinzione innanzitutto. Esistono due categorie di magie in Elden Ring: gli incantesimi e le stregonerie. Esse si differenziano sotto vari aspetti: per esempio, la maggior parte delle stregonerie basano la loro forza su quanti punti si sono spesi in intelligenza, mentre gli incantesimi tendono a concentrarsi sulla fede (escluse le poche anomalie, come gli incantesimi che richiedono punti in arcano o in forza). Un’altra grande differenza sono gli strumenti con cui vengono lanciate le due magie: per lanciare le stregonerie si usano i bastoni, mentre per gli incantesimi si usano i sigilli. In generale, si è anche scoperto che la maggior parte delle stregonerie sono magie offensive, quindi incentrate sull’infliggere danni; gli incantesimi invece sono in grado sì di infliggere danni, ma anche di curare e potenziare.

Le migliori stregonerie, parte 1 – Elden Ring: guida ai milgiori incantesimi

Scheggia di Scintipietra Veloce potrebbe non essere l’incantesimo più potente, ma è veloce e pratico per affrontare la maggior parte dei nemici di base. Per gli scontri contro i soldati standard, gli esiliati o i vari tipi di insetti infatti, basterà qualche Scheggia di Scintipietra Veloce per cavarsela. Questa stregoneria può essere imparata da Sellen nel Punto di Sosta in Rovina (in cambio di 600 rune) dopo averle dato la Pergamena dell’Accademia, che si trova in un cimitero vicino alla Chiesa di Irith quando si entra nella Liurnia dei Laghi.

Scheggiacometa di Scintipietra è la versione più lenta ma più efficace di Scheggia di Scintipietra Veloce. Scheggiacometa di Scintipietra infatti si muove un po’ più lentamente, ma infligge più danni. Suggeriamo quindi di alternare questa stregoneria e Scheggia di Scintipietra Veloce al volo a seconda del nemico che affronterete. Come detto prima, se ci sono un gruppo di nemici di basso livello, basterà Scheggia di Scintipietra Veloce, mentre la Scheggiacometa serve per gestire meglio i nemici più grandi che attaccano da soli. Anch’essa la si può imparare da Sellen per 1200 rune dopo averle dato la Pergamena del Conspectus, che si trova nell’Accademia di Raya Lucaria vicino al Punto di Grazia.

L’incantesimo Cometa è un colosso che può essere usato per infliggere danni devastanti ai nemici. Se avete bisogno di un’alternativa più pesante alle altre stregonerie, usate Cometa per scatenare un’enorme esplosione che porrà fine alla maggior parte dei combattimenti con facilità. Dal momento che questo costa più PA da lanciare, consigliamo di non abusarne e aspettare di usarlo nel momento più opportuno. Potete trovare Cometa nell’Accademia di Raya Lucaria, usando un passaggio segreto appena prima del Aula Dibattito, dove si combatte il Lupo Rosso di Radagon.

Le migliori stregonerie, parte 2 – Elden Ring: guida ai milgiori incantesimi

Continuando con la guida sui migliori incantesimi di Elden Ring, vediamo l’Arco di Loretta, un ottima stregoneria per affrontare i nemici più duri. Permette di impugnare un grande arco magico che lancia enormi frecce di scintipietra contro i nemici. Si può anche caricare questo incantesimo per fare in modo che la freccia infligga più danni, quindi è perfetta per colpire nemici più grandi che si muovono lentamente (ovvero i boss principalmente). Lo si può ottenere sconfiggendo la Guardia Reale Loretta, che è il boss del Maniero Cariano. In particolare, il Maniero Cariano è situato nel nord-est della regione di Liurnia dei Laghi.

Nonostante con gli incantesimi in generale sia la norma colpire dalla distanza, avere delle opzioni anche per i combattimenti ravvicinati è importante. Anche se avete la possibilità di equipaggiare, insieme al bastone, spade e quant’altro nella seconda mano, un’opzioni migliore può essere Incisore Cariano. Si tratta di un incantesimo che permette di evocare una spada magica, grazie alla quale potrete fare danno da mischia, concatenando vari attacchi fino a realizzare alcune combo basilari, ma comunque utili. Potrete imparare Incisore Cariano da Sellen per 1500 rune dopo che le avrete dato la Pergamena della Casa Reale, che si trova a sua volta nella parte sud del Lago di Agheel.

Ultima ma non meno importante tra le stregonerie, Meteorite, che vi permetterà di infliggere ingenti danni ad area. Questa stregoneria, proprio per quest’ultimo fatto, si rivela adatta ad affrontare gruppi di nemici numerosi: essa infatti farà piovere meteoriti nell’area circostante, danneggiando tutti i nemici e sfoltendo i gruppi in primo luogo per poi procedere con altre tattiche per eliminare i nemici rimanenti. Si può ottenere Meteorite vicino al Maniero Cariano, dove si trova anche l’Arco di Loretta. Bisogna dirigersi nell’area dietro Maniero Cariano per trovare la Galera Eterna della Tomba Reale, dove si trova il boss Campione di Alabastro: battetelo per ottenere quindi la magia.

I migliori incantesimi, parte 1 – Elden Ring: guida ai milgiori incantesimi

Passando quindi agli incantesimi veri e propri (che dipendono solitamente dalla Fede e non necessitano di un bastone), vediamo innanzitutto uno dei più elementari ma uno dei più utili: Cura. Se scopri di aver esaurito le cariche delle Fiaschette Sacre durante un combattimento particolarmente duro, puoi infatti usare una piccola quantità di PA per curarvi in fretta. Si tratta di un incantesimo che può essere d’aiuto in diverse situazioni difficili, quindi è meglio tenerlo equipaggiato in uno slot, soprattutto se non si sono trovati molti Semi d’Oro e Lacrime Sacre per potenziare le Fiaschette Sacre. Coloro che usano la classe del Profeta inizieranno con questo incantesimo, ma lo si può anche imparare dal Fratello Corhyn nella Fortezza della Tavola Rotonda.

Approccio dell’Assassino consente di muoversi silenziosamente, offrendo un vantaggio molto utile quando si esplora il mondo di gioco. Anche se non si rivelerà utile nei combattimenti contro i boss, siccome non potrete nascondervi da loro, si può usare Approccio dell’Assassino per superare rapidamente i nemici e spostarsi in aree che altrimenti sarebbero pericolose. Se riuscite ad avvicinarti di soppiatto dietro a un nemico, potrete anche tentare un facile backstab. Coloro che usano la classe del Confessore inizieranno con questo incantesimo, ma lo si può anche imparare sempre dal Fratello Corhyn nella Fortezza della Tavola Rotonda.

Fionda di Fiamma è un incantesimo semplice ma efficace. Si tratta del tradizionale incantesimo palla di fuoco, che crea una sfera fiammeggiante che viene lanciata verso i nemici per infliggere ingenti danni. È un incantesimo eccellente da usare come attacco base, siccome costa pochissimi PA per essere lanciato. Si può anche imparare Fionda di Fiamma dal Fratello Corhyn nella Fortezza della Tavola Rotonda per 800 rune.

I migliori incantesimi, parte 2 – Elden Ring: guida ai milgiori incantesimi

Procedendo con gli ultimi 3 migliori incantesimi di questa guida per Elden Ring, vediamo quelli più avanzati. Partiamo da Fiamme della Frenesia, incantesimo eccezionale se avete bisogno di una magia che faccia danni ad area. Invece di evocare una palla infuocata da lanciare verso il nemico, Fiamme della Frenesia fa eruttare fiamme dagli occhi che infliggono danni ai nemici vicini. In questo caso, il tempo di casting è più lungo, quindi c’è da allontanarsi dalla folla prima di lanciare. Potrete trovare Fiamme della Frenesia al Battistero di Callu, a sud di Limgrave nella Penisola del Pianto.

Artiglio del Drago invece è un potente attacco in mischia che può essere usato per infliggere ingenti danni a qualsiasi nemico che si trovi di fronte al personaggio. Si tratta di un’ottima opzione contro alcune bossfight difficili, ma attenzione perché il tempo di casting è piuttosto lungo anche in questo caso: si dovrà essere quindi molto pazienti e aspettare la giusta finestra temporale per lanciarlo. Potete ottenere Artiglio del Drago portando un Cuore di Drago, guadagnato uccidendo i draghi, alla La Chiesa della Comunione del Drago a Limgrave.

Ultimo, ma non per importanza, parliamo di Fiamma, Purificami. Effetti come marciume e veleno possono essere delle grandi spine nel fianco, essendo effetti capaci di uccidere lentamente anche la più resistente delle build: oltre all’opzione del crafting dei consumabili per la guarigione, potrete usare proprio Fiamma, Purificami che elimina immediatamente i due effetti dal vostro personaggio. Questo incantesimo è situato su una scogliera a nord-ovest della Torre Divina di Liurnia.

Conclusioni

Avendo ormai finito di vedere tutti i migliori incantesimi su Elden Ring, non ci resta che augurarvi buon divertimento nella vostra partita.

