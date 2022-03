Elden Ring: guida ai migliori Talismani

In Elden Ring, i potenziamenti dati dai talismani garantiranno alcuni dei bonus migliori per facilitare le sfide a cui si farà fronte nel mondo di gioco

Dopo più di una settimana dal lancio di Elden Ring, ultima opera della rinomata software house capeggiata da Hidetaka Miyazaki, il titolo si è consolidato come uno dei giochi più apprezzati di sempre, sia dalla critica che dal pubblico generale, portando FromSoftware ad elevarsi ulteriormente come una delle case videoludiche più di successo. Il loro nuovo gioco ha oltrepassato i 700mila utenti collegati contemporaneamente su Steam solo nel primo giorno d’uscita, e oltre alle invidiabili recensioni date dalla stampa specializzata, si è ritrovato ad occupare anche le prime posizioni nei siti di rivendita online, essendo uno dei giochi più richiesti nella sua settimana di lancio. Questo impressionante traguardo è stato senza dubbio frutto di anni di lavoro e grandissimo impegno, accompagnato della diffusione che hanno avuto i titoli souls negli ultimi anni.

Elden Ring presenta alcuni aspetti decisamente diversi rispetto ai titoli realizzati sinora dal team di Miyazaki, eppure i fan di lunga data sapranno comunque essere soddisfatti dal suo gameplay, decisamente improntato verso quello presente nei soulslike. Infatti, seppur Elden Ring sia stato pubblicizzato come un’esperienza più aperta ai novizi, questo non significa che esso non presenti delle caratteristiche già viste nei souls. Un esempio di ciò sono senz’altro i Talismani, strumenti più che utili con i loro bonus ed effetti di potenziamento, capaci di garantire dei vantaggi che a volte possono anche influire sul proprio risultato in una battaglia. In questa guida, andremo a vedere quali sono i migliori Talismani di Elden Ring.

Fashion e vantaggio tattico

Prima d’introdurre i migliori Talismani ritrovabili in Elden Ring, andiamo a vedere nel dettaglio cosa sono esattamente gli oggetti di cui stiamo parlando: i Talismani sono degli accessori equipaggiabili, molto simili agli anelli che si possono raccogliere all’interno della saga di Dark Souls. Essi offrono diverse tipologie di effetti e bonus, che vengono così utilizzati per accompagnare il proprio stile di gioco. Essi sono molto convenienti anche perché trovano un ruolo molto più duraturo degli oggetti consumabili, ma alcune varianti risultano essere molto più potenti di altre. All’inizio del gioco si partirà con un solo slot per i talismani, ma se ne potranno poi sbloccare altri tre sconfiggendo tre boss specifici lungo la storia di Elden Ring: Margit, Rennala, Godfrey. In questa nostra guida, andremo dunque ad elencare sei Talismani che certamente risultaranno vantaggiosi ai fini della propria avventura nell’Interregno.

Talismano Scarabeo Dorato – Elden Ring: guida ai migliori Talismani

Iniziamo la lista dei migliori Talismani ritrovabili in Elden Ring con quello che risulterà incisivo nel corso delle proprie campagne di farming per le rune. Essendo la valuta ufficiale nel mondo di gioco, averne in abbondanza non sarà mai un aspetto negativo, poiché consentiranno di acquistare oggetti dai mercanti, livellare il proprio personaggio e sbloccare i potenziamenti della maggior parte dell’equipaggiamento che si otterrà. Uccidendo i nemici ed i boss si guadagnerà una ragionevole quantità di rune, ma ogni volta che si salirà di livello sarà necessario un numero sempre più maggiore per andare a quello successivo, e anche evolvere le proprie armi diventerà un’opzione difficile. Ecco che allora il Talismano Scarabeo Dorato viene in soccorso, garantendo un aumento del 20% di rune ottenute sconfiggendo i nemici.

Per ottenerlo, tuttavia, si dovrà andare nella perigliosa area di Caelid, magari usando una scorciatoia molto vicina all’inizio del Sepolcride, attraversando il Tunnel Sellia Crystal. Da lì, ci si dirigerà verso le Caverne Abbandonate, dove si troverà infine il Talismano. L’entrata sarà coperta da dei rovi, ma essi potranno essere attraversati attraverso un sentiero fatto dai rami degli alberi. Purtroppo, il proprio cammino si presenterà con ulteriori complicanze, tra le quali la putrefazione scarlatta della palude e il veleno lanciato dai nemici. Raggiunto un muro di nebbia, si dovranno sconfiggere due mini-boss, i temibili Cavalieri Cleanrot armati di lancia e falce; si suggerisce di evocare uno spirito nel caso ci si trovi ad un livello ancora basso.

Talismano del Favore dell’Albero Madre – Elden Ring: guida ai migliori Talismani

Passiamo ora ad un altro dei migliori Talismani di Elden Ring, che stavolta fornirà un aumento di salute massima, di resistenza e di capacità di carico. Esso potrà essere raccolto nella Caverna dell’Eroe di Fringefolk, e lì saranno ottenibili anche il Seme Dorato e le ceneri spirituali di Oleg il Cavaliere Bandito. Inoltre, non sarà neanche necessario combattere dei boss per fare ciò. Ma c’è un ma: bisognerà possedere due chiavi Swordstone per aprirsi la strada, andando ad evitare le trappole mortali su ruote fino a quando non si raggiungerà un punto dove il sentiero si restringerà. Da lì in poi, si potrà cadere verso una zona nascosta nella parte sottostante. Anche in questa sezione ci saranno trappole e nemici vari, e poi si raggiungerà un’area con un altare posto alla fine, dove si troverà il Talismano.

Inutile dire che anche qui ci si dovrà scontrare con dei nemici decisamente duri non appena si supererà un altro sentiero stretto; due Grafted Scions bloccheranno entrambe i versi della strada, e nel caso ci si trovi a livelli bassi risulterà uno scontro estremamente difficile, ancora di più considerando l’area di combattimento molto risicata. Si consiglia dunque di correre oltre lo Scion davanti, precipitandosi sul talismano. Nel caso si finisca con il morire, si avrà ancora il Talismano nel proprio inventario una volta respawnati; altre varianti del Talismano saranno intraviste lungo il gioco, e andranno ad aumentare ulteriormente gli aspetti fondamentali.

Talismano dell’Icona di Radagon – Elden Ring: guida ai migliori Talismani

Il Talismano dell’Icona di Radagon sarà utile per coloro che utilizzano una build fondata sulla magia, ed è fortemente raccomandato soprattutto per il modo in cui accorcia il tempo di lancio delle stregonerie e degli incantesimi. Il Talismano si nasconderà all’interno dell’Accademia di Raya Lucaria, e sarà ottenibile dopo ave sconfitto il mini-boss Lupo Rosso di Radagon. Dal luogo di Grazia si uscirà dalla porta per poi girare subito a destra e voltando verso l’angolo sul retro, vedendo da lì un sentiero secondario verso un balcone, con una scala posta alla fine. Salendo la scala, si potrà vedere una finestra rotta dalla quale entrare, e che porterà al piano superiore della sala dibattito. Dirigendosi a destra, si troverà un baule con l’Icona di Radagon al suo interno.

Talismano della Tartaruga Verde – Elden Ring: guida ai migliori Talismani

Anche questa simpatica tartarughina si rivelerà essere in realtà uno dei Talismani migliori da ottenere in Elden ring: essa andrà ad influire su una delle meccaniche più importanti nel gioco, la resistenza. Con questo Talismano si avrà modo di aumentare la velocità di recupero della resistenza, un effetto piuttosto cruciale per un titolo FromSoftware. In aggiunta, non sarà neanche così complicato trovare il suddetto accessorio, e lo stesso vale per le azioni da compiere per ottenerlo. L’unico requisito richiesto, sarà una Chiave Swordstone.

Quando se ne entrerà in possesso, bisognerà andare al Villaggio Summonwater, ad est del Sepolcride, con il luogo di Grazia localizzato al di fuori della periferia. Una volta lì si continuerà ad est del villaggio, trovando così degli scalini che condurranno nel sottosuolo dopo aver rimosso la nebbia con la Chiave. Normalmente, ci si aspetterebbe d’incrociare un qualche mini-boss in quest’area, ma in realtà si scoprirà come essa sia abitata esclusivamente da delle tenere ed innocue tartarughe. Una volta superate, bisognerà aprire una porta verso la fine, trovando poi un baule contenente il Talismano della Tartaruga Verde.

Talismano dello Scudo della Cresta di Drago – Elden Ring: guida ai migliori talismani

Come avrete notato oramai, la maggior parte dei migliori Talismani di Elden Ring saranno complessi da ottenere nel caso ci si trovi ad un livello poco avanzato, e anche per quello dello Scudo della Cresta di Drago, capace di annullare il danno fisico, la questione sarà simile alle precedenti, nonostante esso si possa raccogliere abbastanza presto nella propria avventura. Tuttavia, si troverà in una posizione nascosta e potenzialmente pericolosa, nel Santuario Bestiale in Caelid. Di solito, per arrivarvi si dovrebbe seguire un difficoltoso percorso partendo da Sepolcride, confrontandosi anche con un boss estremamente duro all’entrata. Ma c’è una buona notizia: nella zona vi è un teletrasporto da poter sbloccare, localizzato appena a nord dalla Terza Chiesa di Marika alla base della rupe, nascosto dietro un cespuglio.

Parlando con D al Villaggio Summonwater a nord del Sepolcride, egli chiederà al giocatore di sconfiggere il Tibia Mariner lì vicino. Dopo aver fatto ciò, alla Tavola Rotonda D dovrebbe svelare il teletrasporto nel Santuario. Una volta giunti al Santuario, si dovrà uscire e andare verso il bordo della rupe, notando altre strutture al di sotto di essa. Per raggiungerle in sicurezza, a nord-ovest si potranno individuare delle grosse radici protuberanti, che fungeranno da piattaforme per scendere giù.

Arrivati alle strutture, bisognerà scendere ulteriormente sfruttando qualunque bordo sembrerà utile per continuare la propria discesa. Si consiglia di usare il proprio cavallo per i salti più macchinosi, e di fare attenzione per alcuni pipistrelli che andranno a disturbare il viaggio. Arrivati finalmente nelle parti più basse possibili, si dovrà seguire il sentiero fino ad oltrepassare una piattaforma con un cadavere contenente un pugnale Cinqueda. Sempre più avanti ci sarà un altro cadavere, dal quale si otterrà il Talismano.

Talismano di Pearldrake – Elden Ring: guida ai migliori Talismani

Giungiamo all’ultimo della nostra lista di migliori Talismani ottenibili in Elden Ring, che diversamente dallo scorso va ad aumentare la negazione di danno non fisico, dunque quello elementale dato da attacchi magici et similia. Anch’esso si presenta con alcune variazioni, ma qui ci concentreremo su come prendere la versione “base” sin dall’inizio. Da Four Belfries in Liurna si troveranno tre teletrasporti, ognuno richiedente una Chiave Imbued Sword per essere attivato.

Se ancora non sono state raccolte, ce n’è una dentro un baule in alto. Attivando il primo teletrasporto, si salirà verso il Crumbling Farum Azula, un’area riservata alle fasi più avanzate del gioco. Si potrà “cadere” giù verso altre piattaforme crollanti, e in una ci saranno anche due potenti nemici armati di lancia e di armi a lungo raggio. Saltando su un’altra piattaforma verso il bordo, si troverà un cadavere con il Talismano Pearldrake. Per fuggire dal luogo, si potrà o morire e respawnare all’ultimo sito di Grazia, oppure uccidere i due nemici ed effettuare il viaggio rapido.

Accessori per tutte le stagioni

Questi sono state i migliori Talismani in Elden Ring. Se ritenete che questa guida vi sia stata utile, e nel caso siate alla ricerca di ulteriori suggerimenti e consigli per districarvi nelle regioni dell’Interregno, potete consultare altre guide come quella per le migliori armi del gioco, quella su dove trovare i frammenti per ricomporre la mappa e quella sulle migliori armature da trovare.

