In Elden Ring è possibile potenziare le armi utilizzando delle pietre e in questa guida vi spiegheremo dove trovare le pietre da forgiatura

Il nuovo ed atteso titolo di From Software ha finalmente fatto il proprio debutto su PC e console e dopo più di una settimana è ancora molto discusso tra i giocatori. Il livello di sfida è molto alto e parecchi giocatori hanno problemi a superare alcuni boss troppo ostici. Bisogna ricordarsi di potenziare adeguatamente il proprio equipaggiamento durante l’avventura, in modo tale da essere abbastanza potenti per sconfiggere i nemici lungo il nostro cammino. Un metodo semplice per diventare più forti è potenziare la propria arma utilizzando delle pietre particolari. Grazie questa guida vi spiegheremo dove trovare facilmente le pietre da forgiatura in Elden Ring.

A cosa servono le pietre da forgiatura?

Prima di spiegare dove trovare le pietre da forgiatura in Elden Ring è necessario capire a cosa servono esattamente. Queste pietre sono un oggetto consumabile che vi consente di potenziare le proprie armi su un tavolo di forgiatura, che potete trovare nella Chiesa di Elleh oppure dal maestro forgiatore Hewg alla tavola rotonda. Durante l’avventura ne troveremo di ogni tipo e rarità, tutte utilizzabili unicamente per potenziare le armi. In questa guida relativa proprio ad Elden Ring vi aiuteremo a scoprire dove trovare una lunga serie di pietre da forgiatura a Limgrave Ovest e Liurnia, le prime zone accessibili avviando il gioco.

Limgrave Ovest prima metà – Elden Ring: dove trovare le pietre da forgiatura

Iniziamo la guida con la prima parte delle pietre presenti a Limgrave, prima zona esplorabile del gioco:

Tra i giganti a Est della Capanna di Colle Tempesta : A Limgrave Ovest, dirigetevi a est partendo dalla Capanna di Colle Tempesta e alla fine vi ritroverete su una scogliera. Saranno presenti troll ovunque, oltre a una strana statua luminosa che è piena di pietre da forgiatura. Scendete nel campo e attirate l’attenzione di un gigante. Proseguite verso la statua luminosa e quando il troll vi attaccherà, evitate o bloccate il suo attacco. La mossa colpirà e romperà la statua e potrete raccogliere molte pietre dai detriti.

: A Limgrave Ovest, dirigetevi a est partendo dalla Capanna di Colle Tempesta e alla fine vi ritroverete su una scogliera. Saranno presenti troll ovunque, oltre a una strana statua luminosa che è piena di pietre da forgiatura. Scendete nel campo e attirate l’attenzione di un gigante. Proseguite verso la statua luminosa e quando il troll vi attaccherà, evitate o bloccate il suo attacco. La mossa colpirà e romperà la statua e potrete raccogliere molte pietre dai detriti. A Est dei troll: Appena a est del campo pieno di giganti, c’è ancora un’altra scogliera da raggiungere. Saltate giù da quella scogliera e saccheggiate il cadavere presente nelle vicinanze. In questo modo otterrete una pietra da forgiatura ma fate attenzione perché, a seconda di come arriverete in quella zona, i troll potrebbero seguirvi.

Limgrave Ovest seconda metà – Elden Ring: dove trovare le pietre da forgiatura

Proseguiamo la guida con la seconda serie delle pietre da forgiatura di Elden Ring presenti sempre a Limgrave, prima zona esplorabile del gioco e prima zona dove poter scovare le pietre:

Nel Tunnel di Limgrave : La mappa di Limgrave Ovest di Elden Ring è piena di sotterranei nascosti, grotte e catacombe ricche di pietre da forgiatura ma nessuno di questi posti batte il tunnel di Limgrave, situato a sud delle Rovine di Gatefront. Bisognerà entrare nel dungeon e affrontare i nemici abbastanza deboli sia alla magia che al danno fisico. Ricordatevi di girare la videocamera mentre userete gli ascensori per assicurarvi di non perdere nulla.

: La mappa di Limgrave Ovest di Elden Ring è piena di sotterranei nascosti, grotte e catacombe ricche di pietre da forgiatura ma nessuno di questi posti batte il tunnel di Limgrave, situato a sud delle Rovine di Gatefront. Bisognerà entrare nel dungeon e affrontare i nemici abbastanza deboli sia alla magia che al danno fisico. Ricordatevi di girare la videocamera mentre userete gli ascensori per assicurarvi di non perdere nulla. A Sud delle Rovine bruciate del drago: Basterà a andare a sud delle Rovine bruciate del drago situato nella parte sud-est di Limgrave Ovest. Dovrete trovare un gruppo di esseri crocifissi per stabilire che siete nel posto giusto. Di seguito troverete un cadavere nelle vicinanze e saccheggiandolo otterrete una pietra da forgiatura.

Liurnia – Elden Ring: dove trovare le pietre da forgiatura

Infine passiamo alla parte delle pietre presenti questa volta a Liurnia, seconda zona esplorabile del gioco:

Nel Tunnel di cristallo di Raya Lucaria, a Liurnia Nord: Dopo aver sconfitto Godrick nel castello di Grantempesta, potrete dirigervi verso la seconda regione chiamata Liurnia. Lungo tutto il percorso, sulla sponda settentrionale del lago della regione, c’è un dungeon opzionale chiamato il “Tunnel di cristallo di Raya Lucaria”. All’interno troverete una grossa quantità di pietre da forgiatura di vari livelli di rarità. All’interno ci saranno circa 3 pietre da forgiatura [livello 1], 5 pietre da forgiatura [livello 2], 8 pietre da forgiatura [livello 3], 1 pietra da forgiatura cupa [livello 1], 2 pietre da forgiatura cupe [livello 2] e 2 pietre da forgiatura cupe [livello 3].

Buona caccia!

Termina qui la nostra guida su dove trovare le pietre da forgiatura in Elden Ring. Non vi resta altro da fare che avviare il gioco e seguire le nostre indicazioni per potenziare velocemente le vostre armi utilizzando le pietre da forgiatura.