Vediamo insieme, in questa breve guida, dove poter trovare il bastone meteoritico in Elden Ring: un’ottima scelta per l’early game e per tutti coloro che non trovano qualcosa con cui lanciare incantesimi

Ormai da qualche giorno la nostra vita è stata catturata dalla magia dell’Interregno di From Software. Elden Ring è arrivato lo scorso venerdì 25 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, con non pochi problemi di ottimizzazione, che non hanno saputo però spegnere l’entusiasmo e l’affetto con cui è stato accolto dalla fanbase dei souls. Pur differenziandosi nel nome e nell’aspetto generale, infatti, Elden Ring ricalca diversi stilemi del genere dettato dal primo capitolo della famosa serie ideata da Hidetaka Miyazaki, anche se ci sembra alquanto riduttivo definirlo un “Dark Souls 4”. Ve ne parleremo meglio a recensione completa, nel mentre… di cosa parliamo in questa guida?

Prima di iniziare

Prima di addentrarci nell’Interregno di Elden Ring per scoprire dove trovare il bastone meteoritico, vi ricordiamo che qui su tuttoteK abbiamo già coperto diversi argomenti caldi del nuovo titolo di From Software. Trovate ad esempio la nostra guida sul come evocare gli spiriti, come impugnare l’arma a due mani, come giocare online, come usare le ceneri, come salire di livello e le migliori statistiche da aumentare nell’early game e molto, molto altro. Rimaniamo a parlare di Early Game e spostiamoci verso una problematica che molti hanno riscontrato, specialmente scegliendo classi votate al melee. Dove diamine si può trovare un bastone per lanciare incantesimi in Elden Ring nelle prime ore di gioco?

The best… for now | Elden Ring: dove trovare il bastone meteoritico

Il primo e uno dei migliori per le prime ore di gioco che ci viene in mente è il Bastone Meteoritico, ottimo per gli amanti dello spazio e per tutti coloro che apprezzano i nomi altisonanti. Quest’arma ha uno scaling di livello S su Intelligenza e ha come richiesta di statistiche un banale 18 a Intelligenza e un 6 a Forza. Un’ottima occasione per chi vuole lanciare incantesimi e non trova un’arma adatta, ma ancor più per chi ha deciso di scegliere, come classe iniziale, quella dell’Astrologo, votato all’Intelligenza.

L’unica grossa pecca del Bastone Meteoritico, e che lo rende un’arma adatta solo all’early game, è che non si può potenziare. Troverete quindi poi, proseguendo nell’Interregno di Elden Ring, alternative molto più valide, questo è certo, ma considerando la difficoltà generale del titolo e la vastità di cose da fare… perché non approfittare di qualche piccolo regalo dato dagli sviluppatori, seppur momentaneo?

Dove si trova? | Elden Ring: dove trovare il bastone meteoritico

Veniamo dunque al punto: dove trovare il Bastone Meteoritico in Elden Ring? Dovrete innanzitutto recarvi nelle terre di Caelid, per la precisione in uno stagno vicino alla Galleria di Cristallo di Sellia. Continuate ad attraversare la palude fin quando non troverete le Rovine della via dei Saggi. Nelle rovine, troverete una scalinata che procede verso l’alto con in cima una piccola stanza piena di fiori velenosi. Una volta che vi sarete liberati dei fiori, controllate l’unica finestra nella stanza per trovare un corpo, su cui troverete proprio il Bastone Meteoritico.

Una postilla: alcuni giocatori hanno affermato che il Bastone Meteoritico non è apparso loro se non installando la patch day one. Quindi, se per puro caso doveste trovare un corpo senza loot, controllate di aver aggiornato Elden Ring alla versione più attuale.

Ed ecco quindi dove trovare il Bastone Meteoritico in Elden Ring. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di From Software qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!