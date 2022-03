Elden Ring: come usare incantesimi e magie

Ancestrali anelli ed arcani tranelli: gli incantesimi di Elden Ring non sono facili da usare, ma nella nostra guida vi spieghiamo come fare

Se volete usare magie e incantesimi in Elden Ring, potreste aver bisogno di una guida: come è del resto avvenuto per il co-op, non tutto ciò che appare lampante lo è. Se la vostra vocazione è quella di darvi all’arte dell’incantesimo e della stregoneria, dunque, siete nel posto giusto. Conoscere la differenza sostanziale tra una cosa e l’altra vi eviterà una prematura dipartita. Ci sono anche altri punti che è bene tenere a mente, come saremo ben felici di mostrarvi nella nostra guida. Senza indugiare oltre, dunque, saremo ben felici di darvi tutto ciò di cui avrete bisogno senza aspettare di ricevere la visita di una civetta. Ops, IP sbagliata!

Burocrazia portami via

Se ci ritroviamo a dover spiegare come usare i vari tipi di incantesimi in Elder Ring, un motivo ci deve essere. Come impone la tradizione dei Souls e del genere soulslike nel suo complesso, il giocatore è quanto mai incoraggiato a sperimentare e a provare sulla propria pelle ogni errore. Per questo motivo, la storia e le malizie di gameplay tendono a non venire espressamente spiegate. Potrebbe non essere un approccio particolarmente intuitivo, ma se non avete la voglia e il tempo di arrivarci da soli, è qui che entriamo in gioco noi. Siate solo pronti a parecchio “Serve raccogliere X nel luogo Y per poter fare Z”, se ha senso.

“Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su di noi, che stanotte balliamo” – Elden Ring, come usare gli incantesimi

Vi serviranno diverse cose in base ad ogni specializzazione che Elden Ring offre, e come da programma la distinzione tra Incantesimi e Stregonerie è vitale se volete usare una o l’altra. Sono questi i due tipi di magia, e funzionano in modo diverso l’uno dall’altro. Per chi di voi preferisce i primi, dovrete avere un Sacro sigillo equipaggiato tra le mani. Ciascun incantesimo funziona in modo analogo alle armi, con la sola eccezione di non poter essere potenziato con le Ceneri di guerra. Al contrario, le magie di questo tipo sono legate a doppio filo alla statistica di fede.

Bastoni e bastonate – Elden Ring, come usare gli incantesimi

Ci sono diversi NPC che distribuiscono gli Incantesimi, come ad esempio Corhyn alla Rocca della Tavola Rotonda. Lo riconoscete dagli abiti gialli e dalla ruota intorno al collo. Per quanto riguarda la prima categoria ci siamo più o meno detti tutto; cosa potremmo invece aggiungere sulle Stregonerie? Il sistema cambia poco rispetto alle altre magie, ma stavolta vi servirà un bastone da mago. Alludiamo nello specifico ai Bastoni di scintipietra, legati invece alla statistica dell’intelligenza. Potete acquisirli da vari NPC, tra i quali ricordiamo la strega Sellen al punto di sosta in rovina e Rogier al Castello di Grantempesta.

“Moka svitatio!”

Una cosa che vorremmo aggiungere è che potete tenere premuto il pulsante d’attacco per caricare le vostre magie. Entrambi i tipi vi costeranno PA ed energia. A inizio gioco, durante le vostre prime esplorazioni scoprirete di dovervi preparare a dovere per ogni evenienza. Dovrete saper usare le già citate ceneri di guerra, maneggiare gli spadoni, eccetera. Vi attendono inoltre segreti come l’NPC ostile Sellen, che non vi permetterà subito di accedere al suo negozio. Insomma, non sapere usare la magia potrebbe anche essere l’ultimo dei vostri problemi, ma bisognerà pur iniziare a risolverne qualcuno.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è stata di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.