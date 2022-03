Elden Ring: guida alle migliori armi

Attraversare l’Interregno di Elden Ring non è un’impresa semplice: in questa guida scopriremo quali saranno le migliori armi che daranno una svolta abbastanza significativa all’esperienza di gioco

Elden Ring, ultimo titolo rilasciato da FromSoftware, è stato rilasciato da neanche una settimana e continua a macinare traguardi incredibili: non solo il gioco ha oltrepassato i 700mila utenti collegati contemporaneamente su Steam al Day One, ma si è trovato anche ad occupare 4 delle 5 posizioni su Steam tra i videogiochi più venduti della settimana. Il successo di questa nuova creazione di Hidetaka Miyazaki rende Elden Ring il titolo soulslike con il migliore lancio di sempre, e l’apprezzamento dato dalla critica e dal pubblico generale è dimostrazione di come ciò non sia affatto un caso, dovuto magari alla popolarità dei giochi souls emersa in questi anni.

Inoltre, seppur presentando alcune profonde differenze con i titoli precedenti di Miyazaki, Elden Ring rimane un titolo fortemente improntato sul gameplay dei soulslike, con la tipica difficoltà che ha abituato da sempre i suoi fan. Questo può forse scoraggiare i neofiti del genere, che potrebbero finire intimiditi da uno scoglio così grande da superare. Tuttavia, anche per le nuove leve è in realtà possibile farsi strada in Elden Ring, utilizzando le tattiche giuste: una di queste, sarà sicuramente mettere le mani sulle migliori armi del gioco.

Un arma per domarli

Il mondo di Elden Ring si presenta largamente più vasto delle opere che lo precedono, e di conseguenza anche il numero di loot ed equipaggiamento individuabile è di gran lunga maggiore. Durante il proprio viaggio nelle avverse lande del gioco, sarà possibile passare numerose ore esplorando dungeon, combattendo nemici e boss, ricercando oggetti e qualche curiosità inedita. Ad aggiungere varietà al proprio stile di gioco ci saranno inoltre diverse tipologie di armi, che vanno da un potenziamento per i pugni alle classiche spade, oppure a mastodontiche armi per sferrare poderosi attacchi.

Tuttavia, bisogna ricordare che anche se un’arma ispira per la sua estetica, le capacità che essa possiede rimangono uno dei punti prevalenti per il proprio stile di gioco. Infatti, mentre sarà possibile ottenere un bel po’ di armi, vesti, oggetti e così via, non tutto si rivelerà essere valido o utile al viaggio del nostro personaggio. Dunque, nel caso si stessero cercando le migliori armi di Elden Ring, bisognerà cercare attenzione, trattandosi di strumenti molto rari e ostici da ottenere. Vediamo allora quali armi scegliere, a seconda della tipologia di combattimento che si vorrà utilizzare.

La migliore Katana – Elden Ring: le migliori armi

La katana potrebbe sembrare un’arma incompatibile per coloro che non hanno selezionato di partire con la classe da samurai; eppure, anche per i giocatori che hanno scelto vie diverse ci sarà l’occasione di provare una delle armi migliori di Elden Ring, oltre che più potenti e difficili da reperire. La katana in questione è la Moonveil, ritrovabile all’interno del regno di Caelid nel Tunnel Gael, dopo aver sconfitto la Viverna di Magma. Il tunnel è situato al confine tra Caelid e Limgrave, nella zona a centro-sud della Chiesa Smoldering.

Si tratta di una katana estremamente forte, soprattutto per la sua abilità Ceneri di Guerra. Inoltre, con Transient Moonlight è in grado di lanciare un fulmine di luce durante attacchi pesanti o leggeri, rendendo possibile anche sbilanciare e stordire la maggior parte dei nemici in uno dei due fendenti, consentendo così di dare anche un colpo critico.

Migliore Alabarda – Elden Ring: migliori armi

Se si desidera un’arma in grado di tenere a bada più nemici, i quali magari cercheranno di utilizzare il numero come metodo per ottenere un vantaggio sul giocatore, una delle migliori armi che si troveranno in Elden Ring sarà un’alabarda. Nello specifico, parliamo dell‘alabarda del Cavaliere Bandito, dotata di un raggio d’azione decisamente ampio che consentirà di mietere interi gruppi senza mettersi eccessivamente in pericolo, tenendosi ad una distanza di sicurezza. Essa possiede una forza immensa, e se accompagnata dalle Ceneri di Guerra Colpi Rotanti si potranno sprigionare dei colpi potenti e inarrestabili, andando anche a bloccare eventuali proiettili.

L’arma in questione è ritrovabile nella Whispering Peninsula di Castle Mourne: per ottenerla si dovrà uccidere un NPC, Edgar, presente in una delle torri del castello poste ai bordi della struttura. All’inizio del gioco, si tratterà di un combattimento piuttosto ostico, ma non impossibile. Ma attenzione, poiché uccidendo il personaggio si porrà fine alla sua questline.

Migliore pugnale – Elden Ring: migliori armi

Tra i migliori pugnali che si potranno trovare all’interno di Elden Ring, Reduvia si presenta come quello più pratico e maneggevole. Sarà possibile trovarlo presso le Murkwater Caverns, a nord della zona dove si può tentare di sconfiggere il Dragone Volante Agheel. Bisognerà dirigersi verso la seconda metà del fiume, per incontrare così l’Invasore Bloody Finger Nerijus. Se si riesce ad eliminarlo, si potrà in questo modo mettere le mani sulla sua arma. Il pugnale si presenta come un rapido e solido pugnale basato sulla destrezza, ed è inoltre capace di “sparare” delle lame di sangue per stordire e sboòanciare i nemici, causando loro un danno da Sanguinamento.

Migliori pugni – Cipher Pata

Se si preferisce avere un “contatto stretto” con i nemici che si andranno ad uccidere, il Cipher Pata è una delle migliori armi che si potranno utilizzare su Elden Ring. Si tratta di una lama creata con simboli antichi, applicabile al proprio polso e utilizzabile lanciandosi avanti, affondandola negli avversari. Chiaramente, ci saranno dei paletti piuttosto complicati da superare per sfruttare quest’arma formidabile, come un obbligatorio livello 30 di Fede difficilmente ottenibile nella prima run. In ogni caso, rimane un’arma più che utile durante il New Game Plus. Per ottenerla nelle prime fasi di gioco, sarà necessario sconfiggere l’invasore Alberich sotto l’HUB della Tavola Rotonda.

Migliore Spadone – Elden Ring: migliori armi

Per concludere questo elenco sulle migliori armi da usare in Elden Ring, finiremo in bellezza con quella che potrebbe essere la spada più grande e potente dell’intero gioco, unitariamente all’alabarda citata in precedenza. Nel caso si riesca ad uccidere Leonine Misbegotten a Castle Mourne, si potrà ottenere lo Spadone Innestato: tra i requisiti per fruire di questa devastante arma, c’è un’incredibile quantità di Forza (40 punti), ma d’altro canto, è il minimo che ci si potrebbe aspettare per un’arma di tale spessore e potenza.

Si dia il via alle danze

Questa è stata la nostra guida alle migliori armi ritrovabili in Elden Ring nel corso delle proprie partite. Se si vorrà ottenere un vantaggio significativo sui propri nemici, mettere le mani su queste armi sarà alquanto fondamentale, ma ricordiamo come in Elden Ring ci siano numerose altre armi altrettanto interessanti da usare, e limitarsi solo alle poche elencate in questa guida potrebbe non permettere di vivere appieno il titolo del maestro Hidetaka Miyazaki. Dunque, vi suggeriamo di provarle un po’ tutte, e scegliere quelle che si addicono di più al vostro stile di gioco. Se siete interessati a ulteriori guide riguardo Elden Ring, sul nostro sito potrete trovare come usare le Ceneri di Guerra, come giocare in co-op e pvp, o diversi consigli generali per affrontare la vostra avventura.

