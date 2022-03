Elden Ring: dove trovare i frammenti di mappa

Muoversi tra le tortuose lande di Elden Ring sarà più semplice una volta sbloccata completamente la mappa: ecco una guida che illustrerà dove trovare tutti i frammenti

Essendo un’opera FromSoftware, Elden Ring si presenta come un titolo di tutto punto per quanto concerne la difficoltà, l’ambientazione, il gameplay e il level design del gioco. Nonostante ciò, questa nuova creazione dello studio dei celebri souls rimane comunque discostata dalle sue precedenti opere, presentando numerose novità inedite. Elden Ring possiede un mondo di gioco totalmente aperto, che dona un’immensa libertà d’esplorazione e sorprende costantemente il giocatore con le sue bizzarrerie, incontri inquietanti, paesaggi maestosi e sfide massacranti.

Per districarsi in questo luogo irto di segreti e creature, sarà necessario conoscere per bene il cammino che si andrà ad intraprendere, in modo da raggiungere più rapidamente i propri obiettivi ed evitando eventuali brutte sorprese. Per fare ciò, sbloccare interamente la mappa di Elden Ring sarà decisamente utile, ma considerando come sia necessario capire dove trovare i frammenti che poi andranno a comporla, è chiaro che non si tratterà di un’impresa facilmente realizzabile. Per questa ragione abbiamo voluto realizzare una guida apposita, che possa così aiutare ad individuare ogni pezzo di mappa nelle aree dell’Interregno.

Goditi il viaggio, non la destinazione

Come abbiamo affermato in precedenza, questa guida servirà ad indicare dove dirigersi per trovare i pezzi mancanti della mappa che rappresenta tutto il mondo di Elden Ring. Infatti, mentre sin dall’inizio sarà consentito dirigersi verso qualunque direzione si desideri, ciò non significa che si avrà modo di rivelare la mappa semplicemente entrando in aree inesplorate. Infatti, ogni volta che si valicherà la nebbia verso un territorio ancora mai visitato, la porzione conosciuta della mappa viene allargata ulteriormente, ma rimarrà priva di dettagli sino a quando non si otterrà il frammento di mappa a cui essa corrisponde. In ogni caso, non sarà in realtà sempre troppo complicato ottenere questi pezzi di mappa, a patto che si riesca ad individuare il luogo dove tipicamente vengono ritrovati. I frammenti in genere sono posti in prossimità di grosse steli di pietra sulle quali sono incise delle scritte luminescenti, e si dovrà interagire con esse per ottenere il frammento.

Sepolcride ovest ed est – Elden Ring: dove trovare i frammenti di mappa

In genere, le steli di pietra si trovano sul ciglio delle strade principali; tuttavia, non sarà sempre così semplice raggiungerle. Ci sono ben 14 frammenti di mappa da ottenere, e si finirà con l’effettuare un percorso che andrà dal basso verso l’alto, per poi tornare nuovamente poco distanti dal punto di partenza per prendere il quattordicesimo frammento. A cominciare dunque dall’area orientale del Sepolcride, sarà possibile appropriarsi del primo frammento presso le Rovine del Cancello, dopo aver visto una stele con accanto un cadavere. In seguito, nella zona est del Sepolcride, ci si dovrà dirigere verso sud, lungo la strada che attraversa il bosco con l’Albero Madre, uno dei simboli più iconici di Elden Ring, conducendo così alla stele di pietra dove si potrà trovare un altro frammento della mappa.

Penisola del pianto – Elden Ring: dove trovare i frammenti di mappa

Dopo i primi due frammenti nella zona del Sepolcride, si potrà iniziare ad introdursi in un’altra area di Elden Ring, dove si pareranno davanti anche alcune sfide prima di trovare il terzo pezzo della mappa. Partendo dall’est del Sepolcride ci si dovrà dirigere a sud, superando il Ponte del Sacrifico e continuando a camminare in questa direzione. Durante il percorso si troveranno diversi ostacoli, come un carro distrutto, un troll, dei cani rabbiosi e uno scarabeo a goccia; inoltre, si arriverà anche al primo punto panoramico del gioco, avendo modo di osservare il profilo di un castello dalla distanza. Rimanendo su questa strada, prima o poi s’incapperà in una stele al lato destro della strada, ma essa non dovrà distrarvi dall’arrivo di un Golem delle Rovine arciere.

Caelid – Elden Ring: dove trovare i frammenti di mappa

Nelle terre di Caelid, si potrà iniziare a cercare due frammenti di mappa già partendo dal luogo di Grazia posto al Rotview Balcony. Da lì, per trovare il primo servirà dirigersi verso la strada che conduce ad est, sorpassando sul proprio cammino una carovana in rovina. In seguito si devierà più a sud, oltre le Rovine Caelem, poi oltre il luogo di Grazia Smoldering Wall e, infine, giungendo dopo le rovine del Caelid Waypont sulla destra, che porterà così a voltare ad est nuovamente. In queste impervie strade, ci sarà anche un drago addormentato a cui fare attenzione, ma dopo averlo evitato si potrà finalmente ottenere il frammento da una stele posta lungo un bivio della strada.

Anche per l’altro frammento della mappa si dovrà seguire più o meno lo stesso percorso, superando così il caravan e dei grossi cani. sempre verso est, si oltrepasseranno dei cani sulla propria destra, e a questo punto si dovrà saltare oltre i rovi più sottili. Proseguendo si troverà infine il luogo di grazia di Dragonbarrow ovest, e sulla strada la stele della mappa e dei grossi draghi.

Liurnia est – Elden Ring: dove trovare i frammenti di mappa

La regione di Liurnia sarà forse il luogo di Elden Ring dove si potranno trovare più frammenti di mappa. A cominciare dalla parte ad est di Liurnia, ponendo come punto di partenza il luogo di Grazia presso le colline affacciate sul lago, si dovrà seguire la strada verso ovest. Mettendosi alle spalle l’accampamento per soldati, si finirà così con il raggiungere il luogo di Grazia delle spiagge del lago. La stele sarà poi raggiungibile seguendo una strada marchiata da muri e lanterne, fino a quando non si ergerà alla propria vista una stele circondata da nemici.

Sempre in questa regione, nella zona ovest ci si dirigerà per la strada che si allunga verso nord, oltrepassando i quattro campanili sulla collina, un accampamento militare e un convoglio. Avanzando ulteriormente si vedrà così la stele sulla sinistra della strada, poco oltre il luogo di grazia della spiaggia del lago.

Per quanto riguarda la Liurnia Nord, partendo dal luogo di Grazia si andrà verso nord-ovest, dove sarà possibile trovare il frammento nel luogo di Grazia del Cancello dell’Accademia, sulla destra. Sarà una via alquanto difficile da attraversare, tratteggiata da un gran numero di nemici. Piccolo aiuto: nel caso ci s’imbatta in tre mostri-aragoste giganti intorno ad una statua, o se ci si trova alle Rovine Cadute del luogo di Grazia presso il Lago, si sarà andati troppo ad ovest, dunque bisognerà girarsi verso nord-est.

Altopiano di Altus – Elden Ring: dove trovare i frammenti di mappa

Per scoprire dove trovare il frammento di mappa nell’Altopiano di Altus, bisognerà prima ottenere entrambe le parti del Medaglione di Dectus, oggetti ritrovabili all’inizio della propria avventura su Elden Ring. Con esso si potrà attivare il Grande Ascensore di Dectus nella zona nord di Liuria, per poi proseguire sulla strada verso l’Altopiano. Prendendo la sinistra una volta giunti ad un bivio, basterà proseguire per poter vedere la stele per la mappa sulla sinistra.

Monte Gelmir – Elden Ring: dove trovare i frammenti di mappa

In Elden Ring, questa zona sarà una delle più complicate da navigare, e mentre si cercherà di capire dove trovare i frammenti di mappa si dovranno anche schivare nemici, saltare ostacoli ed evitare possibili morti. La strada principale della regione conduce ad ovest verso il luogo di Grazia del Ponte dell’Iniquità, e si conclude a metà presso un ponte distrutto. Per ottenere la mappa, quindi, toccherà attraversare le montagne. Lungo la strada verso ovest, si dovrà cercare una scala a pioli sul lato sinistro che porta verso l’alto; una volta saliti, toccherà sorpassare l’accampamento con la torre d’assedio ad ovest.

Alla fine si troverà una zucca, e dietro di essa si potrà saltare verso la rupe vicina. In seguito si salirà un’altra scala, ma attenzione al Grafted Scion che precipiterà da sopra la propria testa. Altri pericoli si riveleranno dopo non molto, come le marionette, ma si dovrà comunque continuare nella scalata fino a raggiungere la cima. Arrivati, ci si dirigerà a sinistra all’interno di un altro accampamento, attraversando un ponte fatto di corde ed assi di legno. Usando il salto accelerato si supererà il cratere del boss, e un altro salto ci attenderà andando verso ovest: a questo punto, si dovrà proseguire la propria caduta in una fessura, fino a quando non si arriverà, finalmente, alla stele al luogo di Grazia della Strada dell’Iniquità.

Capitale Reale Lyndell – Elden Ring: dove trovare i frammenti di mappa

La parte più difficile è stata superata: proseguendo la ricerca su dove trovare i frammenti per la mappa, stavolta si farà una visita alla Capitale Reale di Elden Ring, Leyndell. Salita la scalinata e superate le Sentinelle dell’Albero, si incontrerà un luogo di Grazia, una pianta dorata e una stele per la mappa posta al lato.

Scendendo ulteriormente lungo la mappa del gioco, si arriverà alla parte ovest delle cime montuose dei Giganti. Partendo dal Grande Ascensore di Rold, si seguirà semplicemente la strada per trovare così la stele al lato destro del tracciato. Nel lato est delle cime montuose, invece, si comincerà dal luogo di Grazia della strada Whiteridge, procedendo verso sud attraverso il forte e il ponte.

Battute finali: il Fiume Siofra

Resta solo un ultimo frammento di mappa da trovare in Elden Ring, e capire dove cercare potrebbe richiedere un bel po’ di tempo, poiché esso non risulta visibile. Il frammento è presente lungo il Fiume Siofra, accessibile solo attraverso un montacarichi al Tetrobosco. Salendo su di esso, si discenderà man mano negli abissi, dove si avrà a che fare con un granchio gigante. Superato il mostro, si arriverà al luogo di Grazia del Fiume Siofra, e nella zona est dopo la stele ci sarà un corpo steso sui gradini di un tempio. Controllando il cadavere lì situato, si potrà così avere anche l’ultimo Frammento di Mappa.

Questa è stata la nostra guida ai frammenti di mappa; nel caso siate interessati a trovare ulteriori istruzioni sulle funzionalità, misteri ed equipaggiamenti presenti in Elden Ring, vi rimandiamo alle guide sulle migliori armi del gioco che si potranno trovare nel corso delle partite, a come evocare gli spiriti in modo che essi aiutino nelle proprie peripezie, e a come sbloccare il viaggio rapido.

