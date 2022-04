Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, svelata la data d’uscita

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt è pronto a uscire dall’accesso anticipato grazie alla rivelazione della data d’uscita del gioco completo

Il gioco battle royale realizzato dai ragazzi di Sharkmob basato sull’universo di Vampire: The Masquerade era in accesso anticipato fino a poco tempo fa e ora, dopo circa sette mesi, sembra sia in arrivo la versione completa del titolo. Oltre alla data d’uscita di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, è stato confermato che i giocatori PC e PlayStation 5 potranno giocare tra di loro grazie al cross-play supportato su entrambe le piattaforme. Su PS5, i giocatori potranno anche acquistare la Founder Ultimate Edition, che includerà un’esclusiva maschera epica da samurai, due esclusivi abiti da killer, centinaia di abiti e 1000 gettoni da spendere nel gioco.

La data d’uscita di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt non è più un mistero!

Sharkmob ha confermato che la data d’uscita di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt è prevista per il 27 aprile e sarà disponibile su PC e PlayStation 5. Secondo quanto dichiarato dal produttore del gioco David Sirland:

Dopo un periodo di accesso anticipato di successo, Sharkmob ha ascoltato il feedback della community sul gioco e non vediamo l’ora di mostrare ai fan i progressi raggiunti fino ad ora. Siamo lieti di presentare il gioco a un nuovo pubblico di giocatori PlayStation 5 e siamo entusiasti di lanciare il gioco completo questo aprile in tutto il suo splendore.

La versione PlayStation 5 includerà funzionalità esclusive, come il supporto della tecnologia audio Tempest 3D e due modalità grafiche a disposizione, potremo scegliere la modalità Qualità con 30FPS in 4K oppure la modalità Performance con 60FPS in 2K. Inoltre, è stato anche confermato il supporto per le funzionalità uniche del DualSense come il feedback aptico e molto altro. Ricordiamo che Vampire: The Masquerade – Bloodhunt sarà free-to-play su entrambe le piattaforme.

Cosa ne pensate di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt? Recupererete il gioco quando uscirà? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi.