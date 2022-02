In questa nostra guida vi forniremo una serie di pratici consigli su come usare al meglio le Ceneri Di Guerra nel nuovissimo Elden Ring

Se in questi giorni avete deciso di cominciare la vostra personale esplorazione dell’Interregno, noi siamo qui per darvi una mano. Il nuovissimo ed atteso titolo di From Software ha finalmente fatto il proprio debutto su console e PC, con il suo carico di nuove meccaniche con le quali i giocatori dovranno imparare ad avere a che fare, se vorranno portare a casa la pelle mentre esplorano l’oscuro mondo di gioco. Ecco quindi alcuni consigli su come usare al meglio le Ceneri di Guerra in Elden Ring.

Fuoco al fuoco…

Se siete alle prime armi con i Soulslike potreste ritrovarvi spiazzati dalle numerose meccaniche che questo genere di titoli richiede di padroneggiare. Elden Ring non fa certo eccezione, e dovrete imparare come usare al meglio gli oggetti e gli equipaggiamenti che otterrete, come ad esempio le Ceneri di Guerra. Queste ultime svolgono molteplici ruoli, fra i quali uno dei più importanti è certamente quello di attivare speciali abilità nell’armamento di cui entrerete in possesso. Esse torneranno anche utili nello sviluppo dell’affinità con le armi, e pertanto sarà indispensabile farne un buon uso per aumentare le vostre possibilità di sopravvivenza.

Potere – Elden Ring: come usare le Ceneri

Come anticipato nel precedente paragrafo, le Ceneri di Guerra sono una novità introdotta in Elden Ring, ed usare queste ultime permette di attivare speciali abilità sulle vostre armi. Si potrà recuperare le ceneri da alcuni nemici, così come da degli scarabei nei quali vi imbatterete durante la vostra avventura. Sarà inoltre possibile acquistarle da uno speciale mercante che si trova alla Rocca Della Tavola Rotonda.

Per utilizzare le Ceneri occorrerà innanzitutto averle nell’inventario, per poi recarsi ad un sito di grazia, muniti di un Coltello da Affilatura (rinvenibile alle Rovine di Gatefront). Nel menu che comparirà si potrà scegliere a quale armamento applicare il potenziamento. Sarà possibile infatti vedere che tipo di abilità verrà aggiunta all’arma da noi scelta prima di procedere, così come le modifiche all’affinità che verranno applicate se decideremo di confermare il potenziamento.

Ed Affinità – Elden Ring: come usare le Ceneri

Le armi, in Elden Ring, possiedono una statistica che, come già accennato, può essere più o meno modificata se si deciderà di usare le Ceneri di Guerra. Tale statistica va tenuta in considerazione in relazione a quelle del nostro personaggio, in maniera da massimizzare l’efficacia dell’armamentario. Abbinare ad un personaggio con una buona statistica Forza un’arma con un’alta affinità in quest’ultima, essa risulterà molto più efficace in combattimento. Per maggiori informazioni sulle statistiche trovate a questo link la nostra guida approfondita.

Va ricordato che diversi tipi di Ceneri permetteranno diversi tipi di modifiche alle statistiche delle armi, perciò risulta molto importante tenere in considerazione il livello di affinità delle Ceneri in relazione a quello dell’armamentario in nostro possesso. In conclusione, facendo una scelta oculata delle risorse a vostra disposizione, potrete in questo modo personalizzare le armi ottenute e renderle più adatte alle esigenze del vostro personaggio.

…cenere alla cenere

Come abbiamo avuto modo di approfondire in questa guida, le Ceneri di Guerra sono un oggetto preziosissimo, il cui utilizzo potrebbe fare la differenza fra la vita e la morte durante gli scontri. Il nostro consiglio è quindi quello di prepararvi a dovere prima di affrontare un nuovo nemico, rimanendo sempre e comunque pronti a tutto. Vi consigliammo di consultare anche la nostra guida dedicata, se siete in cerca di altri trucchi e consigli per prepararvi al meglio ad affrontare la vostra avventura nell’Interregno.

E voi che ne pensate? Avete già provato l'ultima fatica di From Software? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.