In questa nostra guida vi forniremo una serie di pratici consigli su come evocare gli Spiriti nel nuovissimo Elden Ring

Se in questi giorni avete deciso di cominciare la vostra personale esplorazione dell’Interregno, noi siamo qui per darvi una mano. Il nuovissimo ed atteso titolo di From Software ha finalmente fatto il proprio debutto su console e PC, con il suo carico di nuove meccaniche con le quali i giocatori dovranno imparare ad avere a che fare, se vorranno sopravvivere mentre combattono nei panni del Senzaluce. Ecco quindi alcuni consigli su come evocare gli Spiriti in Elden Ring.

Un aiuto dall’aldilà

Se siete alle prime armi con i Soulslike potreste ritrovarvi spiazzati dalle numerose meccaniche che questo genere di titoli richiede di padroneggiare. Elden Ring non fa certo eccezione, e dovrete imparare a cavarvela al meglio sfruttando ogni possibilità che il gioco offre, come ad esempio evocare gli Spiriti. Per sua stessa natura, ci sono molte cose che l’ultima opera targata From Software non vi dirà (o per lo meno non aspettatevi approfonditi tutorial come nel caso di altri giochi), perciò non stupitevi se vi capiterà di entrare in possesso di alcuni degli oggetti necessari per l’evocazione anche prima di potervici effettivamente cimentare.

Campane… – Elden Ring: come evocare gli Spiriti

Si potrà evocare gli Spiriti a partire da un certo punto dell’avventura di Elden Ring, e, come facilmente intuibile, questi ultimi risulteranno preziosi alleati nelle battaglie. Prima di tutto occorrerà aver già incontrato Melina ed imparato a salire di livello (ve ne abbiamo parlato più approfonditamente in questa guida). Solo dopo questo passaggio infatti, potrete entrare in possesso della Campana da Evocazione, che vi verrà donata da un personaggio che potrete trovare nei pressi della Chiesa di Elleh, durante la notte.

…e Ceneri – Elden Ring: come evocare gli Spiriti

Se avrete fatto tutto quanto riportato nel precedente paragrafo di questa guida, l’ultimo passo per evocare gli Spiriti in Elden Ring sarà entrare in possesso delle Ceneri di Evocazione. Una volta ottenute, infatti, vi sarà permesso di richiamare gli Spiriti, all’occorrenza, in situazioni come durante i combattimenti con i boss. Occorre infine tenere a mente che Ceneri diverse richiameranno diversi tipi di alleati, e questi ultimi potranno anche essere potenziati, così da acquisire più salute o infliggere maggior danno.

Una questione di spirito

Come abbiamo avuto modo di approfondire in questa guida, l’evocazione degli Spiriti è una meccanica che potrebbe risultare di grande aiuto. Il nostro consiglio è quindi quello di scegliere con cura questi alleati prima di affrontare gli scontri più impegnativi, così da essere sempre pronti a tutto. Vi consigliamo di consultare anche la nostra guida dedicata, se siete in cerca di altri trucchi e consigli per prepararvi al meglio ad affrontare la vostra avventura nell’Interregno.

E voi che ne pensate? Avete già provato l’ultima fatica di From Software? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.