Elden Ring: come entrare nell’Accademia di Raya Lucaria

L’Accademia di Elden Ring presenta un rigido test d’ingresso: scoprite con noi come entrare in questo particolare dungeon… tutti interi

In qualità di soulslike, Elden Ring riesce nell’impresa di rendere tutto quanto un’impresa, e questo include anche entrare nella leggendaria Accademia di Raya Lucaria per chiunque non sapesse come fare. Per fortuna dei viandanti interessati, noi siamo qui apposta per fare chiarezza con una guida. Accedere al dungeon può essere il primo grande ostacolo che i giocatori incontrano sul loro cammino, vista la sempre alacre burocrazia del game design targato FromSoftware. Armarsi di pazienza (nonché… beh… di armi) è letteralmente la chiave per completare la quest in questione.

Farsi un mazzo per avere le chiavi

La vostra avventura nell’Interregno di Elden Ring vi porterà a fare i salti mortali per accedere alle varie location, partendo dalla sfida di oggi: capire come entrare nell’Accademia di Raya Lucaria. Per farlo vi servirà la Chiave di Scintipietra, che richiede di trovare un misterioso punto di ritrovo piazzato su una mappa piena di scarabocchi frettolosi. L’istituto è una vera e propria istituzione per chi di voi vuole anche solo arrivare alla fine, viste le Rune maggiori e gli strumenti di rimembranza che potrete reperire al suo interno. Inoltre, sconfiggere Rennala nel dungeon vi consentirà di migliorare alcune statistiche… se riuscite anche solo a mettere piede nell’edificio.

Test di ingrasso – come entrare nell’Accademia di Raya Lucaria in Elden Ring

Prima ancora di preoccuparvi di come entrare nel dungeon di Elden Ring, vi consigliamo di lasciare da parte l’Accademia se non avete ancora esplorato altri luoghi. Andate prima a sconfiggere Margrit il presagio implacabile, per poi accedere al Castello di Grantempesta e dare una lezione pure a Godrick l’innestato. A questo punto, potete effettivamente preoccuparvi di guadagnarvi l’accesso alla scuola. Il primo a menzionare la Chiave di Scintipietra sarà lo stregone Thops, che mira a studiare proprio lì… ma si è ritrovato chiuso fuori. Se non l’avete incontrato presso la Chiesa di Irith, non preoccupatevi: ci penserà il gioco stesso a dirvi che non potete entrare.

Occhio clinico e stomaco di ferro – come entrare nell’Accademia di Raya Lucaria in Elden Ring

Prima regola di Elden Ring: “se nell’Accademia non sai come entrare, fare il tombarolo ti può aiutare”. Esatto, è il momento di depredare un cadavere. All’ingresso del dungeon, infatti, troverete una salma: esaminandola otterrete la mappa del punto di ritrovo, che mostra dove gli studenti di magia e stregoneria dell’Interregno si sarebbero dovuti incontrare. L’implicazione è facilmente intuibile: qualcuno là deve per forza avere con sé la chiave. La mappa mostra la scuola sulla destra e delle rovine a sinistra. I ruderi in questione sono meglio noti come il quartiere del tempio.

Colpo grosso al drago rosso – come entrare nell’Accademia di Raya Lucaria in Elden Ring

Il quartiere del tempio si trova a sudovest del dungeon, nell’area acquatica chiamata Liurnia lacustre. Queste rovine ospitano anche un Luogo di grazia, nel caso. Purtroppo per voi, come capirete dai simboli sulla mappa, il ritrovo non è esattamente privo di sorveglianza. C’è infatti un drago di scintipietra, che vi obbligherà a fare una scelta. Potete ottenere la chiave con le cattive ed affrontare apertamente il bestione, il che non vi darà troppi problemi in più rispetto al drago che avete già sconfitto a Sepolcride (a inizio gioco). Se così fosse, fate i dovuti preparativi (e qualche preghiera, che non guasta mai).

“E se invece ne parlassimo davanti a un caffè” – come entrare nell’Accademia di Raya Lucaria in Elden Ring

L’altra opzione, meno violenta, è quella di evitare in toto ogni scontro e di ottenere la chiave di scintipietra dietro la tana del drago, ovvero dietro le rocce disposte a semicerchio. Naturalmente, per il gusto di ricordarvi i rischi del mestiere, troverete anche il corpo di uno stregone stecchito, che ha avuto un po’ meno fortuna di voi col bestione. Naturalmente, nulla vi vieta di provocare il lucertolone per poi fiondarvi nella sua tana con Torrente, ottenendo la chiave per poi andarvene via. In questo modo, potete rimandare la baruffa, se preferite. Ora che avete accesso all’Accademia, però…?

Doppia mandata – come entrare nell’Accademia di Raya Lucaria in Elden Ring

Va detto che non potrete dare la prima chiave di scintipietra allo stregone Thops per completarne la quest secondaria. Al contrario, dovrete trovare un’altra chiave tutta per lui. La potrete trovare, appropriatamente, proprio nell’Accademia stessa, addosso ad un cadavere appeso al candelabro della Chiesa del cuculo. La buona notizia è che, ospitando un luogo di grazia, questo edificio non rappresenta propriamente una perdita di tempo. Quella cattiva è che dovrete accedervi dal tetto, e c’è un modo per arrivarci che necessita delle dovute spiegazioni. Pronti a un’altra gita fuori porta?

Forum – come entrare nell’Accademia di Raya Lucaria in Elden Ring

Per ottenere la seconda chiave di scintipietra, dovrete raggiungere il luogo di grazia dell’Aula da dibattito, sbloccabile sconfiggendo il miniboss Lupo rosso. Di fronte al luogo di grazia troverete un cortile. Nell’area sulla sinistra, ovvero quella a cui arriverete partendo dall’Aula, vi potrete arrampicare sui detriti e raggiungere con le scale una ringhiera da cui saltare. Se avete seguito tutti i passaggi correttamente, dovreste poter così raggiungere il tetto dell’Accademia. Da questo punto, potrete rientrare nella Chiesa tramite una grande finestra. Calandovi dalle travi dovreste poter prendere la seconda chiave.

“A Milàn, quann piöu…”

Un piccolo suggerimento per concludere questa guida di Elden Ring: ora che saprete come entrare (e uscire indenni, ve lo auguriamo) dall’Accademia di Raya Lucaria, vi consigliamo di cercare di accedere a quanti più tetti possibile. Questo non è che un primo assaggio dei segreti ottenibili entrando nelle strutture dal loro punto più alto. Naturalmente, se avete fretta di dare a Thops ciò che gli spetta, assicuratevi prima di concludere la sua quest. Non dimenticate, però, dell’enorme potenziale che offrono i tetti. Soprattutto se mirate a un completamento minuzioso del gioco!

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.