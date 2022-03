Elden Ring: dove trovare le migliori ceneri di guerra

Prevalere in battaglia è fondamentale in Elden Ring, e per farlo conviene avere a disposizione le migliori ceneri di guerra. In questa guida vi spiegheremo dove trovare le migliori

Elden Ring è un titolo che offre una quantità di opzioni d’attacco spaventose. Tra magie di vario tipo, armi per tutti i gusti, evocazioni e molto altro. Tra i vari strumenti offensivi all’interno di Elden Ring non bisogna dimenticare la presenza delle Ceneri di Guerra, che sono in pratica i colpi speciali da assegnare alle varie armi. Nel nuovo titolo di From Software ne troverete a decine di queste, ma noi vogliamo consigliarvene alcune tra le migliori che faranno davvero la differenza in battaglia. Ecco dunque dove trovare e come usare le migliori Ceneri di Guerra in Elden Ring.

Cosa sono le Ceneri di Guerra?

Innanzitutto una breve spiegazione su cosa sono le Ceneri di Guerra all’interno del gioco. Queste sono delle arti da applicare alle armi, che permettono di eseguire degli attacchi unici. Tramite un qualsiasi Sito di Grazia o dai fabbri del gioco, sarà possibile cambiarle senza alcun costo in tutte le armi compatibili. Quando darete una specifica Cenere di Guerra a un’arma non potrete darla a un’altra se non rimuovendola da quella che la ha attualmente equipaggiata. Esiste però un oggetto che, se portato al fabbro all’interno della Tavola Rotonda, permette di duplicare le ceneri, così da poterle inserire in più di un’arma alla volta.

Le Ceneri però hanno un’altra importante funzione in Elden Ring: possono cambiare l’affinità dell’arma. Ad esempio equipaggiando una Cenere di Guerra legata a un elemento come magia, fuoco o elettricità, potremo rendere quell’arma incantata con quell’elemento, oppure potremo farla diventare di Qualità o Pesante in modo che il danno scali con attributi differenti rispetto a quelli che ha di standard. Cambiare l’affinità infatti è utile per adattare un’arma alla vostra build, ad esempio se state facendo un mago guerriero potreste preferire un’arma magica così che oltre ai danni bonus dati da Forza e Destrezza si aggiungeranno anche quelli dati da Intelligenza.

Naturalmente quando applicate una Cenere di Guerra non siete obbligati a cambiarne l’affinità e potrete anche lasciarla normale sfruttando solo il nuovo attacco speciale inserito. Ricordate però che, le armi uniche che troverete in gran quantità nel gioco, non potranno cambiare Cenere di Guerra rispetto a quella che hanno già equipaggiata, che di solito è anche una Cenere unica e non rimovibile.

Dove trovare la Cenere di Guerra Fendente Sanguinario – Elden Ring: dove trovare le migliori ceneri di guerra

Questa Cenere di Guerra è applicabile a qualunque arma corpo a corpo in grado di tagliare e consente di lanciare un fendente creato con il sangue che colpisce a media distanza infliggendo un notevole danno. L’abilità costa pochissimi PF, ma in più vi sottrarrà anche una piccola quantità di salute. Con questa Cenere potrete rendere le vostre armi Sanguinarie, così che potrete applicare ai nemici l’effetto Sanguinamento, uno status che infligge notevoli danni tra i più forti del gioco. Per ottenere questa cenere dovrete andare a Forte Haight situato nella zona sud-est di Sepolcride, qui dovrete battere un potente cavaliere che utilizza proprio quest’arte, ma una volta sconfitto la Cenere sarà vostra.

Dove trovare la Cenere di Guerra Lama Sacra – Elden Ring: dove trovare le migliori ceneri di guerra

Questa Cenere è ottima per le build che hanno come statistica Fede, inoltre può trasformare la vostra arma in un’arma sacra. Quest’arte è in grado di incantare la vostra arma con un’aura dorata in grado di infliggere danni sacri ai nemici. Se usata contro i non morti questa cenere farà enormi danni, ed è dunque ottima contro questo tipo di nemici che incontrerete spesso all’interno di Elden Ring. Per trovarla dovrete uccidere uno scarabeo che si trova a nord della Terza Chiesa di Marika, situata nella parte Est di Sepolcride.

Dove trovare la Cenere di Guerra Scudo Barricata – Elden Ring: dove trovare le migliori ceneri di guerra

Una delle migliori Ceneri di Guerra in Elden Ring per gli scudi. Perfetta se volete usare un personaggio Tank in grado di reggere a qualsiasi colpo. Scudo Barricata infatti consuma pochi PF per l’attivazione e permette di rendere i vostri scudi ancor più resistenti agli attacchi, cosa che si traduce in un minor consumo di Vigore a ogni colpo parato. In questo modo sarete in grado di resistere a durissimi colpi che prima vi facevano vacillare mettendovi in pericolo. Per ottenere quest’arte dovrete sconfiggere un Cavaliere Nero che si aggira di notte nella Penisola del Pianto.

Dove trovare la Cenere di Guerra Fendente di Loretta – Elden Ring: dove trovare le migliori ceneri di guerra

Se il vostro personaggio utilizza sia armi che magie, all’ora il fendente di Loretta può essere un’ottima arte per chi usa le lance e altre armi ad asta. Quest’attacco permette di saltare e colpire con un’ampia spazzata i nemici infliggendo anche danni magici. Questa Cenere di Guerra può essere ottenuta sconfiggendo il Boss Guardia Reale Loretta che si troverà alla fine del Maniero Cariano situato nella zona a nord-ovest di Liurnia Lacustre.

Dove trovare la Cenere di Guerra Spadone Cariano – Elden Ring: dove trovare le migliori ceneri di guerra

Questa Cenere può trasformare l’arma in un’arma magica ed è consigliabile dato che l’attacco che scatenerà infligge proprio danni magici. Applicato su una spada a una o due mani permette di creare una spada magica che si può caricare fino a due livelli di potenza, e a ogni carica questa spada composta di magia diventa anche più grande coprendo un’area d’azione più grande. Bisogna stare attenti soltanto a non venire interrotti mentre si carica l’attacco dato che ci vorranno alcuni secondi per scatenarne la massima potenza. Quest’abilità può essere acquistata da Rogier alla Tavola Rotonda per 2500 Rune.

Dove trovare la Cenere di Guerra Passo del Limiere – Elden Ring: dove trovare le migliori ceneri di guerra

Questa è una potente abilità che vi consente di effettuare una schivata rapida che renderà il vostro personaggio invisibile durante il movimento al costo di pochi PF. L’abilità è utile per chiunque prediliga il combattimento corpo a corpo e si applica bene soprattutto alle armi basate sulla Destrezza. Ottenere questa Cenere di Guerra però non sarà facile, dato che dovrete affrontare e sconfiggere uno dei Cavalieri Neri che compaiono solo di notte nella zona nord di Caelid, vicino al ponte di Dracotumulo. Questo Cavaliere è molto forte e potrà essere affrontato con relativa facilità soltanto nelle parti più avanzate dell’avventura, e alla sua sconfitta vi darà inoltre 40 mila Rune.

Per concludere

Siamo giunti alla fine di questa nostra guida alle migliori Ceneri di Guerra in Elden Ring, ma non dimenticate che il titolo di From Software nasconde molti altri segreti, che potrete svelare seguendo le nostre altre guide come ad esempio quella per trovare le migliori zone per farmare rune o la guida ai migliori incantesimi presenti nel gioco.

Se volete rimanere aggiornati su Elden Ring e su tutte le più importanti novità del mondo videoludico e non solo, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming