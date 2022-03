Il combattimento con due armi ritorna in Elden Ring, in questa guida vi spieghiamo trucchi e consigli per utilizzare questa tecnica

Elden Ring è finalmente uscito. L’atteso nuovo titolo di From Software, realizzato grazie alla collaborazione tra lo studio di sviluppo e il famoso scrittore George R. R. Martin, autore del Trono di Spade, sta conquistando il mondo venendo osannato dalla critica e dai giocatori. Muoversi per le terre dell’Interregno è però una missione estremamente pericolosa, visti i terribili nemici presenti, tra cui titanici boss pronti a farvi comparire la schermata di game over più e più volte. In questa guida vogliamo spiegarvi una tecnica di combattimento diversa dal classico utilizzo di scudo e una qualsiasi altra arma, ossia come combattere con due armi in Elden Ring.

Perché combattere con due armi

Utilizzare uno scudo è sempre stato il modo più sicuro di combattere in tutti i vari Souls creati da From Software, dato che offre la protezione più sicura contro i temibili pericoli presenti in questi titoli. Tuttavia in alcune situazioni può servire avere del potere d’attacco extra per far finire gli scontri il prima possibile e limitare i rischi, inoltre attaccare con due armi rende più facile stordire i nemici rendendoli vulnerabili a dei dannosi colpi critici. Dunque riuscire a padroneggiare il combattimento con due armi è sicuramente vantaggioso per chiunque voglia adottare uno stile di gioco più aggressivo.

Come combattere con due armi – Elden Ring: guida a come combattere con due armi

Il combattimento con due armi ha debuttato in origine con Dark Souls 2, dove veniva chiamato Power Stance. Per poter utilizzare due armi bisognava avere una volta e mezzo il valore della statistica richiesta dall’arma. Esempio pratico: se una spada richiedeva 10 di Forza per l’utilizzo normale, per utilizzarla invece in combinazione con un’altra arma sarebbe servito avere 15 di Forza. In Dark Souls 3 il Power Stance era stato eliminato, e il combattimento con due armi era limitato soltanto ad alcune di queste che si dividevano automaticamente in due quando equipaggiate.

In Elden Ring invece la questione è molto più semplice. Per combattere con due armi basterà equipaggiare due armi dello stesso tipo in entrambe le mani, senza nessun particolare requisito extra oltre quello delle statistiche che servirebbero per utilizzare un’arma anche solo a una mano. La classe di partenza Guerriero inizia direttamente con due scimitarre, e permette dunque di combattere con due armi sin dall’inizio. L’ideale per chi vuole puntare a una build basata su questo stile di combattimento. In battaglia, con R1/RB o R2/RT si userà soltanto l’arma equipaggiata nella mano destra, con L1/LB invece si userà una combo unica che utilizza entrambe le armi. L2/LT userà invece la mossa speciale dell’arma nella mano destra.

Quali armi si possono usare insieme? – Elden Ring: guida a come combattere con due armi

In Elden Ring, come spiegato prima in questa guida, si possono utilizzare due armi insieme se appartengono allo stesso tipo, e questo vale per qualsiasi arma. Non c’è nessun limite che vi obbliga a utilizzare insieme solo armi a una mano, ma se volete potrete anche combattere con due spadoni a due mani, due alabarde o due martelli giganti. Se le vostre statistiche permettono di utilizzare un’arma a una mano di qualunque tipo, allora potrete utilizzare quell’arma insieme a un’altra dello stesso tipo che sia sempre utilizzabile secondo le vostre statistiche.

Ci sono alcune eccezioni a questa regola: ci sono delle armi speciali, come ad esempio gli artigli o i pugni di ferro che, se equipaggiati utilizzandoli come arma a due mani, si dividono automaticamente in due diversi oggetti dello stesso tipo senza il bisogno di possederne un secondo. Ci sono poi alcuni stili che possono utilizzare due armi di tipo diverso, come ad esempio una Katana e un Wakizashi che daranno vita a uno stile con due armi unico. Nel gioco sono nascosti altri stili particolari ancora tutti da scoprire.

In conclusione

Siamo giunti alla conclusione di questa guida per combattere con due armi in Elden Ring, e siamo sicuri che vi divertirete a utilizzare questo particolare stile di combattimento nel nuovo titolo di From Software. Non dimenticate di dare un’occhiata alle nostre altre guide dedicate a Elden Ring, come ad esempio come evocare gli spiriti o come giocare online.

