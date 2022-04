Twitch Rivals Fortnite Zero Build: regolamento e montepremi!

Nelle scorse ore, Epic Games ha svelato un nuovo evento in collaborazione con Twitch Rivals sulla mod Zero Build di Fortnite: scopriamo insieme il regolamento e il gustoso montepremi

Abbiamo da poco lasciato l’evento Twitch Rivals dedicato a Rust, e subito ci addentriamo nella prossima competizione. Tramite i canali ufficiali di Epic Games, infatti, è stato annunciato il Twitch Rivals Creator Series con Fortnite Zero Build. La modalità Zero Costruzioni della macchina di soldi targata Epic Games, messa in campo dall’azienda inizialmente per una sola settimana, ha riscosso così tanto successo, anche fra i content creator, da farla diventare in poco tempo una vera e propria mod separata dal gioco principale. Un clamore mediatico eccezionale, insomma, come solo Fortnite ormai sa creare.

E quindi si dà il via al Twitch Rivals Creator Series con Fortnite Zero Build, un evento con un montepremi totale di 450.000$. Fra i partecipanti troviamo anche alcuni content creator molto apprezzati dai fan di Fortnite, come Alixxa, NickEh30, Pgod e Sommerset.. Il torneo inizierà con il Kick-Off, un torneo su invito che si giocherà esclusivamente nella modalità Zero Build di Fortnite. Creatori dal Nord America, dall’Europa e dall’America Latina si affronteranno per una fetta del montepremi da 100.000$ per ciascuna regione. Le date saranno quelle che seguono:

Europa : 2 aprile 2022, ore 19 (ora italiana)

: 2 aprile 2022, ore 19 (ora italiana) America Latina : 2 aprile 2022, ore 24 (ora italiana)

: 2 aprile 2022, ore 24 (ora italiana) Nord America: 3 aprile 2022, ore 23 (ora italiana)

Il Kick-Off vedrà scontrarsi 33 squadre da 3 giocatori, per 99 giocatori totali in ciascuna regione. Verranno giocate 5 partite per ciascuna regione, in cui le squadre guadagneranno punti basati sul piazzamento e sulle kill. I punti saranno così ripartiti:

Victory Royale : 30 punti

: 30 punti 2°-5° : 25 punti

: 25 punti 6 ° -10 ° : 20 punti

: 20 punti 11 ° -15 ° : 15 punti

: 15 punti 16 ° -20 ° : 10 punti

: 10 punti 21-25 : 5 punti

: 5 punti 26-33 : 0 punti

: 0 punti Eliminazioni: 1 punto ciascuna

Announcing the $450,000 Twitch Rivals: Creator Series ft. the all-new Fortnite Zero Build More details in our blog 👇https://t.co/hS2YN55HB9 — Fortnite Competitive (@FNCompetitive) March 29, 2022

Twitch Rivals Forntite Zero Build Kick Off: dal regolamento al montepremi, piuttosto gustoso!

Il montepremi sarà invece suddiviso come segue (nb: il singolo giocatore con il maggior numero di eliminazioni guadagnerà ulteriori 700$ per regione):

1° : $ 21,000 ($ 7,000 ciascuno)

: $ 21,000 ($ 7,000 ciascuno) 2° : $ 15,000 ($ 5,000 ciascuno)

: $ 15,000 ($ 5,000 ciascuno) 3° : $ 10,500 ($ 3,500 ciascuno)

: $ 10,500 ($ 3,500 ciascuno) 4° : $ 8,250 ($ 2,750 ciascuno)

: $ 8,250 ($ 2,750 ciascuno) 5° : $ 6,750 ($ 2,250 ciascuno)

: $ 6,750 ($ 2,250 ciascuno) 6-10 °: $ 3,000 ($ 1,000 ciascuno)

°: $ 3,000 ($ 1,000 ciascuno) 11-15° : $ 1,500 ($ 500 ciascuno)

: $ 1,500 ($ 500 ciascuno) 16-20 °: $ 1,200 ($ 400 ciascuno)

°: $ 1,200 ($ 400 ciascuno) 21-25° : $ 900 ($ 300 ciascuno)

: $ 900 ($ 300 ciascuno) 26-33°: $ 600 ($ 200 ciascuno)

Dopo l’evento Kick-Off, i creatori paretcipanti dal Nord America avranno possibilità aggiuntive per gareggiare nella Creator Series, giocando in Fortnite Zero Build, modalità Creativa e altro. Alcuni dei creators ospiteranno infatti cinque tornei aggiuntivi nei mesi di aprile e maggio, con un montepremi di 10.000$ e un formato personalizzato per ciascuno. Trovate tutti i dettagli a questo link.

Questo era tutto per quel che riguarda il regolamento del Twitch Rivals Fortnite Zero Build Kick-Off! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!