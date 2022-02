Come ormai ci ha ben abituato From Software, Elden Ring contiene al suo interno tanti segreti da scoprire: con questo articolo vi offriremo una rapida guida su come livellare armi e armature tramite i fabbri e le pietre della forgiatura

È solo da qualche giorno che i giocatori fan dei lavori di From Software hanno potuto mettere le mani sulla loro ultima fatica. Come da tradizione, in questo nuovo capitolo della categoria soulslike sarà importante saper creare una build efficiente, così da avere vita più facile durante le fight: oltre a saper livellare correttamente il personaggio, è importante anche fare gli upgrade necessari di armi e armature, così da poter infliggere più danni ma anche riceverli. In questa guida quindi vedremo proprio questo: tutti i segreti su come livellare armi e armature in Elden Ring, così da darvi una mano nella vostra esperienza di gioco.

Dove effettuare gli upgrade

Come vedremo più nel dettaglio di seguito, ci sono due posti principali dove livellari le armi e le armature in Elden Ring: uno si trova presso la Chiesa di Elleh e l’altro si trova a la Rocca della Tavola Rotonda. Nelle fasi iniziali della vostra partita, avrete accesso solo al primo di questi due luoghi: lì potrete applicare potenziamenti di base al vostro equipaggiamento, usando le Pietre da Forgiatura che troverete (o comprerete) nel corso della vostra avventura.

Più avanti, dopo aver sbloccato la Rocca della Tavola Rotonda, e dopo aver ottenuto delle Pietre da Forgiatura Funeree (ovvero la versione più rara e potente), avrete la possibilità di applicare potenziamenti più significativi al vostro equipaggiamento. Ma vediamo tutto nel dettaglio nei prossimi paragrafi, passo per passo.

Potenziare nella Chiesa di Elleh – Elden Ring: come livellare armi e armature

Nella Chiesa di Elleh, proprio accanto al mercante Kalé, si trova un Tavolo del Fabbro. Interagite con esso per ricevere un elenco di tutti gli aggiornamenti disponibili per il gear equipaggiato e quello presente nel vostro inventario. Per applicare gli upgrade sarà necessario scambiare Pietre da Forgiature e Rune, perciò ricordatevi di tenere questi item nell’inventario. In base a quante pietre userete, guadagnerete, l’arma diventerà progressivamente più potente:

Pietra da Forgiatura [1]: rinforza gli armamenti fino a +3

Pietra da Foegiatura [2]: rinforza gli armamenti fino a +6

Pietra da Foegiatura [3]: rinforza gli armamenti fino a +9

Pietra da Foegiatura [4]: ​​Rinforza gli armamenti fino a +12

Pietra da Foegiatura [5]: rinforza gli armamenti fino a +15

Pietra da Foegiatura [6]: rinforza gli armamenti fino a +18

Potenziare nella Rocca della Tavola Rotonda – Elden Ring: come livellare armi e armature

Procediamo con la seconda parte quindi di questa guida su come livellare armi e armature su Elden Ring. Avanzando nella quest principale, ad un certo punto arriverete in questa nuova zona chiamata Rocca della Tavola Rotonda. Una volta arrivati, basterà dirigersi lungo il corridoio sulla destra per trovare il Mastro Fabbro Hewg. Avrete quindi un nuovo fabbro a cui rivolgervi per livellare armi e armature in Elden Ring, e a questo punto, come accennato prima, potrete farlo ben oltre i limiti alla Chiesa di Elleh. Oltre infatti ai potenziamenti con le Pietre da forgiatura, potrete evolvere le vostre armi e potenziarle ulteriormente grazie alle Pietre da Forgiatura Funeree:

Pietra da Forgiatura Funerea [1]: rinforza gli armamenti speciali a +1

Pietra da Forgiatura Funerea [2]: rinforza gli armamenti speciali a +2

Pietra da Forgiatura Funerea [3]: rinforza gli armamenti speciali a +3

Pietra da Forgiatura Funerea [4]: ​​rinforza gli armamenti speciali a +4

Pietra da Forgiatura Funerea [5]: rinforza gli armamenti speciali a +5

Pietra da Forgiatura Funerea [6]: rinforza gli armamenti speciali a +6

Evoluzione delle armi e delle armature – Elden Ring: come livellare armi e armature

Come abbiamo già ripetuto più di una volta, mentre le Pietre da Forgiatura servono per upgrade standard, le Pietre da Forgiatura Funeree servono per migliorare ulteriormente il gear. Come però ben sapranno i fan dei Souls, le Pietre della Forgiatura Funeree servono innanzitutto per evolvere le armi, cambiando il tipo di danno che infliggono. Parliamo, ad esempio, di danni da Magia, Fuoco, Fulmine e Sacro, che miglioreranno notevolmente la vostra efficienza in combattimento e saranno importantissime in alcune specifiche fight.

Conclusione

Avendo detto tutto quel che c’era da dire di importante, non ci resta che augurarvi buona fortuna e buon divertimento nel mondo di Elden Ring. Se avete bisogno di altri aiuti nella vostra partita di Elden Ring, potete consultare la nostra guida sulle migliori classi per iniziare e quello su come salire di livello con le migliori statistiche.

