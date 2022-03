In questa guida vi faremo scoprire le migliori zone dove farmare rune in Elden Ring

La vita nell’Interregno non è affatto facile, soprattutto durante le prime fasi quando ancora si ha poca esperienza e un equipaggiamento scarso. Elden Ring, il nuovo titolo di From Software, metterà a dura prova le vostre abilità, ma per fortuna ottenendo rune dai nemici sconfitti sarà possibile diventare sempre più forti così da sopravvivere a qualsiasi orrore. Per facilitarvi il compito vi vogliamo consigliare alcuni dei migliori punti dove è possibile farmare rune in Elden Ring, così da essere abbastanza potenti per affrontare il boss di turno, dato che ce ne sarà sempre uno che vi metterà in difficoltà.

Sepolcride: le migliori zone per farmare

Uno dei migliori posti dove farmare rune all’inizio del gioco è a Colle Tempesta nella zona nord di Sepolcride, poco sotto il castello di Gran Tempesta. Costeggiando le mura del castello e andando verso sud ovest arriverete a una radura con ben 5 giganti presenti. Nonostante la loro forza, specialmente nelle prima fasi del gioco, potrete fare in modo che si colpiscano da soli facendovi inseguire mentre siete sul vostro fido cavallo Tempesta. L’operazione comporta qualche rischio, ma basta schivare al momento giusto e tenersi a distanza facendo in modo che i giganti si colpiscano tra loro per ottenere facilmente fino a 5000 rune, dato che ognuno dei giganti ne rilascia 1000.

Caelid: le migliori zone per farmare – Elden Ring: dove farmare, ecco le migliori zone

Questa regione si trova di fianco a Sepolcride, ma è meglio visitarla per bene dopo la prima metà del gioco, dato che i nemici qui presenti sono di alto livello. Tuttavia è anche vero che riuscendo a uccidere i nemici si possono ottenere molte rune facilmente. In particolare dirigendovi a sud della regione si troveranno dei nemici più facili da sconfiggere, e soprattutto vi imbatterete in alcune fazioni intente a combattersi tra loro, così basterà essere in zona per ottenere molte rune senza alzare un dito.

Greyoll: le migliori zone per farmare – Elden Ring: dove farmare, ecco le migliori zone

A nord di Caelid si trova questa regione che è piena di nemici ancora più pericolosi di quelli presenti nella zona precedente. Esiste però un ottimo punto di farming che non prevede nessun combattimento. Potrete arrivare in questa regione grazie a un portale vicino alla Terza Chiesa di Marika nella parte più a est di Sepolcride. Una volta arrivati qui vi ritroverete in una cattedrale, uscite, salite su Torrente ed evitate assolutamente il grosso boss di fronte alla cattedrale. Poco a sud troverete dei nemici molto piccoli facili da uccidere che vi daranno facilmente migliaia di rune a ogni uccisione. Probabilmente all’inizio del gioco quest’area sarà troppo dura, ma sicuramente è un ottimo punto di farming per il mid game.

Rovine di Zamor: le migliori zone per farmare – Elden Ring: dove farmare, ecco le migliori zone

Il miglior punto per farmare rune durante l’endgame può essere trovato nelle Rovine di Zamor, che si trovano nella regione Montagne dei Giganti, a cui non arriverete prima della fase finale del gioco. Qui basterà arrivare al Sito di Grazia chiamato Rovine di Zamor e uccidere il primo nemico che troverete proprio vicino al Sito di Grazia. Questo nemico vi darà ben 5000 rune in una volta, e potrete quindi tornare al sito velocemente e riposare per farlo respawnare. In questo modo potrete fare centinaia di migliaia di rune in meno di un’ora.

In conclusione

Si conclude qui la nostra guida su dove farmare in Elden Ring, sperando che possa aiutarvi nella vostra avventura nelle sconfinate terre dell’Interregno. Le nostre guide però non finiscono qui, potrete ad esempio scoprire come combattere con due armi o dove trovare tutti i frammenti della vasta mappa del gioco.

