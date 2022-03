Elden Ring: come invadere un altro giocatore

In Elden Ring è possibile invadere il mondo di altri giocatori per affrontarli in un duello e in questa guida vi spiegheremo come fare

Dopo più di una settimana, il nuovo gioco di FromSoftware Elden Ring risulta essere un gioco enorme, ricco di funzionalità e cose da scoprire. Durante la nostra avventura, oltre ad affrontare nemici di ogni tipo e temibili boss, potremo anche combattere contro altri giocatori in scontri PvP. Il gioco ormai è rinomato per essere complesso in ogni aspetto e anche invadere il mondo di un altro avventuriero non è così semplice come potrebbe sembrare. Grazie a questa guida vi spiegheremo come invadere facilmente un altro giocatore in Elden Ring.

Combattere contro altri giocatori

Prima di vedere come invadere in Elden Ring, bisogna precisare che il gioco può essere perfettamente giocabile come avventura per giocatore singolo, ma presenta anche un’ampia componente online. Infatti sarà possibile evocare giocatori, sia amici che estranei allo stesso modo per eliminare insieme una sezione di nemici o affrontare boss ostici. Tuttavia, è possibile anche invadere un giocatore nel suo mondo come avversario in maniera inaspettata per ucciderlo.

Alla ricerca delle dita insanguinate – Elden Ring: come invadere

Per invadere un altro giocatore in Elden Ring, avrete bisogno del Dito insanguinato putrescente. Per ottenere questo oggetto avrete a disposizione dei luoghi che fungeranno da shop dove sarà possibile acquistarlo in cambio di rune. Basterà andare all’estremità meridionale dell’area di Mistwood dove troverete un mercante poco prima di raggiungere un grosso castello invaso dai semiumani. Il mercante vende ben cinque Dita Insanguinate putrescenti per 1.000 Rune ciascuna. Questo risulta essere di gran lunga il modo più semplice e veloce per ottenere gli oggetti necessari per combattere contro altri avventurieri.

Quando avrete ottenuto le dita sarà possibile possibile invadere altri giocatori. Ovviamente, come prima cosa controllate di essere online, quindi assicuratevi di aver avviato Elden Ring in modalità online e che la vostra connessione internet sia stabile. Da lì, basterà andare semplicemente nella vostra scheda Inventario o Multigiocatore e usare il Dito sanguinante putrescente. Dopo poco tempo riceverete un messaggio che vi segnalerà che state invadendo un altro giocatore se tutto è andato a buon fine. L’utilizzo di questo oggetto ignora l’uso della password per il multiplayer, quindi non invaderete solo i vostri amici se avete attualmente una password impostata.

Preparati alla battaglia! – Elden Ring: come invadere

Oltre a sapere come invadere il mondo di altri giocatori in Elden Ring, bisogna tenere a mente alcune cose. Prima di tutto le Dita insanguinate putrescenti sono oggetti monouso, quindi se riuscirete a invadere con successo l’avversario verrà consumato un dito. Tenete presente che potrete invadere direttamente solo qualcuno che non ha ancora battuto il boss in quell’area. Pertanto, se avete difficoltà a trovare qualcuno da invadere, provate un punto diverso. In particolare cercate i “focolai”, o meglio, le aree in cui molte persone probabilmente avranno qualche difficoltà a superare un boss. Ad esempio, dei buoni punti dove invadere sono nelle zone vicine ai primi boss Godrick o Margit.

Una volta che avrete invaso con successo il mondo di un altro giocatore, ricordatevi di agire in fretta! Per vincere dovrete uccidere l’avversario prima che lo faccia lui e se vi uccidono, verrete rimandati nel vostro mondo. Ricordatevi che gli avversari riceveranno un avviso quando vengono invasi, quindi fate attenzione, poiché avranno almeno qualche secondo (se non di più) per pianificare e pensare a come difendersi. Elden Ring è un gioco open world enorme, quindi non avrete accesso all’intero mondo di gioco quando invaderete un altro giocatore. Avrete accesso solo ad un’area ben delineata da una nebbia grigia che impedisce di lasciare la zona.

Che vinca il più forte!

Termina qui la nostra guida su come invadere il mondo di un altro giocatore in Elden Ring. Non vi resta altro da fare che avviare il gioco e seguire le nostre indicazioni per iniziare ad affrontare altri avventurieri in battaglie all’ultimo sangue. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa guida, se vi è stata utile rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.