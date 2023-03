Anteprima The Finals: c’è un nuovo FPS in città

In questa anteprima vi parleremo di The Finals, il nuovo FPS a squadre in sviluppo da parte di Embark Studios

The Finals è un nuovo sparatutto a squadre in prima persona in sviluppo da parte della software house svedese Embark Studios. Il gioco completo al momento non è ancora disponibile, ma recentemente abbiamo avuto accesso all’esclusiva closed beta. Se siete curiosi di scoprire cosa pensiamo di questo nuovo FPS, in questa anteprima potrete trovare le nostre prime impressioni su The Finals.

A caccia di soldi – Anteprima The Finals

The Finals si caratterizza grazie a delle partite molto rapide della durata di dieci minuti in cui quattro squadre da tre giocatori si danno battaglia per arrivare alla vittoria. All’apparenza questa struttura potrebbe sembrarvi molto simile a quella di tanti altri FPS, ma in realtà ha una grossa particolarità. Per vincere in questo titolo infatti non dovrete semplicemente eliminare i giocatori avversari, ma dovrete avere più soldi di loro al termine delle partita.

Uccidere gli altri giocatori vi permette di guadagnare qualche spicciolo, ma per accumulare grosse somme di denaro dovrete svaligiare un Vault. I Vault sono dei punti specifici della mappa che, una volta raggiunti, dovrete difendere per un po’ di tempo in attesa che generino una cassa piena di soldi. Purtroppo però non potrete aprire da soli questa cassa e per ottenere il denaro al suo interno dovrete prima trasportarla in dei punti di Cash Out. Una volta inserita la scatola in questa sottospecie di bancomat dovrete aspettare un bel po’ prima di mettere le mani sul malloppo e nel frattempo dovrete anche impegnarvi a respingere gli attacchi degli altri giocatori desiderosi di appropriarsi del vostro bottino.

Questa struttura di gioco è davvero interessante e offre ai giocatori la possibilità di scegliere tra diversi approcci. Ad esempio potete puntare a mettere subito le mani su una cassa e fortificare il punto di Cash Out per tenervi stretti i vostri soldi, o magari potete aggredire una squadra nemica all’ultimo secondo per sottrargli tutti i guadagni. Scegliere come agire spetta a voi e alla vostra squadra, ma prima di fare qualsiasi cosa vi suggeriamo di riflettere bene. In caso veniate sconfitti infatti non solo dovrete aspettare molto tempo per respawnare (se un alleato non vi rianima prima), ma farete anche perdere alla vostra squadra non poco denaro.

Scegliete il vostro stile – Anteprima The Finals

In The Finals avrete la possibilità di creare un personaggio e personalizzarlo sia nell’aspetto che nell’equipaggiamento. Per prima cosa dovrete scegliere la vostra build che, oltre alla costituzione, andrà a influenzare anche i vostri punti vita totali, le abilità e le armi utilizzabili. Queste “classi” sono tre e si dividono in leggera, media e pesante. La classe leggera è fragile, ma compensa grazie ad un’elevata agilità e a delle abilità perfette per infiltrarsi dietro le linee nemiche. I personaggi medi sono un po’ dei jolly e possono essere utilizzati come personaggi di supporto, guaritori oppure soldati da prima linea. Infine i personaggi di costituzione pesante sono l’equivalente di un tank e sono perfetti sia per fortificare una zona che per distruggere le difese nemiche.

In base alla build selezionata avrete accesso ad armi e abilità specifiche che potrete equipaggiare in base ai vostri gusti, e inoltre potrete anche creare fino a sei set personalizzati da alternare in base alla situazione. Ad esempio potete creare un paio di personaggi per ognuna delle tre classi o diverse versioni della stessa da alternare in base alla situazione. Prima dell’inizio di ogni match avrete infatti qualche secondo a disposizione per selezionare il PG da utilizzare, così da poter decidere cosa usare in base alla mappa e alle scelte dei vostri compagni di squadra.

La possibilità di alternare facilmente tra personaggi completamente diversi è davvero molto gradita, dato che permette ai giocatori di cambiare completamente il proprio stile di gioco tra una partita e l’altra. Inoltre, se state giocando con un gruppo di amici, potrete coordinarvi per creare dei team ben bilanciati che si adattano alle più disparate situazioni.

Distruzione virtuale – Anteprima The Finals

Essendo una closed beta, la versione di The Finals che abbiamo testato non vantava un gran numero di mappe giocabili, ma quelle presenti sono riuscite comunque a soddisfarci. Le arene del gioco infatti ci sono sembrate davvero complesse, variegate e interattive. Inoltre gli sviluppatori sono riusciti a far sembrare le poche ambientazioni disponibili ancora più varie grazie ad un sistema di condizioni atmosferiche variabili. Infatti, nonostante ci siano solamente due mappe, ognuna di esse presenta diverse varianti che si contraddistinguono sia per l’orario che per il meteo.

Le due mappe che abbiamo provato presentano alcuni spazi aperti, ma principalmente in The Finals il grosso dei combattimenti avvengono all’interno di edifici o altre aree delimitate. A causa dell’abbondanza di spazi chiusi e della necessità di difendere punti specifici, spesso vi ritroverete a dover combattere contro delle squadre ben preparate al vostro arrivo, ma fortunatamente avrete davvero tanti modi per coglierle di sorpresa.

Una della più grandi particolarità di The Finals è infatti la quasi completa distruttibilità delle mappe. Utilizzando esplosivi e abilità specifiche potrete facilmente distruggere muri, abbattere fortificazioni e addirittura far crollare interi palazzi. In questo modo avrete sempre la possibilità di trovare un punto d’attacco efficace anche contro le squadre specializzate nella difesa degli obiettivi.

Conclusioni

Adesso è arrivato il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme sulla closed beta di The Finals. Il nuovo FPS di Embark Studios riesce a distinguersi dalla massa grazie a delle modalità di gioco originali e ad una distruttibilità degli ambienti che si vede di rado in titoli di questo genere. Inoltre il gioco vanta anche un gunplay che, nonostante sia un po’ impreciso, risulta davvero molto divertente, e grazie alle tante opzioni di personalizzazione offre a tutti i giocatori la possibilità di creare dei personaggi che si adattano perfettamente al loro modo di giocare.

The Finals però ci ha lasciato un po’ dubbiosi su alcuni aspetti, come ad esempio quelli legati alla progressione del pass battaglia e alla longevità del titolo, ma per avere un’idea più chiara su questi elementi è necessario aspettare l’uscita del gioco completo. In ogni caso per il momento questo titolo ci ha fatto una buona impressione e pensiamo che Embark Studios abbia tra le mani una base molto solida che, se gestita bene, potrebbe portare The Finals a diventare uno sparatutto di cui sentiremo parlare per molto tempo.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.