FIFA 25: Gianni Infantino annuncia il prossimo gioco di calcio competitivo!

La querelle legale e mediatica che ha legato Electronic Arts e la FIFA è finita ormai da tempo con una separazione fra le due aziende. Il prossimo gioco di calcio di Electronic Arts, dopo il giocatissimo FIFA 23 (qui la nostra recensione!), non si chiamerà dunque FIFA 24, ma EA Sports FC (che manterrà comunque più di 300 licenze). Questo vuol dire che il franchise di FIFA, dopo decenni ininterrotti di dominio assoluto sul suo mercato di riferimento, giungerà davvero al termine? A quanto pare no.

Il ri-eletto Presidente della FIFA Gianni Infantino ha infatti condiviso col grande pubblico i piani dell’azienda per i prossimi giochi targati FIFA, affermando che sì hanno ancora intenzione di rilasciare l’annuale capitolo sul mercato, anche se lo sviluppatore non sarà più EA Sports. Ha anche affermato che i nuovi giochi di FIFA, che sia FIFA 25, 26, 27 e così via, saranno sempre i migliori giochi di calcio competitivo per qualsiasi ragazzo o ragazza e che riceveremo notizie in merito al franchise molto presto.

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA's name)

"The new FIFA game – the FIFA 25, 26, 27 and so on – will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."

— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 16, 2023