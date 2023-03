Golden Age del videogame: due epoche a confronto

Abbiamo già parlato di come l’industria dei giochi è cambiata nel corso degli anni, ma approfondiamo un po’ il motivo per cui si continua a parlare con tanta stima degli anni ’70 e ’80

Utilizzando il metodo esposto dal critico musicale e sociologo Simon Reynolds nel suo celebre saggio dal titolo RETROMANIA: musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato, proviamo a tracciare una breve storia e un necessario confronto tra due epoche differenti, ma al contempo stimolanti per quanto concerne il contesto della videoludica.

Stiamo perciò confrontando due tempi proclamati per vedere se ci siamo persi o stiamo attualmente vivendo l’età dell’oro del gioco moderno.

Adesso se cerchiamo questo termine, troveremo questo risultato: “L’età d’oro dei videogiochi arcade è stato il periodo di rapida crescita, sviluppo tecnologico e influenza culturale dei videogiochi arcade, dalla fine degli anni ’70 all’inizio degli anni ’80. Notate come il risultato si concentra sui videogiochi arcade? Sì. Lo abbiamo notato anche noi. Ora non abbiamo un problema con i giochi arcade (è una specie di cosa nostra, comunque) ma quando viene menzionata l’età d’oro dei giochi, le persone tendono a parlare solo di giochi arcade. E i giochi moderni?

Guardate ad esempio Minecraft. È letteralmente il videogioco più venduto di tutti i tempi con 238.000.000 di vendite e non è dell’età d’oro dei giochi (ovvero gli anni ’70 e ’80). È dei venti anni – pubblicato nel 2011, per l’esattezza. Quindi, a cosa stiamo arrivando? L’età d’oro dei videogiochi potrebbe non essere legata solo ai giochi arcade degli anni ’70/’80. In effetti, alcuni dicono che potremmo vivere la seconda ondata, la moderna età d’oro dei giochi.

Mettiamo a confronto i due differenti periodo per il settore della videoludica

Abbiamo già parlato di come l’industria dei giochi è cambiata nel corso degli anni, ma approfondiamo un po’ il motivo per cui si continua a parlare con tanta stima degli anni ’70 e ’80 quando si parla del mondo dei giochi e del suo rapporto con i giochi moderni.

L’età d’oro del gioco degli anni Settanta

Sebbene gli anni esatti differiscano, la maggior parte delle fonti concorda che l’età dell’oro per i giochi è stata tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Il giornalista di tecnologia Jason Whittaker, in The Cyberspace Handbook, colloca l’inizio dell’età dell’oro nel 1978, con l’uscita di Space Invaders. Durante la fine degli anni ’70, la tecnologia dei giochi arcade era diventata abbastanza sofisticata da offrire grafica e suoni di buona qualità, ma era ancora piuttosto semplice (immagini realistiche e video in full motion non erano ancora disponibili e solo pochi giochi utilizzavano la voce parlata). Pertanto, il successo di un gioco doveva basarsi su un gameplay semplice e divertente. Questa enfasi sul gameplay è il motivo per cui molti di questi giochi continuano ad essere apprezzati oggi nonostante siano stati ampiamente superati dalla moderna tecnologia informatica. Se le persone hanno un’esperienza piacevole, se ne potrebbe parlare per anni. Che è quello che vediamo accadere fino ad oggi.

La Golden Age anni Settanta e Ottanta

La “Golden Age” degli anni ’70 e ’80 è stata un’epoca di grande creatività tecnica e progettuale nei giochi arcade. I giochi sono stati progettati in un’ampia varietà di generi mentre gli sviluppatori dovevano lavorare entro limiti rigorosi di potenza del processore e memoria disponibili. L’era vide anche la rapida diffusione delle sale giochi in Nord America e Giappone. Il periodo dall’apparizione di Space Invaders nel 1978 (come accennato in precedenza) fino a The Great Video Game Crash del 1983 è spesso noto come l’età d’oro dei giochi arcade. Fu allora che i videogiochi arcade a 8 bit emersero per dominare la cultura popolare, i videogiochi a gettoni apparvero in ogni centro commerciale e presto l’Atari 2600 e i suoi concorrenti resero popolari i videogiochi domestici sfruttando i porti arcade. Potremmo dire che si tratta di riuscire a produrre giochi divertenti che non sono mai stati fatti in questo modo. È stato emozionante e competitivo con progressi come nuovo hardware, lettori laserdisc e nuovi controlli come trackball, volanti realistici, pistole leggere e altri controlli speciali come i pedali per i giochi di corse. Fondamentalmente, sembra che gli anni ’70 e ’80 siano discussi con tanta stima nel mondo dei giochi perché molto è stato realizzato con risorse limitate rispetto a ciò che abbiamo oggi sul mercato.

La seconda età d’oro: gli anni tra il 2010 e il 2019

Per molti, abbiamo appena vissuto nell’età d’oro dei giochi. I progressi della tecnologia, Internet veloce e stabile che sta diventando la norma e l’ascesa del giocatore occasionale e iper-casuale ha portato il gioco in una nuova era. Inoltre, con entrambe le opzioni di gioco vintage e le attuali opzioni hi-tech disponibili, le persone sentono di avere il meglio di entrambi i mondi, segnando così gli anni 2000 come la vera età dell’oro per i giochi. In un forum di gioco pubblico, un utente ha commentato che l ‘”età dell’oro” di tutti è in realtà solo una fascia oraria scorrevole che dipende da ciò con cui le persone sono cresciute e da quale console avrebbero dovuto scegliere.

Continuano: L’età dell’oro mi è sempre sembrato un termine per descrivere un periodo che è stato fantastico fino a quando tutto è andato male. In questo momento, dopo il crollo dei videogiochi dei primi anni ’80, siamo nell’età dell’oro. Il pubblico dei videogiochi è in costante aumento, i ricavi per gli sviluppatori sono aumentati, la tecnologia per i giochi è migliorata e il costo dei giochi è rimasto entro i livelli di inflazione. Tutto ciò crea le basi per poter parlare di una seconda età dell’oro per quanto riguarda il contesto della videoludica attuale. Per non parlare delle attrattive che appartengono al circuito del gioco online e dei casinò digitali che tra il 2010 e il 2020 hanno avuto un clamoroso boom, grazie anche alle app di gioco per smartphone e tablet.