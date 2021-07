Robot aspirapolvere Yeedi: tanti sconti su Amazon

Su Amazon solo per oggi abbiamo due interessanti sconti sui robot aspirapolvere Yeedi. In particolare Yeedi 2 hybrid Robot Vacuum Cleaner e Yeedi k700 Robot vacuum cleaner saranno in promozione con un sconto di circa 50 euro!

Nelle pulizie domestiche un valido aiuto è dato dai robot aspirapolvere e Yeedi è uno dei più interessanti player del settore. Infarti i suoi robot utilizzano tecnologie molto avanzate per pulire i pavimenti in modo intelligente e darci una mano nei lavoretti in casa. Questi robot lavano e aspirano in contemporanea per una pulizia davvero profonda. Vediamo i dettagli.

Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid: un valido aiuto domestico

Il sistema di pulizia ottimizzato con una potenza di aspirazione fino a 2500 Pa (regolabile su tre livelli) permette di prelevare sporco, detriti e peli di animali domestici da qualsiasi nascondiglio. Il serbatoio della polvere da 430ml permette di raccogliere lo sporco senza dover continuamente interrompere il cliclo di pulizia. Il sistema di lavaggio intelligente con un serbatoio elettrico da 240 ml, invece ,elimina lo sporco più ostinato. Grazie alla capacità di lavare e aspirare contemporaneamente del Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid, il pavimento sarà impeccabile senza alcuno sforzo. Questo dispositivo però è anche intelligente. La navigazione smart con basata sulla tecnologia Visual SLAM permette al robot aspirapolvere yeedi di apprendere la disposizione delle stanze e arredi all’interno della casa in una mappa molto precisa e pianificare un percorso chiaro e organizzato per pulire un intero piano della casa senza saltare nessun angolo. In questo modo assicura una pulizia più profonda rispetto ai robot giroscopici che operano in modalità casuale. Inoltre il design a basso profilo da 7,7 cm permette al robot di infilarsi sotto letti, divani e mobili per rimuovere lo sporco anche da queste aree difficili da raggiungere dove lo sporco si accumula. Le ruote flottanti permettono di superare agevolmente piccoli ostacoli.

Il piano di pulizia è poi personalizzabile ad esempio inserendo delle barriere virtuali per evitare che il robot visiti aree indesiderate, la pulizia di un’area specifica e una pulizia personalizzata per le aree più critiche (o meno critiche). È possibile gestire il robot in maniera molto semplice con lo smartphone, per indicargli dove, quando e come deve pulire. Alimentato da una batteria ad alta capacità da 5200 mAh , il Robot Aspirapolvere yeedi 2 hybrid ha un’autonomia di 200 minuti per ogni ricarica e riprende da dove aveva interrotto la pulizia per ricaricarsi, assicurando sempre una pulizia completa. L’autonomia è sufficiente a coprire mediamente una superficie di 200 m2, abbastanza per pulire un piano di un’abitazione media.

Robot Aspirapolvere yeedi k700: piccolo, ma compatto

Il robot aspirapolvere yeedi k700 utilizza un algoritmo di navigazione smart con mappatura basata su una videocamera permette al robot aspirapolvere memorizzare la mappa dell’ambiente e pianificare un percorso a zigzag per pulire un intero piano della propria casa ed evitare di saltare zone critiche. Il risultato è una pulizia più efficiente e profonda rispetto a una pulizia con un percorso casuale La modalità aspirapolvere ha un’autonomia di 110 minuti, con una potenza massima di 2000 Pa, perfetta per eliminare peli di animali domestici, residui di cibo sui tappeti. La modalità lavapavimenti ha un’autonomia di 250 minuti e può avviarsi e arrestarsi automaticamente per evitare che si possa scivolare sui pavimenti duri.

La copertura in vetro rinforzato è bella da vedere e resiste ai graffi, per un design accattivante ma resistente. Il sensore esegue un monitoraggio in tempo reale, identifica ostacoli, evita urti con i mobili, riconosce automaticamente i gradini e impedisce al robot di cadere. Il robot aspirapolvere yeedi k700 è in grado inoltre di riconoscere se il livello della batteria è basso e torna automaticamente alla stazione di carica. La confezione comprende:

1 robot aspirapolvere yeedi K700, 1 stazione di carica

2 spazzole laterali

1 telecomando (2 batterie AAA incluse)

1 attrezzo di pulizia multifunzione

1 serbatoio per l’acqua da 300 ml, 1 vaschetta raccogli-polvere da 600 ml

2 panni lavabili per lavare il pavimento

1 filtro spugna e 1 filtro ad alte prestazioni nella vaschetta raccogli-polvere

1 manuale di istruzioni e la nostra garanzia di 24 mesi “senza pensieri”

Promozioni

La promozione sarà valida per il giorno 25 luglio 2021 e permetterà di portare a casa il robot aspirapolvere yeedi 2 hybrid ad un prezzo di 214,99 euro al posto di 269,99 euro. Nello stesso giorno anche il robot yeedi k700 sarà disponibile a 183,99 euro piuttosto che 229,99 euro.

