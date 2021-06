Recensione yeedi 2 hybrid: aspirapolvere 2-in-1 intelligente

In questo articolo andremo a vedere la recensione del yeedi 2 hybrid un robot aspirapolvere che lava e fa tutto senza che voi dobbiate (quasi) mai intervenire

La tecnologia al servizio dell’uomo, un concetto tanto semplice quanto mai scontato. La tecnologia dovrebbe semplificarci la vita, purtroppo non sempre è così! Discorso diametralmente opposto se si parla di questo yeedi 2 hybrid. Questo aspirapolvere in grado di lavare oltre che aspirare. Una volta fatte le giuste programmazioni, che sono davvero alla portata di tutti, vi permetterà di stare seduti sul divano guardando una delle migliori serie tv su Disney Plus.

Andiamo per gradi e scopriamo insieme perché yeedi 2 hybrid è uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente sul mercato.

Packaging e design| Recensione yeedi 2 hybrid

Il design minimale ed elegante di questo robot lo rende valido per qualsiasi stanza o arredamento. Il bianco panna scelto per la colorazione di questo aspirapolvere lo rende elegante e adatto al suo inserimento anche in bella vista. Basta nascondere in uno sgabuzzino il vostro aspirapolvere è ora di metterlo in bella vista. La camera posta nella parte superiore inoltre gli fornisce un certo senso di tecnologia avanzata, un tono autoritario e allo stesso tempo futuristico.

Anche la dock di ricarica risulta elegante e davvero poco ingombrante.

I materiali scelti sono davvero solidi e non forniscono una sensazione di fragilità. Le plastiche non hanno scricchiolii di sorta. In poche parole possiamo promuovere a pieni voti le scelte estetiche e i materiali scelti da yeedi per il suo robot aspirapolvere ibrido.

Anche il contenuto della confezione risulta completo. Infatti oltre al nostro aspirapolvere, con ovvie spazzole, filtri e serbatoi necessari troviamo anche una serie di panni per la pulizia.

Utilizzo e prestazioni | Recensione yeedi 2 hybrid

La parte che più interessa credo che sia proprio il suo utilizzo. Senza troppi preamboli posso affermare che la forza di questo aspirapolvere/lava-pavimenti sia la sua accessibilità. Potrete infatti decidere di “smanettare” con la sua app e fruire a pieno di tutte le sue caratteristiche oppure semplicemente accenderlo e fargli pulire casa senza spenderci troppo tempo.

Ovviamente il meglio di sé questo yeedi 2 hybrid lo dà sfruttando l’applicazione a fondo.

Potrete infatti creare una mappatura della vostra casa, inserire delle barriere virtuali, scegliere l’intensità di aspirazione e di lavaggio o ancora scegliere in quale ordine le stanze andranno pulite (potete anche scegliere di saltarne una se lo desiderate).

Tutto questo lo affronteremo in un capitolo dedicato alle sue funzioni smart però. Ora vediamo come è quanto è affidabile nelle pulizie.

Grazie alle due spazzole laterali e a quella centrale multi superficie il robot in questione è in grado di arrivare in ogni singolo angolo della casa. Oltre alla classica polvere che giornalmente si accumula sul nostro pavimento yeedi 2 hybrid raccoglie anche peli di animali domestici e sporcizia di piccole dimensioni. Giusto per fare qualche esempio durante i nostri test abbiamo sparso una manciata di cereali sul pavimento e il tutto è stato aspirato senza nessuna fatica.

Il robot aspirapolvere in questione è in grado di pulire differenti superfici. Proprio per questo motivo lo abbiamo lasciato libero di scorrazzare libero per salotto e cucina, In questi due ambienti abbiamo posizionato due tappeti differenti. Il primo classico tappeto da cucina fatto con una trama sintetica e facilmente pulibile, per il salotto invece abbiamo deciso di complicare la vita allo yeedi e abbiamo posizionato un tappeto a pelo corto sicuramente più complicato da gestire. Grazie però alle ruote motrici ammortizzate il robot si è difeso egregiamente in fase di aspirazione.

Il serbatoio da 240 ml è sufficiente ad aspirare un piano di circa 45 metri quadrati prima di dovere essere svuotato. Dato ovviamente che varia in base allo sporco accumulato.

Non solo aspirazione

Per quanto riguarda il lavaggio dei pavimenti non possiamo lamentarci anche se quello che accade è abbastanza ovvio. Grazie all inserimento del serbatoio e dello straccio che viene riconosciuto in maniera autonoma il robot bagna il panno che viene trascinato lungo la superficie. Non è in grado di rimuovere macchie davvero ostinate ma nel complesso il risultato è un pavimento che restituisce un bel senso di pulito. Il mio consiglio è quello di scegliere l’intensità due (o meglio ancora tre) di acqua distribuita per avere una pulizia degna di tale nome.

Un piccolo problema lo si riscontra quando si decide di lavare i tappeti con l’acqua del panno. Più di una volta il nostro yeddi 2 hybrid ha avuto qualche difficoltà a muoversi sulla superficie bagnata del tappeto a pelo corto del salotto informandoci (vocalmente e con una notifica) del blocco delle ruote motrici. Problema facilmente aggirabile inserendo una barriera virtuale o selezionando un livello più basso di acqua per il tappeto.

Funzioni Smart davvero interessanti

Una delle parti più interessanti dell’offerta è sicuramente l’app. Una volta seguita la procedura, davvero facile e intuitiva, di accoppiamento al vostro smartphone vi si sbloccherà un mondo.

Potrete infatti scegliere intensità di aspirazione o di lavaggio ma cosa più importante dopo un paio di utilizzi avrete una mappatura della casa in grado di darvi accesso ad altre innumerevoli opzioni. Una su tutte è la possibilità di aggiungere delle barriere virtuali atte a non permettere l’accesso al robot in determinati punti. Ho trovato questa opzione indispensabile in alcuni frangenti. Inserendo infatti una barriera virtuale ho negato l’accesso ai balconi nonostante le finestre spalancate. Grazie poi ai sensori di caduta potrete rimanere sereni e far pulire anche le zone in procinto alle scale.

Oltre a selezionare i punti inaccessibili potrete impostare una routine giornaliera con tanto di orari. Potrete scegliere la lingua e il livello del suono, oltre a decidere d’impostare un orario dove il robot non dovrà emettere alcun suono (modalità non disturbare). La batteria è abbastanza capiente e in grado di coprire una vasta area ma se non dovesse essere sufficiente potrete dare il comando di ricominciare la pulizia dove si è interrotta dopo la ricarica.

In poche parole la personalizzazione è davvero completa. Unica pecca è l‘obbligo di utilizzare una connessione a 2.4 Ghz. Se infatti proverete a utilizzarne una a 5 Ghz il robot avrà frequenti disconnessioni e la mappatura non verrà eseguita.

Se tutto questo non vi interessa però niente paura. Grazie ai sensori anti-caduta e alla barra frontale il robot potrà comunque pulire casa andando a colpire dolcemente contro ogni ostacolo. Certo si perderà gran parte della magia tecnologica ma la pulizia sarà comunque portata a termine.

Altro difetto (se così possiamo definirlo) è l’impossibilità di selezionare una mappa su più piani.

Se infatti una volta terminata la mappatura potremo decidere di far pulire solo le stanze selezionate (o tutte) non è prevista la possibilità di salvare una mappa che comprenda più piani. Un vero e proprio peccato.

Ultima ma non per questo meno importante la funzione che permette l’utilizzo attraverso gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Nei nostri test abbiamo utilizzato l’assistente di big G e siamo riusciti a far iniziare il ciclo di pulizia e a far tornare nella dock di ricarica l’aspirapolvere senza troppa fatica.

P1011781

P1011782

P1011783

Chi dovrebbe acquistarlo? | Recensione yeedi 2 hybrid

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo robot aspirapolvere e lava-pavimenti a tutti gli amanti della tecnologia e alle persone che preferirebbero fare altro piuttosto che passare l’aspirapolvere.

Questo yeedi 2 hybrid come detto a inizio di questa recensione è l’esempio perfetto di come la tecnologia se messa a servizio dell’uomo possa davvero semplificarci la vita. Certo un classico aspirapolvere potrebbe costare un po’ meno ma il tempo libero che ricaverete dall’utilizzo di questo aiutante sarò davvero molto e anche se potrebbe sembrare una frase fatta il tempo non ha prezzo.

Anche se con qualche piccolo limite possiamo affermare che con un costo così basso difficilmente riuscirete a trovare un sistema di pulizia tanto efficiente e completo. Non ci rimane che fare i complimenti a yeedi e sperare che presto si possano superare i piccoli limiti di cui soffre ancora questa tecnologia.

