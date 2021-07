Guild Wars 2: End of Dragons, annunciato il cast vocale dell’espanzione

Sono stati annunciati i nomi di coloro che presteranno la loro voce ai personaggi di End of Dragons, la nuova espansione di Guild Wars 2

End of Dragons, la prossima espansione del noto MMORPG Guild Wars 2 è ormai in dirittura d’arrivo. A riprova di questo ci sono le maggiori informazioni che stanno venendo rivelato al riguardo. Di fatti, ArenaNet, lo studio che si occupa del suo sviluppo, ha rivelato nelle scorse settimane la composizione del cast vocale che si è occupato del doppiaggio dei personaggi che arriveranno con l’aggiornamento.

Guild Wars 2: End of Dragons: ecco il cast vocale dell’espanzione

I membri del cast vocale di Guild Wars 2: End of Dragons sono stati annunciati con una serie di video pubblicati sulle pagine social di ArenaNet. All’interno del gruppo non è presente nessun grande star del cinema o del mondo dei videogiochi, ma tutti coloro che ne fanno parte sono dei professionisti affermati, con solide carriere sia nel mondo del doppiaggio che in quello della recitazione.

Nello specifico, il cast vocale è composto da:

Noshir Dalal , in precedenza impiegato in Death Stranding e Fall Out 4.

, in precedenza impiegato in Death Stranding e Fall Out 4. Erika Ishii , che ha già lavorato in Halo Infinite, Apex Legends, Destiny 2.

, che ha già lavorato in Halo Infinite, Apex Legends, Destiny 2. Sarah Sokolovic , vista nelle serie TV Homeland: Caccia alla spia e Big Little Lies – Piccole grandi bugie.

, vista nelle serie TV Homeland: Caccia alla spia e Big Little Lies – Piccole grandi bugie. Ry Chase , doppiatrice anche in Fallout 76.

, doppiatrice anche in Fallout 76. Tina Huang , che ha preso parte alla nota serie TV Arrow.

, che ha preso parte alla nota serie TV Arrow. Rina Hoshino, che in Detective Pikachu a doppiato Mewtwo.

L’intero cast sarà presente all’evento digitale dedicato a End of Dragons che avrà luogo il prossimo martedì 27 Luglio. All’interno di questo evento saranno svelati diversi nuovi dettagli dell’aggiornamento e sarà rilasciato inoltre un nuovo trailer a esso dedicato. Guild Wars 2 è una esclusiva PC; la sua versione base è stata resa disponibile in free to play.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle novità riguardanti i migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati a comprare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instang Gaming.