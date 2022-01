Teufel: iniziano oggi le offerte di San Valentino

Iniziano oggi le offerte di Teufel in vista di San Valentino. Scopriamo insieme quali sono gli sconti e le varie idee regalo

La festa degli innamorati è ormai dietro l’angolo e fra smartworking e temperature sempre più rigide, qualche idea regalo per ottimizzare il tempo speso a casa è quello che ci vuole. Proprio per questa occasione Teufel ha avviato delle offerte per il periodo che precede San Valentino. Scopriamo insieme quanto durerà questa promo e quali sono i prodotti interessati dalla stessa.

Tutte le offerte di Teufel per San Valentino

Per gli amanti delle classiche cuffie bluetooth on-ear, le SUPREME ON sono la perfetta unione di suono, ricerca stilistica e qualità dei materiali. Sono dotate di driver HD lineare da 40 mm, bobina mobile in alluminio ramato e magneti al neodimio e AAC per lo streaming di musica in alta qualità. Le cuffie hanno una generosa batteria, con più di 30h di autonomia. Sono disponibili nella colorazione Night black, Sand white, Space blue, Moon gray, Ivy green e Pale gold. Il prezzo si abbassa da 149,99 € a 99,99 €.

Confortevoli nell’uso, grazie ai cuscinetti leggeri e morbidissimi e alla pressione di contatto ridotta, le Real Blue IN offrono un isolamento acustico dai suoni dell’ambiente circostante. Grazie alla loro proprietà magnetica sarà impossibile perderle. Con Driver HD lineare e Bluetooth apt-X e AAC l’esperienza dell’ascolto è di qualità con alti dettagliati e bassi profondi. Impermeabili con una lunga durata della batteria, fino a 10 h, permettono di alternare musica, serie TV e telefonate. Il loro prezzo in offerta è di 59,99 €.

Gli auricolari AIRY SPORTS sono stati progettati per offrire un’elevata qualità di ascolto, la massima resistenza e autonomia durante le sessioni. Dotate di un driver HD lineare da 12 mm e di una bobina mobile in alluminio garantiscono ottima fedeltà sonora, ottima resistenza ad acqua e sudore grazie alla certificazione IPX7. Con una capiente batteria, fino a 25 ore di autonomia, sono potenti, stabili e resistenti perfette per un regalo originale e pratico. Il prezzo di listino per queste splendide cuffie è di 119,99 €, ma con la promo le potrete acquistare a soli 59,99 €.

Se consideriamo la categoria speaker, i BOOMSTER GO, anche nella versione stereo, sono il regalo perfetto per chi ama godersi in compagnia la propria playlist. Grazie alla connettività Bluetooth il dispositivo consente lo streaming musicale da qualsiasi App e per un suono stereo basterà abbinare due dispositivi e collegarli direttamente al proprio smartphone. BOOMSTER GO è disponibile sul sito ufficiale di Teufel nella colorazione Night black, Sand white, Space blue, Coral red, Ivy green al prezzo di 99,99 €, ora in sconto a 79,99 €. Per un regalo di coppia è perfetto il set BOOMSTER GO Stereo-Set al prezzo di 149,98 €.

Se le serie TV o i film sono il passatempo preferito, CINEBAR ONE è il regalo ideale per l’intrattenimento e una riproduzione emozionante di audio TV, videogiochi e musica. Ultracompatta e versatile dispone di quattro altoparlanti per alte prestazioni e un sistema bass reflex abbinato ad efficienti amplificatori di potenza. Touch panel nella parte superiore, espandibile con il subwoofer T6 per livelli ancora più alti in ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla promo San Valentino potrete acquistarla a soli 249,99 €.

Le offerte sono attive a partire da oggi e dureranno fino al 16 febbraio. Potrete acquistare i vari prodotti sullo store ufficiale. Vi ricordiamo inoltre che le cuffie sopracitate (SUPREME ON, Real Blue IN e AIRY SPORTS) sono compatibili con la funzione Share Me, disponibile sull’app Teufel Headphones. Tramite questa funzione potrete collegare in modalità wireless due cuffie a uno smartphone o notebook per condividere la vostra musica preferita con chiunque vogliate. Per non perdervi ulteriori offerte dall’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!