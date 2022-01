In questa nostra guida vi aiuteremo a capire dove trovare e catturare un esemplare di Pikachu, nel nuovissimo Leggende Pokémon Arceus

Se in questi giorni avete deciso di tuffarvi a capofitto nella nuovissima avventura creata dai ragazzi di Game Freak, noi come sempre siamo qui per darvi una mano. Nella regione di Hisui, infatti, è possibile incontrare una gran varietà di mostri tascabili, ma, sebbene per gran parte di questi vi basterà semplicemente girovagare e progredire nella storia, ve ne saranno alcuni che invece richiederanno un pizzico di impegno in più per essere scovati. Ecco quindi dove trovare e catturare un Pikachu in Leggende Pokémon: Arceus.

Una mascotte sfuggente

Quando si parla di Pokémon, il primo mostriciattolo che viene in mente di solito è proprio lui: Pikachu. Il simpatico topo elettrico, simbolo del franchise, è conosciuto e amato da milioni di giocatori (e non solo) di tutto il mondo. A lui sono dedicati infatti addirittura interi titoli e spin-off, come Detective Pikachu (e relativo film) e una delle due versioni di Pokémon Let’s Go, titolo del quale tra l’altro potete trovare qui la nostra recensione.

Di conseguenza non stupisce che ad ogni nuova uscita della saga il giallo mostriciattolo sia sempre una delle creature più ricercate in game, e non poteva mancare una sua apparizione anche in questo ultimo nuovo capitolo: Leggende Pokémon Arceus, e in questa guida scopriremo dove trovare (e come catturare) proprio l’iconico Pikachu.

Mettiamoci in marcia – Leggende Pokémon Arceus: dove catturare Pikachu

Se siete tra quelli in cerca di un Pikachu da aggiungere al proprio party in Leggende Pokémon: Arceus, ne potrete catturare uno in due particolari aree, dove solitamente bazzicherà: Cucina Della Foresta nella Landa Ossidiana e Bassopiano Dorato nell’Acquitrino Vermiglio. Il giallo topo elettrico dovrebbe fare la sua comparsa in tali zone, e potrete decidere se sfruttare l’ambiente per catturarlo di sorpresa oppure ingaggiare un combattimento per indebolirlo.

In quest’ultimo caso ricordatevi che il tipo Elettro è debole contro il tipo Terra (perciò se deciderete di utilizzarne uno andateci piano per evitare di sconfiggerlo). Inoltre vi sconsigliamo caldamente di utilizzare un tipo Volante o Acqua, dato che in quel caso potreste essere voi a subire ingenti danni.

Questione di evoluzione – Leggende Pokémon Arceus: dove catturare Pikachu

Oltre al metodo sopracitato, vi è un altro modo per entrare in possesso del famoso topo elettrico, ovvero farlo evolvere da un Pichu. In Leggende Pokémon: Arceus infatti sarà possibile catturare tutti e tre gli stadi evolutivi di Pikachu, e non è raro incontrarne una nello stesso territorio dove si aggirano le altre due.

Potrete infatti imbattervi in un esemplare di Pichu mentre esplorerete Landa Ossidiana, in particolare nelle zone chiamate Giardino Bonificato e Cucina Della Foresta. Sarà inoltre possibile incontrarlo a Bassopiano Dorato nell’Acquitrino Vermiglio, dove, fra le altre cose, si aggireranno anche degli allettanti esemplari di Raichu (che ovviamente potrete anche ottenere utilizzando una Pietratuono su Pikachu stesso).

Diamo una scossa alla situazione

Si conclude così la nostra guida su dove trovare e catturare un Pikachu in Leggende Pokémon: Arceus. Come avete potuto constatare avrete ben due modi per entrare in possesso della famosa mascotte della serie e completarne anche la linea evolutiva. Se dunque siete desiderosi di completare il Pokedex di Hisui (al quale potete dare uno sguardo qui) tenete gli occhi aperti, mentre portate a termine gli incarichi che vi saranno assegnati.

Cosa ne pensate di quest'ultimo titolo della serie? Avete già cominciato la vostra avventura nella Sinnoh del passato? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.