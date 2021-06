Recensione Teufel Supreme On: cuffie on-ear ad un passo dal top

In questa recensione scopriremo pregi e difetti delle Teufel Supreme On, headset on-ear dal design apprezzato e dal prezzo onesto

Torniamo a parlare di cuffie, questa volta on-ear. Parliamo, infatti, delle Teufel Supreme On, modello dello storico brand che ormai da diversi decenni soddisfa anche le orecchie più esigenti. Di seguito, una serie di paragrafi con i quali cercherò di trasferirvi le mie sensazioni su questo headset che mi ha decisamente convinto a livello audio, ma che a mio parere manca di qualche dettaglio.

Confezione e unboxing | Recensione Teufel Supreme On

Sono da sempre uno strenuo sostenitore del motto “la forma è importante, ma il contenuto ancora di più”, tuttavia quando si parla di prodotti di brand così importanti ci si aspetta sempre il meglio. Sotto questo aspetto purtroppo questo modello non mi ha soddisfatto del tutto, in quanto la confezione con la quale arriva è oggettivamente scarna. Box totalmente in cartone lasciato al naturale e stampe in nero. All’interno della confezione, che comunque protegge bene il contenuto, troviamo le cuffie con, a corredo, il cavo USB-C per la ricarica, un cavo jack per utilizzare l’headset in maniera cablata e un comoda sacca in tessuto per trasportarle in sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Iniziamo dal peso, molto contenuto (e apprezzato) che è poco inferiore ai 200 grammi. Come connettività troviamo:

Bluetooth 5.0

Ingresso jack 3,5 mm

Bluetooth AAC

Bluetooth aptX

Vivavoce

NFC

L’autonomia dichiarata dall’azienda è di circa 25 ore a medio volume. Gli altoparlanti a bordo sono da 40 mm di diametro con un range di frequenze dai 10 ai 20 KHz con un’impedenza di 26 Ohm.

Design e prime impressioni | Recensione Teufel Supreme On

Aldilà della confezione decisamente migliorabile, lo stile delle Supreme On è davvero bello. Essenziali, piccole, con dettagli studiati e a mio parere riusciti. Trovo quanto mai soddisfacente la superficie in tessuto della parte superiore, nonché comoda la parte imbottita che va a contatto con il capo. I padiglioni sono anch’essi abbastanza comodi: pressano in maniera importante le orecchie assicurando quindi un buon isolamento acustico ma non risultano comunque invadenti o fastidiosi. Anche le dimensioni contenute a mio parere sono state azzeccate, in quanto le trovo parecchio adatte anche a visi femminili, tipicamente più sottili e piccoli.

Anche la disposizione dei tasti sui padiglioni a mio parere è molto riuscita. Sul padiglione sinistro troviamo l’ingresso jack per le cuffie, l’ingresso usb-c per la ricarica e il tasto di accensione/spegnimento. Ho particolarmente gradito la scanalatura del tasto di accensione che lo rende comodo e facilmente distinguibile sin dai primissimi utilizzi. Sul padiglione destro, invece, un comodo e non troppo tradizionale joystick che permette di regolare il volume e cambiare traccia.

Funzioni principali | Recensione Teufel Supreme On

Teufel Supreme On vanta funzioni davvero molto importanti e difficilmente ritrovabili in cuffie di pari fascia di prezzo. Anzitutto il Bluetooth 5.0 aptX e AAC per lo streaming di musica in alta qualità da Spotify, Deezer, Youtube, Apple Music etc. Altra funzione particolarmente apprezzata, ormai oserei direi immancabile, è NFC. Quest’ultima, come sapete, assicura un accoppiamento fulmineo con il dispositivo.

A bordo delle Supreme On troviamo due microfoni e tecnologia Qualcomm cVc per chiamate wireless, Skype, Facetime con controlo vocale tramite Google/Siri. A disposizione anche la funzione ShareMe, che permette di collegare due cuffie in modalità wireless a uno stesso smartphone o la funzione Party che permette di collegare la cuffia a due dispositivi diversi.

Ultimi due particolari, degni però di nota, sono sicuramente l’archetto pieghevole salva-spazio che consente di ripiegare la cuffia e renderla veramente quasi tascabile e l‘App dedicata. Quest’ultima, disponibile sia su Android che su iOS, permette:

Funzione ShareMe

Equalizzatore

Controllo del livello di batteria

Settaggi avanzati (standby automatico, smart pause)

Proprio a proposito dell’ultima funzione menzionata, la smart pause, è lecito spendere due parole. Ho avuto la fortuna di testarla anche in altre cuffie e la ritengo una vera e propria comodità. Si tratta di una funzione che, mediante un sensore di prossimità, capisce quando la cuffia è indossata. Quando la toglierete dal capo, automaticamente l’esecuzione verrà messa in pausa per poi ricominciare una volta indossata nuovamente la cuffia.

Come si sente? | Recensione Teufel Supreme On

Arriviamo al nodo cruciale, motivo per il quale probabilmente state leggendo questa recensione. Come si sentono queste Supreme On? Il suono a mio parere è molto equilibrato, definirlo flat sarebbe forse il modo più tecnico ma allo stesso tempo preciso. Tutto le precedenti affermazioni sono state ottenute utilizzando la modalità “Neutro” dall’App. Inutile dire che poi, potendo contare su un’applicazione così completa, precisa e ben fatta, non c’è che da sbizzarrirsi per trovare l’equalizzazione perfetta per il proprio orecchio e per i propri gusti.

La modalità che ho amato è sicuramente “Bass Boost“, che dona un boost dei bassi potente ma mai esagerato. Tra tutte, poi, vi è la possibilità di settare ogni parametro in maniera personalizzata. Mai come in questa cuffia ho apprezzato la possibilità di scelta, l’effettiva risposta delle cuffie alla modifica dei parametri in real-time. Su questo punto di vista non ci sono dubbi: si tratta di un top di gamma.

Conclusioni e prezzi

È il momento di tirare le somme e buttare giù dei giudizi, i miei, che spero però possano essere da voi condivisi. Ho trovato le Teufel Supreme On delle cuffie con un comparto audio davvero eccezionale, probabilmente le migliori mai provate da me. L’applicazione Teufel Headphone a mio parere vale da sola il prezzo delle cuffie in quanto permette davvero di ottenere il suono che realmente si vuole e ci si aspetta in relazione ai propri gusti. Se sommiamo a tutto questo uno stile a mio parere riuscito e un’intelligenza ingegneristica degna di nota ecco che si delinea il mio pensiero su queste cuffie. Va detto che comunque qualche difetto è stato riscontrato: mi viene da pensare alla confezione, oppure all’assenza di eliminazione attiva del rumore (che a mio parere non è indispensabile ma su questa fascia di prezzo poteva starci), e all’autonomia (25 ore, massimo 30) che comunque non è invidiabile.

Non c’è che dire. Teufel Supreme On mi hanno nettamente convinto, e il prezzo a cui è possibile portarsele a casa, che barcolla tra i 130€ ed i 150€ in base al periodo, la rendono a mio parere una delle cuffie più riuscite di questi ultimi anni. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.